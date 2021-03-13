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В Боливии задержали бывшую и. о. президента Жанин Аньес
В Боливии задержали бывшую и. о. президента Жанин Аньес
Бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес задержали по делу о государственном перевороте, сообщил министр внутренних дел Эдуардо дель... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T10:59
2021-03-13T15:59
жанин аньес
боливия
в мире
политика
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МЕХИКО, 13 мар — РИА Новости. Бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес задержали по делу о государственном перевороте, сообщил министр внутренних дел Эдуардо дель Кастильо."Я сообщаю боливийцам, что госпожа Жанин Аньес уже задержана и в настоящее время находится в руках полиции", — написал он в Twitter.На днях особая прокуратура по антикоррупционным делам Боливии выдала ордер на арест Аньес и еще девяти чиновников ее правительства. Их обвиняют терроризме, госизмене и преступном сговоре.Двух экс-министров — юстиции и энергетики — уже задержали. Бывшие главы МВД и Минобороны, по данным полиции, покинули Боливию в конце прошлого года и находятся в Бразилии.В октябре 2019 года в Боливии прошли выборы президента, на которых с минимальным отрывом победил тогдашний глава государства Эво Моралес. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые беспорядки, и Моралес под давлением военных покинул пост, а затем и страну. Временным президентом стала Жанин Аньес, которая представляла оппозицию. Выборы нового президента состоялись в октябре 2020-го, на них победил сторонник Моралеса Луис Арсе. Вскоре после выборов парламент, большинство в котором принадлежит пропрезидентской партии "Движение к социализму", обвинил Аньес в геноциде и потребовал провести в отношении нее судебное расследование.
https://ria.ru/20200505/1570990656.html
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жанин аньес, боливия, в мире, политика

В Боливии задержали бывшую и. о. президента Жанин Аньес

10:59 13.03.2021 (обновлено: 15:59 13.03.2021)
 
© AP Photo / Juan KaritaЗадержание бывшего временного президента Боливии Жанин Анеьес
Задержание бывшего временного президента Боливии Жанин Анеьес - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© AP Photo / Juan Karita
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МЕХИКО, 13 мар — РИА Новости. Бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес задержали по делу о государственном перевороте, сообщил министр внутренних дел Эдуардо дель Кастильо.
"Я сообщаю боливийцам, что госпожа Жанин Аньес уже задержана и в настоящее время находится в руках полиции", — написал он в Twitter.
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 05.05.2020
5 мая 2020, 15:28
Моралес рассказал об ошибках на президентском посту
На днях особая прокуратура по антикоррупционным делам Боливии выдала ордер на арест Аньес и еще девяти чиновников ее правительства. Их обвиняют терроризме, госизмене и преступном сговоре.
Двух экс-министров — юстиции и энергетики — уже задержали. Бывшие главы МВД и Минобороны, по данным полиции, покинули Боливию в конце прошлого года и находятся в Бразилии.
В октябре 2019 года в Боливии прошли выборы президента, на которых с минимальным отрывом победил тогдашний глава государства Эво Моралес. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые беспорядки, и Моралес под давлением военных покинул пост, а затем и страну. Временным президентом стала Жанин Аньес, которая представляла оппозицию.
Выборы нового президента состоялись в октябре 2020-го, на них победил сторонник Моралеса Луис Арсе. Вскоре после выборов парламент, большинство в котором принадлежит пропрезидентской партии "Движение к социализму", обвинил Аньес в геноциде и потребовал провести в отношении нее судебное расследование.
Бывший президент Боливии Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 13.06.2020
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