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В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
Учительница средней школы в Словакии скончалась спустя две недели после прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca, сообщило в пятницу Словацкое РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T01:53
2021-03-13T01:53
2021-03-13T01:53
распространение коронавируса
astrazeneca
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словакия
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в мире
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ПРАГА, 13 мар – РИА Новости. Учительница средней школы в Словакии скончалась спустя две недели после прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca, сообщило в пятницу Словацкое ТВ.По предварительным данным, которые приводит Словацкое ТВ, предварительной причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия. Однако отец умершей настаивает, что к летальному исходу привела вакцина от AstraZeneca.Государственный институт по контролю лекарств в Словакии получил более 800 сообщений о нежелательных последствиях после прививок, однако случаев смерти до этого не было зафиксировано.Комментируя данный случай, учреждение обнародовало данные об использовании в республике вакцин AstraZeneca. "Данная модификация ABV 2856 была получена в Словакии 5 февраля в количестве 216 упаковок, то есть 21 600 доз. Это была первая поставка вакцины AstraZeneca в республику", - отмечается в сообщении института.В Словакии сохраняется сложная эпидемическая обстановка, число новых больных коронавирусом и умерших от него является одним из самых больших в мире в пересчете на 1 миллион жителей. В последние недели ежедневно в среднем умирают около 100 человек. Больницы в республике переполнены, поэтому ряд зараженных уже приняли к себе соседние Польша и Германия.По данным на пятницу, прививки от COVID-19 в Словакии получили 388,5 тысячи человек, в том числе 208,3 тысячи - повторную. Население республики составляет 5,46 миллиона человек.
https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600943017.html
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РИА Новости
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astrazeneca , польша, германия, словакия, прага, в мире
ПРАГА, 13 мар – РИА Новости.
Учительница средней школы в Словакии скончалась спустя две недели после прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca
, сообщило в пятницу Словацкое ТВ.
"Прививки вакциной AstraZeneca делают только педагогам. Умершая 38-летняя учительница была готова к нежелательным последствиям после прививки, однако ее удивила их интенсивность. В частности, она сообщила в передаче Словацкого ТВ в конце февраля о том, что ощущает сильные головные боли, повышенную температуру, боли в суставах. Спустя несколько дней женщину положили в больницу, где она скончалась", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, которые приводит Словацкое ТВ, предварительной причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия. Однако отец умершей настаивает, что к летальному исходу привела вакцина от AstraZeneca.
Государственный институт по контролю лекарств в Словакии
получил более 800 сообщений о нежелательных последствиях после прививок, однако случаев смерти до этого не было зафиксировано.
Комментируя данный случай, учреждение обнародовало данные об использовании в республике вакцин AstraZeneca. "Данная модификация ABV 2856 была получена в Словакии 5 февраля в количестве 216 упаковок, то есть 21 600 доз. Это была первая поставка вакцины AstraZeneca в республику", - отмечается в сообщении института.
В Словакии сохраняется сложная эпидемическая обстановка, число новых больных коронавирусом и умерших от него является одним из самых больших в мире в пересчете на 1 миллион жителей. В последние недели ежедневно в среднем умирают около 100 человек. Больницы в республике переполнены, поэтому ряд зараженных уже приняли к себе соседние Польша
и Германия
.
По данным на пятницу, прививки от COVID-19 в Словакии получили 388,5 тысячи человек, в том числе 208,3 тысячи - повторную. Население республики составляет 5,46 миллиона человек.