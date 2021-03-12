Россиянин Мель подал жалобу на решение суда Литвы о его аресте
Во вторник апелляционный суд постановил задержать Меля, у которого в пятницу истекает семилетний срок заключения, на 20 дней. Как следует из постановления суда, прокуратура объясняет необходимость такой меры тем, что Мель - иностранный гражданин и после освобождения может скрываться, покинуть страну и тем самым избежать возможного более сурового тюремного заключения.
"Юрий Мель подает жалобу на определение литовского суда о назначении ареста", - сказала Кардановская.
В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации, сообщал МИД России. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим – полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – четыре года.
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