Мишустин поздравил Ирину Алферову с юбилеем
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ирину Алферову с юбилеем, отметив, что она одна из самых ярких и очаровательных актрис, которую любят миллионы зрителей, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Актриса театра и кино Ирина Ивановна Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске.
"Вы – одна из самых ярких и очаровательных актрис, которую любят миллионы зрителей. Вы неповторимы в самых разных амплуа, умеете для любой роли найти нужную тональность, с достоверностью передать характер своих героинь. Желаю Вам неиссякаемой энергии, новых проектов и премьер, здоровья и благополучия", - сказал Мишустин.
Ирина Алферова – народная артистка РФ (2007). В 2011 году за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность она была награждена орденом Дружбы, а в 2017 году – орденом Почета. За вклад в развитие духовных и культурных связей между Россией и Болгарией в 2016 году Алферова была награждена болгарским "Самарским крестом".
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