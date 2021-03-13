https://ria.ru/20210313/bespilotnik-1601087507.html
В ДНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
В ДНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожили беспилотник украинских силовиков, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-13T17:03
2021-03-13T17:03
2021-03-14T02:07
ситуация в днр и лнр
обсе
эдуард басурин
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожили беспилотник украинских силовиков, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Во время обстрела населенного пункта Луганское украинские боевики осуществляли корректировку огня 120-миллиметровых минометов с помощью беспилотника "Мэвик-2", который был уничтожен слаженными действиями подразделений противовоздушной обороны", — сообщил он.Басурин добавил, что украинские военные за субботу дважды нарушили режим прекращения огня: они обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия северную окраину Донецка и село Ленинское на юге республики.В Донбассе с 27 июля 2020 года полностью запрещено ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Также стороны конфликта не могут использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.Исключение сделано для дронов миссии ОБСЕ.В середине февраля Басурин обвинил Турцию в поставках боевых беспилотников украинской армии. По его словам, этот вид вооружений применяется не против военных, а против гражданских лиц. Как при этом подчеркнул представитель Народной милиции ДНР, у республики есть что противопоставить этим дронам.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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ситуация в днр и лнр, обсе, эдуард басурин, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире
ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости.
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики
уничтожили беспилотник украинских силовиков, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
.
"Во время обстрела населенного пункта Луганское украинские боевики осуществляли корректировку огня 120-миллиметровых минометов с помощью беспилотника "Мэвик-2", который был уничтожен слаженными действиями подразделений противовоздушной обороны", — сообщил он.
Басурин добавил, что украинские военные за субботу дважды нарушили режим прекращения огня: они обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия северную окраину Донецка и село Ленинское на юге республики.
В Донбассе с 27 июля 2020 года полностью запрещено ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах, наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Также стороны конфликта не могут использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.
Исключение сделано для дронов миссии ОБСЕ.
В середине февраля Басурин обвинил Турцию в поставках боевых беспилотников украинской армии. По его словам, этот вид вооружений применяется не против военных, а против гражданских лиц. Как при этом подчеркнул представитель Народной милиции ДНР, у республики есть что противопоставить этим дронам.