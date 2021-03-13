https://ria.ru/20210313/bespilotnik-1601087507.html

В ДНР заявили об уничтожении украинского беспилотника

В ДНР заявили об уничтожении украинского беспилотника

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожили беспилотник украинских силовиков, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-13T17:03

2021-03-13T17:03

2021-03-14T02:07

ситуация в днр и лнр

обсе

эдуард басурин

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

оон

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в мире

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ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожили беспилотник украинских силовиков, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Во время обстрела населенного пункта Луганское украинские боевики осуществляли корректировку огня 120-миллиметровых минометов с помощью беспилотника "Мэвик-2", который был уничтожен слаженными действиями подразделений противовоздушной обороны", — сообщил он.Басурин добавил, что украинские военные за субботу дважды нарушили режим прекращения огня: они обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия северную окраину Донецка и село Ленинское на юге республики.В Донбассе с 27 июля 2020 года полностью запрещено ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Также стороны конфликта не могут использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.Исключение сделано для дронов миссии ОБСЕ.В середине февраля Басурин обвинил Турцию в поставках боевых беспилотников украинской армии. По его словам, этот вид вооружений применяется не против военных, а против гражданских лиц. Как при этом подчеркнул представитель Народной милиции ДНР, у республики есть что противопоставить этим дронам.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

украина

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ситуация в днр и лнр, обсе, эдуард басурин, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире