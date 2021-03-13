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https://ria.ru/20210313/bdt-1600937365.html
Спектакли БДТ переносят на другие площадки из-за ремонта здания театра
Спектакли БДТ переносят на другие площадки из-за ремонта здания театра
Спектакли Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова с 1 апреля будут временно проходить на других площадках в связи с проведением ремонтных работ в РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T06:49
2021-03-13T06:49
культура
ольга любимова
театр
новости культуры
недвижимость
малый драматический театр - театр европы
балтийский дом (театр)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
генеральная прокуратура рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Спектакли Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова с 1 апреля будут временно проходить на других площадках в связи с проведением ремонтных работ в историческом здании театра, сообщает пресс-служба театра."Начнется очередной этап ликвидации последствий некачественной реконструкции 2011-2014 годов, которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше", - говорится в сообщении.Заказчиком работ выступает министерство культуры РФ, подрядчик — АО "Ренессанс-Реставрация".Как сообщает театр, в настоящее время половина работ по гидроизоляции подвальных помещений уже завершена. В течение полугода в здании БДТ на Фонтанке, 65 проведут самый сложный этап — будет демонтировано инженерное и театральное оборудование и полностью разобрана высокотехнологичная сцена-трансформер. После завершения гидроизоляции все механизмы, системы и сети смонтируют обратно и начнут проведение пуско-наладочных работ.Также в здании БДТ планируются ремонтные работы на кровле театра. Завершить их планируется в четвертом квартале этого года.Во время ремонта спектакли БДТ будут проходить на Второй сцене (Каменноостровский театр), а также в Александринском театре, МДТ, "Балтийском доме" и ТЮЗе. Кроме того при поддержке министерства культуры будут организованы гастроли по России.Ранее сообщалось, что БДТ открылся после масштабной реконструкции в конце сентября 2014 года. В ходе работ было реконструировано и частично заменено сценическое и постановочное оборудование, отреставрированы фасады, зрительный зал, архитектурно-художественные элементы интерьера, переоборудован репетиционный зал. В зрительном зале по настоянию главного режиссера появилась сцена-трансформер, новейшие световые и звуковые установки. В здании отреставрировали кабинет Георгия Товстоногова, гримерную Кирилла Лаврова и знаменитую "гримерку номер девять", на потолке которой оставили автографы более 300 известных людей: от маршала Советского Союза Георгия Жукова до художника Марка Шагала.В ноябре 2018 года Генпрокуратура сообщала, что при реконструкции БДТ выявлены нарушения, возбуждены три уголовных дела. По результатам прокурорского представления утвержден перечень мероприятий по устранению этих нарушений, уточняло надзорное ведомство.Министр культуры России Ольга Любимова, посетившая БДТ в феврале 2020 года, констатировала, что после реконструкции "сложилась достаточно печальная ситуация с подвалом и крышей".
https://realty.ria.ru/20201102/bdt-1582622631.html
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ольга любимова, театр, новости культуры, недвижимость, малый драматический театр - театр европы, балтийский дом (театр), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), генеральная прокуратура рф, александринский театр, большой драматический театр товстоногова

Спектакли БДТ переносят на другие площадки из-за ремонта здания театра

06:49 13.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный академический Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова
Государственный академический Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Спектакли Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова с 1 апреля будут временно проходить на других площадках в связи с проведением ремонтных работ в историческом здании театра, сообщает пресс-служба театра.
"Начнется очередной этап ликвидации последствий некачественной реконструкции 2011-2014 годов, которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше", - говорится в сообщении.
Заказчиком работ выступает министерство культуры РФ, подрядчик — АО "Ренессанс-Реставрация".
Как сообщает театр, в настоящее время половина работ по гидроизоляции подвальных помещений уже завершена. В течение полугода в здании БДТ на Фонтанке, 65 проведут самый сложный этап — будет демонтировано инженерное и театральное оборудование и полностью разобрана высокотехнологичная сцена-трансформер. После завершения гидроизоляции все механизмы, системы и сети смонтируют обратно и начнут проведение пуско-наладочных работ.
Также в здании БДТ планируются ремонтные работы на кровле театра. Завершить их планируется в четвертом квартале этого года.
Во время ремонта спектакли БДТ будут проходить на Второй сцене (Каменноостровский театр), а также в Александринском театре, МДТ, "Балтийском доме" и ТЮЗе. Кроме того при поддержке министерства культуры будут организованы гастроли по России.
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Ранее сообщалось, что БДТ открылся после масштабной реконструкции в конце сентября 2014 года. В ходе работ было реконструировано и частично заменено сценическое и постановочное оборудование, отреставрированы фасады, зрительный зал, архитектурно-художественные элементы интерьера, переоборудован репетиционный зал.
В зрительном зале по настоянию главного режиссера появилась сцена-трансформер, новейшие световые и звуковые установки. В здании отреставрировали кабинет Георгия Товстоногова, гримерную Кирилла Лаврова и знаменитую "гримерку номер девять", на потолке которой оставили автографы более 300 известных людей: от маршала Советского Союза Георгия Жукова до художника Марка Шагала.
В ноябре 2018 года Генпрокуратура сообщала, что при реконструкции БДТ выявлены нарушения, возбуждены три уголовных дела. По результатам прокурорского представления утвержден перечень мероприятий по устранению этих нарушений, уточняло надзорное ведомство.
Министр культуры России Ольга Любимова, посетившая БДТ в феврале 2020 года, констатировала, что после реконструкции "сложилась достаточно печальная ситуация с подвалом и крышей".
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КультураОльга ЛюбимоваТеатрНовости культурыНедвижимостьМалый драматический театр - театр ЕвропыБалтийский дом (театр)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Генеральная прокуратура РФАлександринский театрБольшой драматический театр Товстоногова
 
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