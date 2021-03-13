https://ria.ru/20210313/belgiya-1601112224.html

На акции в Бельгии полиция применила водометы и слезоточивый газ

На акции в Бельгии полиция применила водометы и слезоточивый газ

Участники акции протеста Black Lives Matter в бельгийском Льеже устроили погромы, полиция применила для разгона водометы и слезоточивый газ, сообщил телеканал... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T22:58

2021-03-13T22:58

2021-03-13T23:44

льеж

бельгия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601112168_0:11:3212:1818_1920x0_80_0_0_f8fb6d052ce3680eeeff4e748bfbdf23.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Участники акции протеста Black Lives Matter в бельгийском Льеже устроили погромы, полиция применила для разгона водометы и слезоточивый газ, сообщил телеканал RTBF.Мероприятие состоялось после того, как в интернете распространилась видеозапись задержания "с применением силы" молодой девушки африканского происхождения.Акция началась спокойно в центре города в районе между площадями Французской Республики и Сан-Ламбер, но вскоре переросла в беспорядки. По сообщениям телеканала, сначала протестующие нападали на полицейских, а затем начали забрасывать камнями здание участка и служебные машины.На выложенных в интернете кадрах видно, как протестующие громят витрины магазинов.Около 16:45 (18:45 мск) полиция применила водометы для разгона толпы, а позднее — слезоточивый газ. Демонстранты в ответ начали бросать в сторону стоящих в оцеплении силовиков камни, дорожные знаки и бутылки.Как сообщил телеканал, к вечеру беспорядки в центре города начали постепенно стихать.

льеж

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

льеж, бельгия, в мире