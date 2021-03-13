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На акции в Бельгии полиция применила водометы и слезоточивый газ
На акции в Бельгии полиция применила водометы и слезоточивый газ
Участники акции протеста Black Lives Matter в бельгийском Льеже устроили погромы, полиция применила для разгона водометы и слезоточивый газ, сообщил телеканал... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T22:58
2021-03-13T22:58
2021-03-13T23:44
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Участники акции протеста Black Lives Matter в бельгийском Льеже устроили погромы, полиция применила для разгона водометы и слезоточивый газ, сообщил телеканал RTBF.Мероприятие состоялось после того, как в интернете распространилась видеозапись задержания "с применением силы" молодой девушки африканского происхождения.Акция началась спокойно в центре города в районе между площадями Французской Республики и Сан-Ламбер, но вскоре переросла в беспорядки. По сообщениям телеканала, сначала протестующие нападали на полицейских, а затем начали забрасывать камнями здание участка и служебные машины.На выложенных в интернете кадрах видно, как протестующие громят витрины магазинов.Около 16:45 (18:45 мск) полиция применила водометы для разгона толпы, а позднее — слезоточивый газ. Демонстранты в ответ начали бросать в сторону стоящих в оцеплении силовиков камни, дорожные знаки и бутылки.Как сообщил телеканал, к вечеру беспорядки в центре города начали постепенно стихать.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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льеж, бельгия, в мире
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Участники акции протеста Black Lives Matter в бельгийском Льеже
устроили погромы, полиция применила для разгона водометы и слезоточивый газ, сообщил телеканал RTBF
.
Мероприятие состоялось после того, как в интернете распространилась видеозапись задержания "с применением силы" молодой девушки африканского происхождения.
Акция началась спокойно в центре города в районе между площадями Французской Республики и Сан-Ламбер, но вскоре переросла в беспорядки. По сообщениям телеканала, сначала протестующие нападали на полицейских, а затем начали забрасывать камнями здание участка и служебные машины.
На выложенных в интернете кадрах видно, как протестующие громят витрины магазинов.
Около 16:45 (18:45 мск) полиция применила водометы для разгона толпы, а позднее — слезоточивый газ. Демонстранты в ответ начали бросать в сторону стоящих в оцеплении силовиков камни, дорожные знаки и бутылки.
Как сообщил телеканал, к вечеру беспорядки в центре города начали постепенно стихать.