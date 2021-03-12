https://ria.ru/20210312/zolotarev-1601033232.html

Замглавы правительства Ставрополья задержали по подозрению во взятках

Замглавы правительства Ставрополья задержали по подозрению во взятках

Следователи задержали в аэропорту Ставрополя зампреда краевого правительства Александра Золотарева, сообщили в СУ СК по региону. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-12T23:02

2021-03-12T23:02

2021-03-13T01:30

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601035984_0:0:1176:661_1920x0_80_0_0_50c1965753ea9d3a096add36c5c5e746.png

ПЯТИГОРСК, 12 мар — РИА Новости. Следователи задержали в аэропорту Ставрополя зампреда краевого правительства Александра Золотарева, сообщили в СУ СК по региону.Мужчину подозревают в получении взяток в особо крупном размере, открыто уголовное дело.Отмечается, что чиновник пытался скрыться.По данным следствия, в декабре 2017 году Золотарев в сговоре с Алексеем Когарлыцким, который тогда работал первым замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края, получил от неуказанной компании 2,5 миллиона рублей за покровительство по госконтракту на строительство нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.В 2018 году представитель того же юрлица передал чиновникам 15,5 миллиона рублей, на этот раз речь шла о строительстве лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера.В 2019 году Золотарев и Когарлыцкий получили от той же самой компании более 45 миллионов рублей за покровительство по госконтракту на строительство лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.Общая сумма взяток, по версии следствия, превысила 60 миллионов рублей.СК собирается просить суд арестовать Золотарева. Сейчас с ним проводят следственные действия.Экс-министра Когарлыцкого арестовали в ноябре 2019 года. Он фигурирует в семи уголовных делах, открытых по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток в виде автомобиля Porsche Cayenne S (стоимостью 7,8 миллиона рублей) и деньгами на 34 миллиона рублей, по статье о злоупотреблении полномочиями на 1,7 миллиона рублей при строительстве детской больницы, а также за получение взятки в 15,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210312/vzyatka-1600947577.html

https://ria.ru/20210210/vzyatki-1596808513.html

https://ria.ru/20201211/yalta-1588781886.html

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия