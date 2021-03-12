https://ria.ru/20210312/zelenskiy-1601031153.html

Зеленский объяснил санкции СНБО

Зеленский объяснил санкции СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил последние решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) тем, что Украина "дает сдачи" всем, кто РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T22:35

2021-03-12T22:35

2021-03-12T22:35

приватбанк

игорь коломойский

владимир зеленский

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 12 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил последние решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) тем, что Украина "дает сдачи" всем, кто годами "наносил по ней удары".Также глава государства добавил, что поддерживает санкции США против экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского, и уточнил, что Украина планирует вернуть в страну все средства, которые были незаконно выведены из этого банка перед его национализацией.Ранее США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и его семьи по обвинению в коррупции.

https://ria.ru/20210312/sposob-1600951571.html

сша

украина

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2021

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приватбанк, игорь коломойский, владимир зеленский, сша, украина, в мире