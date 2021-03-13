https://ria.ru/20210313/bagi-1601032051.html

Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды

Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды

Среди программных ошибок (или багов), которые "убивают" смартфоны есть несколько известных: баг с фоновой картинкой, баг с датой и опасное сообщение для iPhone... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T01:13

2021-03-13T01:13

2021-03-13T01:13

станислав косарев

россия

смартфоны

apple iphone

apple ipad

google android

apple

синергия

технологии

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Перечислены баги, которые могут сломать смартфон за секунды

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Среди программных ошибок (или багов), которые "убивают" смартфоны есть несколько известных: баг с фоновой картинкой, баг с датой и опасное сообщение для iPhone и iPad, рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.Он напомнил о появившейся в Сети год назад волне сообщений о фоновом изображении, ломающим смартфоны на операционной платформе Android.По его словам, еще один баг был обнаружен в ранних версиях IOS 13. Телефоны Apple ломались из-за короткого сообщения с эмоджи итальянского флага и символом на языке синдхи. "Если такое сообщение отображается в уведомлениях на iPad или iPhone, интерфейс системы начнет циклически перезагружаться до полного расхода батареи", – заметил Косарев.

https://ria.ru/20210219/porcha-1598101849.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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