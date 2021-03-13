https://ria.ru/20210313/bitkoin-1601066809.html

Биткоин установил новый рекорд

Биткоин установил новый рекорд

Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, обновила рекорд и превысила отметку в 59 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T13:23

2021-03-13T13:23

2021-03-13T21:12

цены на нефть

экономика

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, обновила рекорд и превысила отметку в 59 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13:16 мск рос в цене на 5,81%, до 59 374 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13:26 мск биткоин дорожал на 5,01%, до 59 454 долларов. Динамика везде приводится за сутки.С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января.Однако на последней неделе февраля стоимость криптовалюты резко откатилась вниз после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов. Биткоин 22 февраля упал ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов, а 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов (почти на 12% за сутки). Затем цена снова перешла к росту.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/bitkoin-1599753419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, экономика