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Россиянин лишился накоплений после 65 звонков настойчивых мошенников
Россиянин лишился накоплений после 65 звонков настойчивых мошенников
Житель Карымского района Забайкальского края отдал телефонным мошенникам более 230 тысяч рублей, сообщили региональном главке МВД. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T12:15
2021-03-13T16:57
карымский район
забайкальский край
происшествия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Житель Карымского района Забайкальского края отдал телефонным мошенникам более 230 тысяч рублей, сообщили региональном главке МВД.Злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками банка, позвонили ему более 65 раз с разных номеров с кодом Москвы. Каждый раз им удавалось узнать номера карт или коды подтверждения из СМС-сообщений — они уверяли мужчину, что это необходимо для защиты его денег.Таким образом мошенники украли более 230 тысяч рублей и оформили на потерпевшего кредит на 120 тысяч.
https://radiosputnik.ria.ru/20210310/moshennichestvo-1600550980.html
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карымский район, забайкальский край, происшествия

Россиянин лишился накоплений после 65 звонков настойчивых мошенников

12:15 13.03.2021 (обновлено: 16:57 13.03.2021)
 
© Depositphotos / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Depositphotos / terovesalainen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Житель Карымского района Забайкальского края отдал телефонным мошенникам более 230 тысяч рублей, сообщили региональном главке МВД.
Злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками банка, позвонили ему более 65 раз с разных номеров с кодом Москвы. Каждый раз им удавалось узнать номера карт или коды подтверждения из СМС-сообщений — они уверяли мужчину, что это необходимо для защиты его денег.
Таким образом мошенники украли более 230 тысяч рублей и оформили на потерпевшего кредит на 120 тысяч.
Девушка слушает музыку на iPod - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 07:57
Прикрываясь полицией. Мошенники научились по-новому выманивать деньги
 
Карымский районЗабайкальский крайПроисшествия
 
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