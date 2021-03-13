https://ria.ru/20210313/65-1601061517.html

Россиянин лишился накоплений после 65 звонков настойчивых мошенников

Россиянин лишился накоплений после 65 звонков настойчивых мошенников

Житель Карымского района Забайкальского края отдал телефонным мошенникам более 230 тысяч рублей, сообщили региональном главке МВД. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T12:15

2021-03-13T12:15

2021-03-13T16:57

карымский район

забайкальский край

происшествия

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Житель Карымского района Забайкальского края отдал телефонным мошенникам более 230 тысяч рублей, сообщили региональном главке МВД.Злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками банка, позвонили ему более 65 раз с разных номеров с кодом Москвы. Каждый раз им удавалось узнать номера карт или коды подтверждения из СМС-сообщений — они уверяли мужчину, что это необходимо для защиты его денег.Таким образом мошенники украли более 230 тысяч рублей и оформили на потерпевшего кредит на 120 тысяч.

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/moshennichestvo-1600550980.html

карымский район

забайкальский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карымский район, забайкальский край, происшествия