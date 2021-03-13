Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Среди программных ошибок (или багов), которые "убивают" смартфоны есть несколько известных: баг с фоновой картинкой, баг с датой и опасное сообщение для iPhone и iPad, рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
Он напомнил о появившейся в Сети год назад волне сообщений о фоновом изображении, ломающим смартфоны на операционной платформе Android.
"Кажется, что это обычная картинка, изображающая природный ландшафт, но при установке на рабочий стол у определенных гаджетов экран начинает постоянно включаться и выключаться, а баг с датой – это проблема из 2016 года для IOS 9.2. Именно тогда появился очень интересный способ попрощаться со своим либо чужим телефоном", – отметил эксперт.
По его словам, еще один баг был обнаружен в ранних версиях IOS 13. Телефоны Apple ломались из-за короткого сообщения с эмоджи итальянского флага и символом на языке синдхи.
"Если такое сообщение отображается в уведомлениях на iPad или iPhone, интерфейс системы начнет циклически перезагружаться до полного расхода батареи", – заметил Косарев.
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