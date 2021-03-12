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https://ria.ru/20210312/zhiry-1600969572.html
Ученые выяснили, как минимизировать вред жирной пищи
Ученые выяснили, как минимизировать вред жирной пищи
Шведские ученые доказали, что устранить нарушения обмена веществ, вызванные диетой с высоким содержанием жиров, можно снизив уровень белка аполипопротеина C3... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T22:00
2021-03-12T22:00
наука
ожирение
биология
здоровье
швеция
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Шведские ученые доказали, что устранить нарушения обмена веществ, вызванные диетой с высоким содержанием жиров, можно снизив уровень белка аполипопротеина C3. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.Регулярное потребление жирной пищи приводит к повышенному риску ожирения, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени.Ранее биологи из Исследовательского центра Рольфа Люфта при Каролинском институте в Швеции выяснили, что повышенные уровни белка аполипопротеина C3 (апо C-3) связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом 2 типа. Этот ключевого регулятор липидного обмена накапливается в секретирующей инсулин части поджелудочной железы — островках Лангерганса, что приводит к увеличению инсулинорезистентности.В новом исследовании ученые доказали в экспериментах на мышах, что снизив уровень апо C-3 можно в значительной степени уменьшить или даже полностью устранить вредные эффекты диеты с высоким содержанием жиров.Авторы наблюдали за мышами, которых кормили жирной пищей с 8-недельного возраста, и сравнивали их показатели с контрольной группой животных, соблюдающих нормальную диету. При этом подопытных мышей разделили еще на две группы: в первой животные получали препарат для снижения уровней апо C-3 с 10-й недели высокожировой диеты, а во второй — с самого начала."Через 10 недель все мыши в первой группе страдали ожирением, инсулинорезистентностью и стеатозом печени, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи Исмаэля Вальядолид-Асебеса (Ismael Valladolid-Acebes), доцента кафедры молекулярной медицины и хирургии Каролинского института. — Однако после лечения при продолжающемся питании с высоким содержанием жиров произошла нормализация метаболизма глюкозы, веса и морфологии печени".В группе, которую лечили с самого начала, ученые вообще не отмечали нарушений обмена веществ, а животные имели тот же состав тела и метаболизм, что и контрольные мыши на нормальной диете."Таким образом, мы смогли продемонстрировать, что снижение уровня апо C-3, несмотря на постоянное потребление продуктов с высоким содержанием жиров, не только защищает от вредных метаболических нарушений, вызванных жирами, но и обращает их вспять, способствуя общему повышению чувствительности к инсулину", — говорит руководитель исследования Лиза Хунтти-Берггрен (Lisa Juntti-Berggren), профессор кафедры молекулярной медицины и хирургии Каролинского института.Белок апо С-3 образуется главным образом в клетках печени. По словам авторов, механизмы, лежащие в основе эффектов лечения, снижающего его уровень, включают повышенную активность фермента липазы и опосредованный рецепторами захват липидов печенью. Жирные кислоты в ходе биохимического процесса в печени, называемого кетогенным путем, окисляются и преобразуются в кетоны, которые затем используются для производства энергии в коричневой жировой ткани. Таким образом жиры расходуются, а не накапливаются.
https://ria.ru/20210309/chay-1600486321.html
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ожирение, биология, здоровье, швеция

Ученые выяснили, как минимизировать вред жирной пищи

22:00 12.03.2021
 
© Depositphotos / mostockfootageМужчина, страдающий ожирением
Мужчина, страдающий ожирением - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Depositphotos / mostockfootage
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Шведские ученые доказали, что устранить нарушения обмена веществ, вызванные диетой с высоким содержанием жиров, можно снизив уровень белка аполипопротеина C3. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Регулярное потребление жирной пищи приводит к повышенному риску ожирения, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени.
Ранее биологи из Исследовательского центра Рольфа Люфта при Каролинском институте в Швеции выяснили, что повышенные уровни белка аполипопротеина C3 (апо C-3) связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом 2 типа. Этот ключевого регулятор липидного обмена накапливается в секретирующей инсулин части поджелудочной железы — островках Лангерганса, что приводит к увеличению инсулинорезистентности.
В новом исследовании ученые доказали в экспериментах на мышах, что снизив уровень апо C-3 можно в значительной степени уменьшить или даже полностью устранить вредные эффекты диеты с высоким содержанием жиров.
Авторы наблюдали за мышами, которых кормили жирной пищей с 8-недельного возраста, и сравнивали их показатели с контрольной группой животных, соблюдающих нормальную диету. При этом подопытных мышей разделили еще на две группы: в первой животные получали препарат для снижения уровней апо C-3 с 10-й недели высокожировой диеты, а во второй — с самого начала.
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"Через 10 недель все мыши в первой группе страдали ожирением, инсулинорезистентностью и стеатозом печени, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи Исмаэля Вальядолид-Асебеса (Ismael Valladolid-Acebes), доцента кафедры молекулярной медицины и хирургии Каролинского института. — Однако после лечения при продолжающемся питании с высоким содержанием жиров произошла нормализация метаболизма глюкозы, веса и морфологии печени".
В группе, которую лечили с самого начала, ученые вообще не отмечали нарушений обмена веществ, а животные имели тот же состав тела и метаболизм, что и контрольные мыши на нормальной диете.
"Таким образом, мы смогли продемонстрировать, что снижение уровня апо C-3, несмотря на постоянное потребление продуктов с высоким содержанием жиров, не только защищает от вредных метаболических нарушений, вызванных жирами, но и обращает их вспять, способствуя общему повышению чувствительности к инсулину", — говорит руководитель исследования Лиза Хунтти-Берггрен (Lisa Juntti-Berggren), профессор кафедры молекулярной медицины и хирургии Каролинского института.
Белок апо С-3 образуется главным образом в клетках печени. По словам авторов, механизмы, лежащие в основе эффектов лечения, снижающего его уровень, включают повышенную активность фермента липазы и опосредованный рецепторами захват липидов печенью. Жирные кислоты в ходе биохимического процесса в печени, называемого кетогенным путем, окисляются и преобразуются в кетоны, которые затем используются для производства энергии в коричневой жировой ткани. Таким образом жиры расходуются, а не накапливаются.
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