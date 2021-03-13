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https://ria.ru/20210313/alferova-1601056922.html
Собянин поздравил Ирину Алферову с юбилеем
Собянин поздравил Ирину Алферову с юбилеем
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 70-летием народную артистку России Ирину Алферову, отметив, что фильмы с её участием по праву являются гордостью... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T11:26
2021-03-13T11:31
культура
ирина алферова
школа современной пьесы
гитис
ленком
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 70-летием народную артистку России Ирину Алферову, отметив, что фильмы с её участием по праву являются гордостью отечественного кинематографа, телеграмма опубликована на сайте мэра столицы.Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. Там она окончила школу, а после уехала в Москву, где поступила в ГИТИС. В 1976 году актрису пригласили в Московский государственный театр имени Ленинского комсомола (сейчас "Ленком"), а с 1993 года она служит в театре "Школа современной пьесы".В фильмографии Ирины Алферовой несколько десятков фильмов. Среди них "Алексеич", "Учитель пения", "Хождение по мукам", "Д"Артаньян и три мушкетера", "С любимыми не расставайтесь", "Незваный друг", "Без видимых причин", "Предчувствие любви", "ТАСС уполномочен заявить", "Человек с аккордеоном", "Печорин. Герой нашего времени", "Распутин" и многие другие.
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ирина алферова, школа современной пьесы, гитис, ленком, сергей собянин, москва, новосибирск

Собянин поздравил Ирину Алферову с юбилеем

11:26 13.03.2021 (обновлено: 11:31 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкАктриса Ирина Алферова
Актриса Ирина Алферова - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 70-летием народную артистку России Ирину Алферову, отметив, что фильмы с её участием по праву являются гордостью отечественного кинематографа, телеграмма опубликована на сайте мэра столицы.
"Ваши талант и профессионализм, красота и обаяние покорили миллионы зрителей. На театральных подмостках Вы создали богатую галерею женских образов, подкупающих своей искренностью и цельностью. Фильмы с Вашим блистательным участием завоевали огромную популярность и по праву являются гордостью отечественного кинематографа", - сказал Собянин.
Актриса Ирина Алферова - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
Вчера, 03:01
Биография Ирины Алферовой
Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. Там она окончила школу, а после уехала в Москву, где поступила в ГИТИС. В 1976 году актрису пригласили в Московский государственный театр имени Ленинского комсомола (сейчас "Ленком"), а с 1993 года она служит в театре "Школа современной пьесы".
В фильмографии Ирины Алферовой несколько десятков фильмов. Среди них "Алексеич", "Учитель пения", "Хождение по мукам", "Д"Артаньян и три мушкетера", "С любимыми не расставайтесь", "Незваный друг", "Без видимых причин", "Предчувствие любви", "ТАСС уполномочен заявить", "Человек с аккордеоном", "Печорин. Герой нашего времени", "Распутин" и многие другие.
 
КультураИрина АлфероваШкола современной пьесыГИТИСЛенкомСергей СобянинМоскваНовосибирск
 
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