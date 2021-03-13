https://ria.ru/20210313/alferova-1601056922.html

Собянин поздравил Ирину Алферову с юбилеем

Собянин поздравил Ирину Алферову с юбилеем

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 70-летием народную артистку России Ирину Алферову, отметив, что фильмы с её участием по праву являются гордостью... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T11:26

2021-03-13T11:26

2021-03-13T11:31

культура

ирина алферова

школа современной пьесы

гитис

ленком

сергей собянин

москва

новосибирск

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 70-летием народную артистку России Ирину Алферову, отметив, что фильмы с её участием по праву являются гордостью отечественного кинематографа, телеграмма опубликована на сайте мэра столицы.Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. Там она окончила школу, а после уехала в Москву, где поступила в ГИТИС. В 1976 году актрису пригласили в Московский государственный театр имени Ленинского комсомола (сейчас "Ленком"), а с 1993 года она служит в театре "Школа современной пьесы".В фильмографии Ирины Алферовой несколько десятков фильмов. Среди них "Алексеич", "Учитель пения", "Хождение по мукам", "Д"Артаньян и три мушкетера", "С любимыми не расставайтесь", "Незваный друг", "Без видимых причин", "Предчувствие любви", "ТАСС уполномочен заявить", "Человек с аккордеоном", "Печорин. Герой нашего времени", "Распутин" и многие другие.

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ирина алферова, школа современной пьесы, гитис, ленком, сергей собянин, москва, новосибирск