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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210313/amman-1601088086.html
В РПЦ надеются на встречу предстоятелей церквей в 2021 году
В РПЦ надеются на встречу предстоятелей церквей в 2021 году
В Русской православной церкви надеются на проведение встречи глав Поместных православных церквей в 2021 году, заявил в субботу глава отдела внешних церковных... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T17:07
2021-03-13T17:07
религия и мировоззрение
религия
православная церковь украины (пцу)
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
петр порошенко
отдел внешних церковных связей московского патриархата
феофил iii (патриарх иерусалимский)
словакия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Русской православной церкви надеются на проведение встречи глав Поместных православных церквей в 2021 году, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".В феврале патриарх Иерусалимский Феофил III выступил с обращением, где выразил надежду на проведение в этом году повторной встречи в "амманском формате" с участием глав и представителей поместных православных церквей с целью разрешения украинского церковного вопроса и обретения всеправославного единства."Видимо, придется подождать, пока ограничения, связанные с пандемией, будут ослаблены. Но такая встреча необходима... Мы и в прошлом году были благодарны Иерусалимскому патриарху за такую инициативу, и в этом году примем эту инициативу. Я надеюсь, что такая встреча состоится", - сказал митрополит Иларион.Он отметил, что прежний механизм организации встреч глав православных церквей, когда их созывал Константинопольский патриарх, больше не работает."Константинопольский патриарх (Варфоломей - ред.) присоединился к расколу (на Украине - ред.), он сослужил с раскольниками и утратил легитимность в качестве первого среди равных в семье предстоятелей Поместных православных церквей. Поэтому если он даже будет созывать такие встречи, то, может быть, некоторые Церкви на них и поедут, но очень многие под разными предлогами будут уклоняться. И это будет связано с тем, что он нарушил основополагающий принцип сосуществования Поместных православных церквей - соборность", - пояснил представитель Русской церкви.Он напомнил, что согласно принципу соборности, решения на межправосланом уровне должны приниматься сообща, то есть "в этих решениях должны участвовать Поместные православные церкви". "А если один из предстоятелей - пусть даже первый среди равных - принимает решения в ущерб другим поместным церквям, против воли поместных церквей, то происходит то, что произошло - раскол, который углубляется. Константинопольский патриарх работает на дальнейшее углубление этого раскола. И в этой ситуации важно, чтобы православные предстоятели встречались", - заключил иерарх.В феврале 2020 года в Иордании по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила прошла межправославная встреча, в которой приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей. В свою очередь, Константинопольский патриарх Варфоломей, а также предстоятели Элладской, Кипрской и Албанской церквей отказались от предложения патриарха Феофила собраться для решения проблемы раскола православного мира из-за ситуации на Украине.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20210226/feofil-1599118441.html
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религия, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, петр порошенко, отдел внешних церковных связей московского патриархата, феофил iii (патриарх иерусалимский), словакия, иордания, украина, справки

В РПЦ надеются на встречу предстоятелей церквей в 2021 году

17:07 13.03.2021
 
© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Русской православной церкви надеются на проведение встречи глав Поместных православных церквей в 2021 году, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
В феврале патриарх Иерусалимский Феофил III выступил с обращением, где выразил надежду на проведение в этом году повторной встречи в "амманском формате" с участием глав и представителей поместных православных церквей с целью разрешения украинского церковного вопроса и обретения всеправославного единства.
"Видимо, придется подождать, пока ограничения, связанные с пандемией, будут ослаблены. Но такая встреча необходима... Мы и в прошлом году были благодарны Иерусалимскому патриарху за такую инициативу, и в этом году примем эту инициативу. Я надеюсь, что такая встреча состоится", - сказал митрополит Иларион.
Он отметил, что прежний механизм организации встреч глав православных церквей, когда их созывал Константинопольский патриарх, больше не работает.
"Константинопольский патриарх (Варфоломей - ред.) присоединился к расколу (на Украине - ред.), он сослужил с раскольниками и утратил легитимность в качестве первого среди равных в семье предстоятелей Поместных православных церквей. Поэтому если он даже будет созывать такие встречи, то, может быть, некоторые Церкви на них и поедут, но очень многие под разными предлогами будут уклоняться. И это будет связано с тем, что он нарушил основополагающий принцип сосуществования Поместных православных церквей - соборность", - пояснил представитель Русской церкви.
Он напомнил, что согласно принципу соборности, решения на межправосланом уровне должны приниматься сообща, то есть "в этих решениях должны участвовать Поместные православные церкви". "А если один из предстоятелей - пусть даже первый среди равных - принимает решения в ущерб другим поместным церквям, против воли поместных церквей, то происходит то, что произошло - раскол, который углубляется. Константинопольский патриарх работает на дальнейшее углубление этого раскола. И в этой ситуации важно, чтобы православные предстоятели встречались", - заключил иерарх.
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В феврале 2020 года в Иордании по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила прошла межправославная встреча, в которой приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей. В свою очередь, Константинопольский патриарх Варфоломей, а также предстоятели Элладской, Кипрской и Албанской церквей отказались от предложения патриарха Феофила собраться для решения проблемы раскола православного мира из-за ситуации на Украине.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
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