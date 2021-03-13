https://ria.ru/20210313/alferova--1601056140.html

Путин поздравил Ирину Алферову с юбилеем

Путин поздравил Ирину Алферову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Ирину Алферову с юбилеем, а также отметил, что яркие и самобытные работы актрисы знают и любят... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T11:21

2021-03-13T11:21

2021-03-13T11:21

культура

ирина алферова

владимир путин

новосибирск

болгария

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Ирину Алферову с юбилеем, а также отметил, что яркие и самобытные работы актрисы знают и любят зрители, поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.Актриса театра и кино Ирина Ивановна Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске.Президент также пожелал актрисе творческих успехов, здоровья и благополучия.Ирина Алферова – народная артистка РФ (2007). В 2011 году за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность она была награждена орденом Дружбы, а в 2017 году – орденом Почета. За вклад в развитие духовных и культурных связей между Россией и Болгарией в 2016 году Алферова была награждена болгарским "Самарским крестом".

https://ria.ru/20210313/alferova-1600777633.html

новосибирск

болгария

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ирина алферова, владимир путин, новосибирск, болгария