Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/zhaloba-1600987028.html
Россиянин Мель подал жалобу на решение суда Литвы о его аресте
Россиянин Мель подал жалобу на решение суда Литвы о его аресте
Офицер запаса российской армии Юрий Мель, осужденный по делу о событиях 13 января 1991 года, подает жалобу на решение апелляционного суда Литвы о назначении ему РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T17:38
2021-03-12T17:38
россия
юрий мель
литва
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
ВИЛЬНЮС, 12 мар - РИА Новости. Офицер запаса российской армии Юрий Мель, осужденный по делу о событиях 13 января 1991 года, подает жалобу на решение апелляционного суда Литвы о назначении ему ареста, сообщила РИА Новости адвокат Меля Галина Кардановская.Во вторник апелляционный суд постановил задержать Меля, у которого в пятницу истекает семилетний срок заключения, на 20 дней. Как следует из постановления суда, прокуратура объясняет необходимость такой меры тем, что Мель - иностранный гражданин и после освобождения может скрываться, покинуть страну и тем самым избежать возможного более сурового тюремного заключения."Юрий Мель подает жалобу на определение литовского суда о назначении ареста", - сказала Кардановская.В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации, сообщал МИД России. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим – полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – четыре года.
https://ria.ru/20210312/mel-1600915003.html
https://ria.ru/20210121/zaderzhanie-1593972351.html
россия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, юрий мель, литва, происшествия, в мире

Россиянин Мель подал жалобу на решение суда Литвы о его аресте

17:38 12.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВИЛЬНЮС, 12 мар - РИА Новости. Офицер запаса российской армии Юрий Мель, осужденный по делу о событиях 13 января 1991 года, подает жалобу на решение апелляционного суда Литвы о назначении ему ареста, сообщила РИА Новости адвокат Меля Галина Кардановская.
Во вторник апелляционный суд постановил задержать Меля, у которого в пятницу истекает семилетний срок заключения, на 20 дней. Как следует из постановления суда, прокуратура объясняет необходимость такой меры тем, что Мель - иностранный гражданин и после освобождения может скрываться, покинуть страну и тем самым избежать возможного более сурового тюремного заключения.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Вчера, 12:38
МИД осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Мелем
"Юрий Мель подает жалобу на определение литовского суда о назначении ареста", - сказала Кардановская.
В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации, сообщал МИД России. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим – полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – четыре года.
Грузинский полицейский - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 11:27
В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
 
РоссияЮрий МельЛитваПроисшествияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
04:45Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
04:32Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
03:48Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
03:09Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
02:29Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
02:26Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
02:14Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
02:11Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
01:53В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
01:42Китаец назвал самые вкусные российские сладости
01:35В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
01:21В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
01:13Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
01:13Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
01:02Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
00:35СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
23:56Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
23:49Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
23:49В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
Лента новостейМолния