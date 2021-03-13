https://ria.ru/20210313/alferova-1601059229.html

Мишустин поздравил Ирину Алферову с юбилеем

Мишустин поздравил Ирину Алферову с юбилеем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ирину Алферову с юбилеем, отметив, что она одна из самых ярких и очаровательных актрис,... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T11:46

2021-03-13T11:46

2021-03-13T11:46

культура

россия

ирина алферова

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ирину Алферову с юбилеем, отметив, что она одна из самых ярких и очаровательных актрис, которую любят миллионы зрителей, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Актриса театра и кино Ирина Ивановна Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске.Ирина Алферова – народная артистка РФ (2007). В 2011 году за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность она была награждена орденом Дружбы, а в 2017 году – орденом Почета. За вклад в развитие духовных и культурных связей между Россией и Болгарией в 2016 году Алферова была награждена болгарским "Самарским крестом".

https://ria.ru/20210313/alferova-1600777633.html

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россия, ирина алферова, михаил мишустин