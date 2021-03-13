https://ria.ru/20210313/armeniya-1601078784.html

Саркисян проведет встречи с лидерами двух парламентских фракций

Саркисян проведет встречи с лидерами двух парламентских фракций

Президент Армении Армен Саркисян в субботу намерен встретиться с лидерами правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц и оппозиционной фракции "Светлая РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T15:45

2021-03-13T15:45

2021-03-13T16:58

ереван

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

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ЕРЕВАН, 13 мар - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в субботу намерен встретиться с лидерами правящей парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц и оппозиционной фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном, сообщили в пресс-службе армянского лидера."В рамках инициированных президентом консультаций Саркисян встретится сегодня с руководителями фракций "Мой шаг" и "Светлая Армения" Лилит Макунц и Эдмоном Марукяном", - говорится в сообщении на сайте президента.В субботу пресс-служба анонсировала также встречу Саркисяна с премьером Николом Пашиняном.Ранее Саркисян пригласил на встречу в президентскую резиденцию 13 марта для обсуждения внутриполитической ситуации Пашиняна, лидеров парламентских фракций и "Движения спасения родины", объединяющего политические силы, требующие отставки главы кабмина. Позднее президент назвал проведение в субботу политических консультаций неосуществимым из-за условий оппозиции.В четверг координатор "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция подтверждает свою дорожную карту по преодолению кризиса в стране - отставка премьер-министра, формирование временного правительства и проведение внеочередных парламентских выборов. Он заявил о готовности участвовать в консультациях в указанном президентом формате и в рамках предложенной оппозицией повестки. Сагателян заявил, что встреча должна пройти публично в здании парламента.

https://ria.ru/20210303/vybory-1599792467.html

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

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