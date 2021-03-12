https://ria.ru/20210312/zemletryasenie-1600963114.html

В Греции произошло сильное землетрясение

В Греции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Фессалия в центральной Греции, где несколько дней назад случились два шестибалльных землетрясения, сообщает... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:17

2021-03-12T16:17

2021-03-12T18:30

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АФИНЫ, 12 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Фессалия в центральной Греции, где несколько дней назад случились два шестибалльных землетрясения, сообщает институт геодинамики национальной афинской обсерватории.Удар произошел в 14.57 по местному времени (15.47 мск).Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Элассона, где 3 марта произошло землетрясение магнитудой 6,0, а 4 марта - землетрясение магнитудой 5,9. Очаг второго землетрясения залегал в нескольких километрах от первого.Информации о пострадавших и ущербе пока нет.

https://ria.ru/20210308/zemletryasenie-1600359837.html

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