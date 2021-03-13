https://ria.ru/20210313/butina-1601074947.html

Бутина пообещала бороться за журналистов из Латвии до последнего

Бутина пообещала бороться за журналистов из Латвии до последнего

Член общественной палаты Мария Бутина на конференции Русского союза Латвии заявила, что намерена до последнего защищать латвийских журналистов, которых... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T14:47

2021-03-13T14:47

2021-03-13T17:06

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РИГА, 13 мар — РИА Новости. Член общественной палаты Мария Бутина на конференции Русского союза Латвии заявила, что намерена до последнего защищать латвийских журналистов, которых преследуют власти из-за сотрудничества с Baltnews.lv и Sputnik.В декабре у некоторых русскоязычных латвийских авторов, пишущих для этих изданий, прошли обыски, им предъявили обвинения по статье о нарушении санкционного режима ЕС и взяли подписки о невыезде. Журналистам может грозить наказание вплоть до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для них латвийские журналисты не являются сотрудниками, а выступают как внештатные авторы.Выступая на конференции, Бутина напомнила, что прошла через подобные преследования и не хочет допустить, чтобы с этим столкнулись другие.Россиянка призвала привлекать внимание общества к сложившейся ситуации."Когда к нам приезжала председатель ОБСЕ, я стояла на 25-градусном морозе с плакатом и встречала ее Mercedes. Они должны понимать, что мы будем "позорить" до последнего", — подчеркнула Бутина.Действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов российский МИД назвал карательной акцией и нарушением свободы СМИ. В ведомстве напомнили, что персональные санкции ЕС относятся лично к гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.Марию Бутину арестовали в США в июле 2018 года и приговорили к 18 месяцам заключения за "сговор с целью работы на иностранное правительство". В конце октября прошлого года ее освободили и депортировали в Россию.

https://ria.ru/20210313/latviya-1601070136.html

https://ria.ru/20210113/latviya-1592836955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik латвия, мария бутина, обсе, маргарита симоньян, латвия, в мире