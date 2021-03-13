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Стоимость биткоина впервые превысила 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые превысила 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина вновь обновила рекорд и превысила отметку в 60 тысяч долларов. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T14:37
2021-03-13T14:37
2021-03-13T19:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
биткоин
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Стоимость биткоина вновь обновила рекорд и превысила отметку в 60 тысяч долларов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14:29 мск рос в цене на 5,77 процента, до 60 104 долларов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 14:33 мск биткоин дорожал на 7,08 процента, до 59 952 долларов. Динамика приводится за сутки.С конца января стоимость этой криптовалюты росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал с 32 тысяч долларов почти в два раза. Однако на последней неделе месяца после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов его стоимость резко откатилась. 26 февраля биткоин за сутки подешевел почти на 12 процентов до 44,5 тысячи долларов. Затем цена снова перешла к росту.
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динамика курсов валют, биткоин, в мире, экономика