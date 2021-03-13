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На Бали определили курорты, которые откроются для иностранных туристов
На Бали определили курорты, которые откроются для иностранных туристов
Власти Бали определили окончательный список курортов, которые войдут в "зеленую зону" для приема иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T14:12
2021-03-13T14:12
2021-03-13T14:12
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коронавирус covid-19
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бали (остров)
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Власти Бали определили окончательный список курортов, которые войдут в "зеленую зону" для приема иностранных туристов, сообщает АТОР.Губернатор острова Ваян Костер объявил, что доступ международных путешественников будет разрешен в Убуд, Санур и Нуса-Дуа. Это решение принято с одобрения министерства здравоохранения и министерства туризма и креативной экономики Индонезии. Изначально в списке также были Кута и Нуса Пенида, однако пока иностранцев туда не пустят.Создание "зеленых зон" входит в общенациональную программу "Covid-19 safe travel". Стратегия подразумевает вакцинацию всех, кто проживает и работает в таких специально отведенных местах.Кроме того, как и ожидалось, губернатор подписал закон, ужесточающий наказания для нарушителей антиковидных правил, в том числе и иностранцев. Их ждет штраф в размере 70 долларов, а при повторном проступке — немедленная депортация из Индонезии.
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коронавирус covid-19, туризм, бали (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, индонезия
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Власти Бали определили окончательный список курортов, которые войдут в "зеленую зону" для приема иностранных туристов, сообщает
АТОР.
Губернатор острова Ваян Костер объявил, что доступ международных путешественников будет разрешен в Убуд, Санур и Нуса-Дуа. Это решение принято с одобрения министерства здравоохранения и министерства туризма и креативной экономики Индонезии.
Изначально в списке также были Кута и Нуса Пенида, однако пока иностранцев туда не пустят.
Создание "зеленых зон" входит в общенациональную программу "Covid-19 safe travel". Стратегия подразумевает вакцинацию всех, кто проживает и работает в таких специально отведенных местах.
Кроме того, как и ожидалось, губернатор подписал закон, ужесточающий наказания для нарушителей антиковидных правил, в том числе и иностранцев. Их ждет штраф в размере 70 долларов, а при повторном проступке — немедленная депортация из Индонезии.