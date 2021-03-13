В Боливии задержали бывшую и. о. президента Жанин Аньес
10:59 13.03.2021 (обновлено: 15:59 13.03.2021)
© AP Photo / Juan KaritaЗадержание бывшего временного президента Боливии Жанин Анеьес
© AP Photo / Juan Karita
МЕХИКО, 13 мар — РИА Новости. Бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес задержали по делу о государственном перевороте, сообщил министр внутренних дел Эдуардо дель Кастильо.
"Я сообщаю боливийцам, что госпожа Жанин Аньес уже задержана и в настоящее время находится в руках полиции", — написал он в Twitter.
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На днях особая прокуратура по антикоррупционным делам Боливии выдала ордер на арест Аньес и еще девяти чиновников ее правительства. Их обвиняют терроризме, госизмене и преступном сговоре.
Двух экс-министров — юстиции и энергетики — уже задержали. Бывшие главы МВД и Минобороны, по данным полиции, покинули Боливию в конце прошлого года и находятся в Бразилии.
В октябре 2019 года в Боливии прошли выборы президента, на которых с минимальным отрывом победил тогдашний глава государства Эво Моралес. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые беспорядки, и Моралес под давлением военных покинул пост, а затем и страну. Временным президентом стала Жанин Аньес, которая представляла оппозицию.
Выборы нового президента состоялись в октябре 2020-го, на них победил сторонник Моралеса Луис Арсе. Вскоре после выборов парламент, большинство в котором принадлежит пропрезидентской партии "Движение к социализму", обвинил Аньес в геноциде и потребовал провести в отношении нее судебное расследование.
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