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Замглавы правительства Ставрополья задержали по подозрению во взятках
Замглавы правительства Ставрополья задержали по подозрению во взятках
Следователи задержали в аэропорту Ставрополя зампреда краевого правительства Александра Золотарева, сообщили в СУ СК по региону. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-12T23:02
2021-03-13T01:30
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 12 мар — РИА Новости. Следователи задержали в аэропорту Ставрополя зампреда краевого правительства Александра Золотарева, сообщили в СУ СК по региону.Мужчину подозревают в получении взяток в особо крупном размере, открыто уголовное дело.Отмечается, что чиновник пытался скрыться.По данным следствия, в декабре 2017 году Золотарев в сговоре с Алексеем Когарлыцким, который тогда работал первым замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края, получил от неуказанной компании 2,5 миллиона рублей за покровительство по госконтракту на строительство нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.В 2018 году представитель того же юрлица передал чиновникам 15,5 миллиона рублей, на этот раз речь шла о строительстве лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера.В 2019 году Золотарев и Когарлыцкий получили от той же самой компании более 45 миллионов рублей за покровительство по госконтракту на строительство лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.Общая сумма взяток, по версии следствия, превысила 60 миллионов рублей.СК собирается просить суд арестовать Золотарева. Сейчас с ним проводят следственные действия.Экс-министра Когарлыцкого арестовали в ноябре 2019 года. Он фигурирует в семи уголовных делах, открытых по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток в виде автомобиля Porsche Cayenne S (стоимостью 7,8 миллиона рублей) и деньгами на 34 миллиона рублей, по статье о злоупотреблении полномочиями на 1,7 миллиона рублей при строительстве детской больницы, а также за получение взятки в 15,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210312/vzyatka-1600947577.html
https://ria.ru/20210210/vzyatki-1596808513.html
https://ria.ru/20201211/yalta-1588781886.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия

Замглавы правительства Ставрополья задержали по подозрению во взятках

23:02 12.03.2021 (обновлено: 01:30 13.03.2021)
 
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ПЯТИГОРСК, 12 мар — РИА Новости. Следователи задержали в аэропорту Ставрополя зампреда краевого правительства Александра Золотарева, сообщили в СУ СК по региону.
Мужчину подозревают в получении взяток в особо крупном размере, открыто уголовное дело.
Отмечается, что чиновник пытался скрыться.
По данным следствия, в декабре 2017 году Золотарев в сговоре с Алексеем Когарлыцким, который тогда работал первым замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края, получил от неуказанной компании 2,5 миллиона рублей за покровительство по госконтракту на строительство нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.
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В 2019 году Золотарев и Когарлыцкий получили от той же самой компании более 45 миллионов рублей за покровительство по госконтракту на строительство лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.
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Экс-министра Когарлыцкого арестовали в ноябре 2019 года. Он фигурирует в семи уголовных делах, открытых по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток в виде автомобиля Porsche Cayenne S (стоимостью 7,8 миллиона рублей) и деньгами на 34 миллиона рублей, по статье о злоупотреблении полномочиями на 1,7 миллиона рублей при строительстве детской больницы, а также за получение взятки в 15,5 миллиона рублей.
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