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Биткоин установил новый рекорд
Биткоин установил новый рекорд
Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, обновила рекорд и превысила отметку в 59 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T13:23
2021-03-13T21:12
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, обновила рекорд и превысила отметку в 59 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13:16 мск рос в цене на 5,81%, до 59 374 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13:26 мск биткоин дорожал на 5,01%, до 59 454 долларов. Динамика везде приводится за сутки.С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января.Однако на последней неделе февраля стоимость криптовалюты резко откатилась вниз после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов. Биткоин 22 февраля упал ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов, а 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов (почти на 12% за сутки). Затем цена снова перешла к росту.
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цены на нефть, экономика

Биткоин установил новый рекорд

13:23 13.03.2021 (обновлено: 21:12 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, обновила рекорд и превысила отметку в 59 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13:16 мск рос в цене на 5,81%, до 59 374 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13:26 мск биткоин дорожал на 5,01%, до 59 454 долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Криптовалюта биткоин на фоне иллюстрации с логотипом Tesla - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 14:05
Эксперт предрек биткоину "рывок вверх" после раскачки
С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января.
Однако на последней неделе февраля стоимость криптовалюты резко откатилась вниз после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов. Биткоин 22 февраля упал ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов, а 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов (почти на 12% за сутки). Затем цена снова перешла к росту.
 
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