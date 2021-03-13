Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210313/bitkoin-1601073899.html
Стоимость биткоина впервые превысила 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые превысила 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина вновь обновила рекорд и превысила отметку в 60 тысяч долларов. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T14:37
2021-03-13T19:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
биткоин
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598790782_0:79:3303:1937_1920x0_80_0_0_5e5aa5c82d70d64866c52cac82e24f8e.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Стоимость биткоина вновь обновила рекорд и превысила отметку в 60 тысяч долларов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14:29 мск рос в цене на 5,77 процента, до 60 104 долларов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 14:33 мск биткоин дорожал на 7,08 процента, до 59 952 долларов. Динамика приводится за сутки.С конца января стоимость этой криптовалюты росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал с 32 тысяч долларов почти в два раза. Однако на последней неделе месяца после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов его стоимость резко откатилась. 26 февраля биткоин за сутки подешевел почти на 12 процентов до 44,5 тысячи долларов. Затем цена снова перешла к росту.
https://ria.ru/20210303/bitkoin-1599700004.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598790782_492:0:3223:2048_1920x0_80_0_0_df502608f5fbc9f57cdd39c634faaab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
динамика курсов валют, биткоин, в мире, экономика

Стоимость биткоина впервые превысила 60 тысяч долларов

14:37 13.03.2021 (обновлено: 19:22 13.03.2021)
 
© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationКриптовалюта биткоин на фоне иллюстрации с логотипом Tesla
Криптовалюта биткоин на фоне иллюстрации с логотипом Tesla - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Стоимость биткоина вновь обновила рекорд и превысила отметку в 60 тысяч долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14:29 мск рос в цене на 5,77 процента, до 60 104 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 14:33 мск биткоин дорожал на 7,08 процента, до 59 952 долларов. Динамика приводится за сутки.
С конца января стоимость этой криптовалюты росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал с 32 тысяч долларов почти в два раза. Однако на последней неделе месяца после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов его стоимость резко откатилась. 26 февраля биткоин за сутки подешевел почти на 12 процентов до 44,5 тысячи долларов. Затем цена снова перешла к росту.
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 09:39Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт спрогнозировал срок "реванша" курса биткоина
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютбиткоинВ миреЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах
04:41CNN: США не могут установить контакт с КНДР
03:56В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном жилом доме
03:54Захарова ответила на сообщения о болгарском журналисте, приехавшем к МИД
03:49В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
03:41В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом
03:35Названы опасные ошибки при зарядке смартфона
03:06Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
03:01Российские туристы рассказали, что для них важно в путешествиях
02:52"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone
02:43Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа
02:13Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
02:11Правило 5 секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол
02:05Солистка Little Big рассказала о домогательствах
01:25Православные христиане встречают прощеное воскресенье
01:24Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься
01:15В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки в 20-градусный мороз
01:14Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе
01:12Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником
01:04Ветераны ФСБ рассказали о человеке, который помог сохранить оружие России
Лента новостейМолния