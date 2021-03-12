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Зеленский объяснил санкции СНБО
Зеленский объяснил санкции СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил последние решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) тем, что Украина "дает сдачи" всем, кто РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T22:35
2021-03-12T22:35
приватбанк
игорь коломойский
владимир зеленский
сша
украина
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КИЕВ, 12 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил последние решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) тем, что Украина "дает сдачи" всем, кто годами "наносил по ней удары".Также глава государства добавил, что поддерживает санкции США против экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского, и уточнил, что Украина планирует вернуть в страну все средства, которые были незаконно выведены из этого банка перед его национализацией.Ранее США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и его семьи по обвинению в коррупции.
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приватбанк, игорь коломойский, владимир зеленский, сша, украина, в мире

Зеленский объяснил санкции СНБО

22:35 12.03.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 12 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил последние решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) тем, что Украина "дает сдачи" всем, кто годами "наносил по ней удары".

"Не секрет, что последние решения СНБО вызвали значительный резонанс... Коротко я описал бы этот процесс тремя словами: Украина дает сдачи. Всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости. Справедливости, которая долгие годы для обычных людей была даже не дефицитом, а чем-то мифическим", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

Также глава государства добавил, что поддерживает санкции США против экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского, и уточнил, что Украина планирует вернуть в страну все средства, которые были незаконно выведены из этого банка перед его национализацией.
Ранее США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и его семьи по обвинению в коррупции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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