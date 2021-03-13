https://ria.ru/20210313/bitkoin-1601073899.html

Стоимость биткоина впервые превысила 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые превысила 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина вновь обновила рекорд и превысила отметку в 60 тысяч долларов. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T14:37

2021-03-13T14:37

2021-03-13T19:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

биткоин

в мире

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Стоимость биткоина вновь обновила рекорд и превысила отметку в 60 тысяч долларов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14:29 мск рос в цене на 5,77 процента, до 60 104 долларов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 14:33 мск биткоин дорожал на 7,08 процента, до 59 952 долларов. Динамика приводится за сутки.С конца января стоимость этой криптовалюты росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал с 32 тысяч долларов почти в два раза. Однако на последней неделе месяца после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов его стоимость резко откатилась. 26 февраля биткоин за сутки подешевел почти на 12 процентов до 44,5 тысячи долларов. Затем цена снова перешла к росту.

https://ria.ru/20210303/bitkoin-1599700004.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, биткоин, в мире, экономика