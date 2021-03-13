https://ria.ru/20210313/aktsiya-1601064511.html

Противники Пашиняна заявили о завершении акции протеста у здания МИД

Противники Пашиняна заявили о завершении акции протеста у здания МИД

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявили о завершении акции протеста у здания министерства иностранных дел, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T12:54

2021-03-13T12:54

2021-03-13T12:54

оник гаспарян

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 13 мар - РИА Новости. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявили о завершении акции протеста у здания министерства иностранных дел, передает корреспондент РИА Новости.Ранее объединенная оппозиция, требующая отставки премьера, призвала своих сторонников собраться 13 марта у здания МИД, заявив, что туда намерен направиться Пашинян.С утра здание МИД было оцеплено силами полиции, на крышах дежурили снайперы. Акция прошла без инцидентов, задержанных нет.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210311/armeniya-1600806385.html

ереван

армения

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оник гаспарян, ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире