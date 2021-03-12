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В Греции произошло сильное землетрясение
В Греции произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Фессалия в центральной Греции, где несколько дней назад случились два шестибалльных землетрясения, сообщает... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:17
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АФИНЫ, 12 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Фессалия в центральной Греции, где несколько дней назад случились два шестибалльных землетрясения, сообщает институт геодинамики национальной афинской обсерватории.Удар произошел в 14.57 по местному времени (15.47 мск).Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Элассона, где 3 марта произошло землетрясение магнитудой 6,0, а 4 марта - землетрясение магнитудой 5,9. Очаг второго землетрясения залегал в нескольких километрах от первого.Информации о пострадавших и ущербе пока нет.
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туризм, новости - туризм, греция, в мире

В Греции произошло сильное землетрясение

16:17 12.03.2021 (обновлено: 18:30 12.03.2021)
 
© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Depositphotos / albund
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АФИНЫ, 12 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Фессалия в центральной Греции, где несколько дней назад случились два шестибалльных землетрясения, сообщает институт геодинамики национальной афинской обсерватории.
Удар произошел в 14.57 по местному времени (15.47 мск).
Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Элассона, где 3 марта произошло землетрясение магнитудой 6,0, а 4 марта - землетрясение магнитудой 5,9. Очаг второго землетрясения залегал в нескольких километрах от первого.
Информации о пострадавших и ущербе пока нет.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 16:35
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
 
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