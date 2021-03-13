Саркисян проведет встречи с лидерами двух парламентских фракций
15:45 13.03.2021 (обновлено: 16:58 13.03.2021)
ЕРЕВАН, 13 мар - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в субботу намерен встретиться с лидерами правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц и оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
"В рамках инициированных президентом консультаций Саркисян встретится сегодня с руководителями фракций "Мой шаг" и "Светлая Армения" Лилит Макунц и Эдмоном Марукяном", - говорится в сообщении на сайте президента.
3 марта, 17:30Пашинян назвал условие внеочередных выборов в парламент
В субботу пресс-служба анонсировала также встречу Саркисяна с премьером Николом Пашиняном.
Ранее Саркисян пригласил на встречу в президентскую резиденцию 13 марта для обсуждения внутриполитической ситуации Пашиняна, лидеров парламентских фракций и "Движения спасения родины", объединяющего политические силы, требующие отставки главы кабмина. Позднее президент назвал проведение в субботу политических консультаций неосуществимым из-за условий оппозиции.
В четверг координатор "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция подтверждает свою дорожную карту по преодолению кризиса в стране - отставка премьер-министра, формирование временного правительства и проведение внеочередных парламентских выборов. Он заявил о готовности участвовать в консультациях в указанном президентом формате и в рамках предложенной оппозицией повестки. Сагателян заявил, что встреча должна пройти публично в здании парламента.
25 февраля, 18:54"Почему не взорвались "Искандеры". Армия восстала против Пашиняна