Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210313/artikasti-1600894804.html
"Artik & Asti" ностальгируют по 2000-м в новом мини-альбоме "Миллениум"
"Artik & Asti" ностальгируют по 2000-м в новом мини-альбоме "Миллениум"
Участники поп-дуэта "Artik & Asti" Анна Дзюба и Артем Умрихин представили на всех цифровых платформах новый мини-альбом "Миллениум". РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T01:04
2021-03-13T01:04
музыка
новости культуры
знаменитости
культура
artik & asti
шоу-бизнес
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566676889_0:0:1079:608_1920x0_80_0_0_23602844a2fb2776c5357aab6e51b376.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Участники поп-дуэта "Artik &amp; Asti" Анна Дзюба и Артем Умрихин представили на всех цифровых платформах новый мини-альбом "Миллениум"."Каждую из вас, которой хотя бы раз разбивали сердце, я чувствую, я понимаю как никто! Пусть каждая песня в этом нашем альбоме поднимает тебя с колен, возрождает тебя, и возвращает тебе силы идти дальше и расти! Вытри слезы, детка, ты будешь жить. Ты — лучшее, что случалось в его жизни! Знай это!" — написала Анна Дзюба в инстаграме. В трек-листе четыре душевных композиции "Истеричка", "Бла бла", "Лампочки" и "Миллениум", созданные в стилистике поп-музыки 2000-х годов. В них исполнители снова затрагивают тему расставаний и призывают девушек, столкнувшихся с этим, быть "сильными"."Я буду всегда с тобой, слушай мой голос и воскресай, моя девочка! Не плачь, не грусти, не жалей и не страдай. Собирай последнюю волю в кулак. Все будет хорошо. Обнимаю", — обратилась к пользователям Анна. "Крутой альбом! Каждая песня — в самое сердце", "Дождалась. Теперь есть, что слушать и кайфовать. Спасибо", "Каждый трек — прямое попадание в сердечко", — прокомментировали подписчицы.
https://ria.ru/20201113/klip-1584343792.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566676889_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_a08d9eec1e6ff79f6f0e0394bf8d4c91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, знаменитости, artik & asti , шоу-бизнес, звезды

"Artik & Asti" ностальгируют по 2000-м в новом мини-альбоме "Миллениум"

01:04 13.03.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Okras / Участники украинской поп-группы "Artik & Asti" Анна Дзюба и Артем Умрихин
Участники украинской поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба и Артем Умрихин - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Okras /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Участники поп-дуэта "Artik & Asti" Анна Дзюба и Артем Умрихин представили на всех цифровых платформах новый мини-альбом "Миллениум".
"Каждую из вас, которой хотя бы раз разбивали сердце, я чувствую, я понимаю как никто! Пусть каждая песня в этом нашем альбоме поднимает тебя с колен, возрождает тебя, и возвращает тебе силы идти дальше и расти! Вытри слезы, детка, ты будешь жить. Ты — лучшее, что случалось в его жизни! Знай это!" — написала Анна Дзюба в инстаграме.
В трек-листе четыре душевных композиции "Истеричка", "Бла бла", "Лампочки" и "Миллениум", созданные в стилистике поп-музыки 2000-х годов. В них исполнители снова затрагивают тему расставаний и призывают девушек, столкнувшихся с этим, быть "сильными".
"Я буду всегда с тобой, слушай мой голос и воскресай, моя девочка! Не плачь, не грусти, не жалей и не страдай. Собирай последнюю волю в кулак. Все будет хорошо. Обнимаю", — обратилась к пользователям Анна.
"Крутой альбом! Каждая песня — в самое сердце", "Дождалась. Теперь есть, что слушать и кайфовать. Спасибо", "Каждый трек — прямое попадание в сердечко", — прокомментировали подписчицы.
Кадр из клипа Руки Вверх / Artik & Asti Москва не верит слезам - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября 2020, 18:06Культура
Artik & Asti и Сергей Жуков творят добро в клипе "Москва не верит слезам"
 
КультураМузыкаНовости культурыЗнаменитостиArtik & AstiШоу-бизнесзвезды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
04:45Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
04:32Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
03:48Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
03:09Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
02:29Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
02:26Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
02:14Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
02:11Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
01:53В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
01:42Китаец назвал самые вкусные российские сладости
01:35В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
01:21В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
01:13Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
01:13Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
01:02Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
00:35СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
23:56Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
23:49Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
23:49В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
Лента новостейМолния