https://ria.ru/20210313/anes-1601054232.html

В Боливии задержали бывшую и. о. президента Жанин Аньес

В Боливии задержали бывшую и. о. президента Жанин Аньес

Бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес задержали по делу о государственном перевороте, сообщил министр внутренних дел Эдуардо дель... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T10:59

2021-03-13T10:59

2021-03-13T15:59

жанин аньес

боливия

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601074791_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_8fdd94d2c17c10c0cabd9793c863977e.jpg

МЕХИКО, 13 мар — РИА Новости. Бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес задержали по делу о государственном перевороте, сообщил министр внутренних дел Эдуардо дель Кастильо."Я сообщаю боливийцам, что госпожа Жанин Аньес уже задержана и в настоящее время находится в руках полиции", — написал он в Twitter.На днях особая прокуратура по антикоррупционным делам Боливии выдала ордер на арест Аньес и еще девяти чиновников ее правительства. Их обвиняют терроризме, госизмене и преступном сговоре.Двух экс-министров — юстиции и энергетики — уже задержали. Бывшие главы МВД и Минобороны, по данным полиции, покинули Боливию в конце прошлого года и находятся в Бразилии.В октябре 2019 года в Боливии прошли выборы президента, на которых с минимальным отрывом победил тогдашний глава государства Эво Моралес. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые беспорядки, и Моралес под давлением военных покинул пост, а затем и страну. Временным президентом стала Жанин Аньес, которая представляла оппозицию. Выборы нового президента состоялись в октябре 2020-го, на них победил сторонник Моралеса Луис Арсе. Вскоре после выборов парламент, большинство в котором принадлежит пропрезидентской партии "Движение к социализму", обвинил Аньес в геноциде и потребовал провести в отношении нее судебное расследование.

https://ria.ru/20200505/1570990656.html

https://ria.ru/20200613/1572875606.html

боливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жанин аньес, боливия, в мире, политика