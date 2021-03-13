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Противники Пашиняна заявили о завершении акции протеста у здания МИД
Противники Пашиняна заявили о завершении акции протеста у здания МИД
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявили о завершении акции протеста у здания министерства иностранных дел, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T12:54
2021-03-13T12:54
оник гаспарян
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 13 мар - РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявили о завершении акции протеста у здания министерства иностранных дел, передает корреспондент РИА Новости.Ранее объединенная оппозиция, требующая отставки премьера, призвала своих сторонников собраться 13 марта у здания МИД, заявив, что туда намерен направиться Пашинян.С утра здание МИД было оцеплено силами полиции, на крышах дежурили снайперы. Акция прошла без инцидентов, задержанных нет.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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оник гаспарян, ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире

Противники Пашиняна заявили о завершении акции протеста у здания МИД

12:54 13.03.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Ереване
Акция протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 13 мар - РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявили о завершении акции протеста у здания министерства иностранных дел, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее объединенная оппозиция, требующая отставки премьера, призвала своих сторонников собраться 13 марта у здания МИД, заявив, что туда намерен направиться Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 17:00
Аппарат Пашиняна направил второе ходатайство о назначении главы Генштаба
"Мы прекращаем нашу акцию. Есть сведения, что Пашинян, прибывший сюда заранее, уже покинул здание МИД и уехал на одной из машин", - сказал один из организаторов протестов, представитель молодежного крыла партии "Дашнакцутюн" Герасим Варданян. По его словам, в 14.00 премьер собирается встретиться с президентом и оппозиционеры намерены провести акцию протеста во время этой встречи.
С утра здание МИД было оцеплено силами полиции, на крышах дежурили снайперы. Акция прошла без инцидентов, задержанных нет.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
 
Оник ГаспарянСитуация в АрменииНикол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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