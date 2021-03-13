https://ria.ru/20210313/butina-1601074947.html
Бутина пообещала бороться за журналистов из Латвии до последнего
Бутина пообещала бороться за журналистов из Латвии до последнего
Член общественной палаты Мария Бутина на конференции Русского союза Латвии заявила, что намерена до последнего защищать латвийских журналистов, которых... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T14:47
2021-03-13T14:47
2021-03-13T17:06
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РИГА, 13 мар — РИА Новости. Член общественной палаты Мария Бутина на конференции Русского союза Латвии заявила, что намерена до последнего защищать латвийских журналистов, которых преследуют власти из-за сотрудничества с Baltnews.lv и Sputnik.В декабре у некоторых русскоязычных латвийских авторов, пишущих для этих изданий, прошли обыски, им предъявили обвинения по статье о нарушении санкционного режима ЕС и взяли подписки о невыезде. Журналистам может грозить наказание вплоть до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для них латвийские журналисты не являются сотрудниками, а выступают как внештатные авторы.Выступая на конференции, Бутина напомнила, что прошла через подобные преследования и не хочет допустить, чтобы с этим столкнулись другие.Россиянка призвала привлекать внимание общества к сложившейся ситуации."Когда к нам приезжала председатель ОБСЕ, я стояла на 25-градусном морозе с плакатом и встречала ее Mercedes. Они должны понимать, что мы будем "позорить" до последнего", — подчеркнула Бутина.Действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов российский МИД назвал карательной акцией и нарушением свободы СМИ. В ведомстве напомнили, что персональные санкции ЕС относятся лично к гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.Марию Бутину арестовали в США в июле 2018 года и приговорили к 18 месяцам заключения за "сговор с целью работы на иностранное правительство". В конце октября прошлого года ее освободили и депортировали в Россию.
https://ria.ru/20210313/latviya-1601070136.html
https://ria.ru/20210113/latviya-1592836955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sputnik латвия, мария бутина, обсе, маргарита симоньян, латвия, в мире
РИГА, 13 мар — РИА Новости.
Член общественной палаты Мария Бутина
на конференции Русского союза Латвии
заявила, что намерена до последнего защищать латвийских журналистов, которых преследуют власти из-за сотрудничества с Baltnews.lv и Sputnik.
В декабре у некоторых русскоязычных латвийских авторов, пишущих для этих изданий, прошли обыски, им предъявили обвинения по статье о нарушении санкционного режима ЕС и взяли подписки о невыезде. Журналистам может грозить наказание вплоть до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для них латвийские журналисты не являются сотрудниками, а выступают как внештатные авторы.
Выступая на конференции, Бутина напомнила, что прошла через подобные преследования и не хочет допустить, чтобы с этим столкнулись другие.
"Я когда выступала по вашей ситуации на секции ОБСЕ, я говорила о том, что такое жизнь, когда ты вздрагиваешь от стука в дверь, думая, что это за тобой. Эти люди, которые говорят, что осуждают 37-й год, да они его создали, этот 37-й год, в полный рост. <...> Я не хочу, чтобы вы прошли то, что прошла я — четыре месяца карцера, издевательств, таблеток психотропных. Это что, XXI век? Это куда мы идем? Нет, с вами этого не произойдет".
Мария Бутина
член Общественной палаты России
Россиянка призвала привлекать внимание общества к сложившейся ситуации.
"Когда к нам приезжала председатель ОБСЕ
, я стояла на 25-градусном морозе с плакатом и встречала ее Mercedes. Они должны понимать, что мы будем "позорить" до последнего", — подчеркнула Бутина.
Действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов российский МИД назвал карательной акцией и нарушением свободы СМИ. В ведомстве напомнили, что персональные санкции ЕС относятся лично к гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
Марию Бутину арестовали в США
в июле 2018 года и приговорили к 18 месяцам заключения за "сговор с целью работы на иностранное правительство". В конце октября прошлого года ее освободили и депортировали в Россию.