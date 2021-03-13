https://ria.ru/20210313/65-1601061517.html
Россиянин лишился накоплений после 65 звонков настойчивых мошенников
Россиянин лишился накоплений после 65 звонков настойчивых мошенников
Житель Карымского района Забайкальского края отдал телефонным мошенникам более 230 тысяч рублей, сообщили региональном главке МВД. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T12:15
2021-03-13T12:15
2021-03-13T16:57
карымский район
забайкальский край
происшествия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Житель Карымского района Забайкальского края отдал телефонным мошенникам более 230 тысяч рублей, сообщили региональном главке МВД.Злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками банка, позвонили ему более 65 раз с разных номеров с кодом Москвы. Каждый раз им удавалось узнать номера карт или коды подтверждения из СМС-сообщений — они уверяли мужчину, что это необходимо для защиты его денег.Таким образом мошенники украли более 230 тысяч рублей и оформили на потерпевшего кредит на 120 тысяч.
https://radiosputnik.ria.ru/20210310/moshennichestvo-1600550980.html
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карымский район, забайкальский край, происшествия