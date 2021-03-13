https://ria.ru/20210313/armeniya-1601056810.html
Полиция оцепила здание МИД Армении из-за протестов
Полиция оцепила здание МИД Армении из-за протестов
Полиция оцепила здание МИД Армении, около которого оппозиция собирается провести акцию протеста против премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T11:25
2021-03-13T11:25
2021-03-13T12:53
оник гаспарян
ситуация в армении
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 13 мар — РИА Новости. Полиция оцепила здание МИД Армении, около которого оппозиция собирается провести акцию протеста против премьер-министра Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Оппозиция призвала своих сторонников собраться 13 марта у здания МИД, потому что туда должен приехать Пашинян."Мы встретим его перед зданием Министерства иностранных дел, чтобы еще раз озвучить наше требование — "Армения без Никола", — говорится на странице оппозиционного "Движения спасения родины" в Facebook.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване в конце февраля, после того как Пашинян усомнился в боеспособности российских ракетных комплексов "Искандер". Как писали СМИ, заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что тот отправил его в отставку. Следом Пашинян потребовал уволить и начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Военные, со своей стороны, призвали к отставке самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. На улицы вышла и оппозиция, которая уже несколько месяцев выступает против Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20210303/armeniya-1599654096.html
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Полицейские в "цепочке" вокруг здания МИД Армении
Полиция оцепила в субботу, 13 марта, здание МИД Армении из-за акции протеста в связи с планируемым приездом премьер-министра Никола Пашиняна.
2021-03-13T11:25
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оник гаспарян, ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире