https://ria.ru/20210313/astrazeneca-1601038527.html

В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca

В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca

Учительница средней школы в Словакии скончалась спустя две недели после прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca, сообщило в пятницу Словацкое РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T01:53

2021-03-13T01:53

2021-03-13T01:53

распространение коронавируса

astrazeneca

польша

германия

словакия

прага

в мире

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ПРАГА, 13 мар – РИА Новости. Учительница средней школы в Словакии скончалась спустя две недели после прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca, сообщило в пятницу Словацкое ТВ.По предварительным данным, которые приводит Словацкое ТВ, предварительной причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия. Однако отец умершей настаивает, что к летальному исходу привела вакцина от AstraZeneca.Государственный институт по контролю лекарств в Словакии получил более 800 сообщений о нежелательных последствиях после прививок, однако случаев смерти до этого не было зафиксировано.Комментируя данный случай, учреждение обнародовало данные об использовании в республике вакцин AstraZeneca. "Данная модификация ABV 2856 была получена в Словакии 5 февраля в количестве 216 упаковок, то есть 21 600 доз. Это была первая поставка вакцины AstraZeneca в республику", - отмечается в сообщении института.В Словакии сохраняется сложная эпидемическая обстановка, число новых больных коронавирусом и умерших от него является одним из самых больших в мире в пересчете на 1 миллион жителей. В последние недели ежедневно в среднем умирают около 100 человек. Больницы в республике переполнены, поэтому ряд зараженных уже приняли к себе соседние Польша и Германия.По данным на пятницу, прививки от COVID-19 в Словакии получили 388,5 тысячи человек, в том числе 208,3 тысячи - повторную. Население республики составляет 5,46 миллиона человек.

https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600943017.html

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германия

словакия

прага

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

astrazeneca , польша, германия, словакия, прага, в мире