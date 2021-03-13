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Мишустин поздравил Ирину Алферову с юбилеем
Мишустин поздравил Ирину Алферову с юбилеем
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ирину Алферову с юбилеем, отметив, что она одна из самых ярких и очаровательных актрис,... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T11:46
2021-03-13T11:46
культура
россия
ирина алферова
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ирину Алферову с юбилеем, отметив, что она одна из самых ярких и очаровательных актрис, которую любят миллионы зрителей, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Актриса театра и кино Ирина Ивановна Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске.Ирина Алферова – народная артистка РФ (2007). В 2011 году за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность она была награждена орденом Дружбы, а в 2017 году – орденом Почета. За вклад в развитие духовных и культурных связей между Россией и Болгарией в 2016 году Алферова была награждена болгарским "Самарским крестом".
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россия, ирина алферова, михаил мишустин

Мишустин поздравил Ирину Алферову с юбилеем

11:46 13.03.2021
 
© РИА Новости / Шахвердиев / Перейти в фотобанкАктриса Ирина Алферова
Актриса Ирина Алферова - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Шахвердиев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ирину Алферову с юбилеем, отметив, что она одна из самых ярких и очаровательных актрис, которую любят миллионы зрителей, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Актриса театра и кино Ирина Ивановна Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске.
"Вы – одна из самых ярких и очаровательных актрис, которую любят миллионы зрителей. Вы неповторимы в самых разных амплуа, умеете для любой роли найти нужную тональность, с достоверностью передать характер своих героинь. Желаю Вам неиссякаемой энергии, новых проектов и премьер, здоровья и благополучия", - сказал Мишустин.
Ирина Алферова – народная артистка РФ (2007). В 2011 году за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность она была награждена орденом Дружбы, а в 2017 году – орденом Почета. За вклад в развитие духовных и культурных связей между Россией и Болгарией в 2016 году Алферова была награждена болгарским "Самарским крестом".
Актриса Ирина Алферова - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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