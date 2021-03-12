https://ria.ru/20210312/zhaloba-1600987028.html

Россиянин Мель подал жалобу на решение суда Литвы о его аресте

Россиянин Мель подал жалобу на решение суда Литвы о его аресте

Офицер запаса российской армии Юрий Мель, осужденный по делу о событиях 13 января 1991 года, подает жалобу на решение апелляционного суда Литвы о назначении ему РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T17:38

2021-03-12T17:38

2021-03-12T17:38

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ВИЛЬНЮС, 12 мар - РИА Новости. Офицер запаса российской армии Юрий Мель, осужденный по делу о событиях 13 января 1991 года, подает жалобу на решение апелляционного суда Литвы о назначении ему ареста, сообщила РИА Новости адвокат Меля Галина Кардановская.Во вторник апелляционный суд постановил задержать Меля, у которого в пятницу истекает семилетний срок заключения, на 20 дней. Как следует из постановления суда, прокуратура объясняет необходимость такой меры тем, что Мель - иностранный гражданин и после освобождения может скрываться, покинуть страну и тем самым избежать возможного более сурового тюремного заключения."Юрий Мель подает жалобу на определение литовского суда о назначении ареста", - сказала Кардановская.В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации, сообщал МИД России. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим – полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – четыре года.

https://ria.ru/20210312/mel-1600915003.html

https://ria.ru/20210121/zaderzhanie-1593972351.html

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россия, юрий мель, литва, происшествия, в мире