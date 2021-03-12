Братья Запашные показали закулисье цирка детям и подросткам из интернатов
© Фото : пресс-служба Большого Московского государственного цирка на проспекте ВернадскогоБратья Запашные показали закулисье цирка детям и подросткам из интернатов
© Фото : пресс-служба Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости, Карина Ивашко. "Мы вместе: цирк и дети"… Братья Запашные провели в пятницу открытую репетицию с хищниками для детей и подростков – воспитанников социально-реабилитационных центров Москвы.
На арене Большого Московского цирка – два льва и семь тигров, всемирно известные дрессировщики братья Запашные и их помощники. В зале – ребята с особенностями развития и те, кто, как принято говорить, находится в трудной жизненной ситуации. Им выпала редкая удача: увидеть закулисье цирка - "кухню" блистательных номеров знаменитых укротителей и специфику их общения с небезопасным "актерским составом".
Эдгард Запашный назвал это обыкновенной классической репетицией: от выхода зверей на манеж до финального кормления и команды "домой". С одной оговоркой: всё происходящее на арене дрессировщики комментировали и поясняли. Так, в числе первых на арену выпустили годовалых белых тигриц, которые лишь постигают правила общения с "коллективом" и тонкости циркового ремесла, а на публике и вовсе впервые. Задиристая Ая, к примеру, тут же полезла в драку со взрослым белым тигром Дитером.
"Вот это называется юношеский максимализм. Девочка Ая вбила себе в голову, что может подраться на полном серьезе с крупным тигром, а он к ней относится еще как к ребенку. Между тем, это опасный тигр, и он легко с ней расправится. А она верит в то, что сильная. Видите, какое у нее желание подраться", - пояснил Эдгард.
И так – каждый шаг: у кого какой характер, кто и почему нервничает, кто лентяй по жизни, а кто сегодня без настроения, наконец, кто чей любимчик и кто настоящий профессионал. И как управляться со всей этой разношерстной компанией. А в процессе – весьма впечатляющие трюки, в том числе катание сразу двух львов на качелях (на приличной высоте) и прыжок на льве Аскольда Запашного, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса.
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И вот – полноценная кормежка на глазах у зрителей. На публичном представлении такого не увидеть. Пока хищники насыщаются, дрессировщики отвечают на вопросы: как они различают зверей, почему они их слушаются, и сколько времени нужно на то, чтобы сделать из них артистов. Любопытство вызывают и экзотические имена тигров и львов. Оказывается, они названы в честь музыкантов – как зарубежных звезд, так и отечественных. Например, тигры Томас и Дитер – в честь участников "Modern Talking", а Ия и Лола – в честь солистки группы "Город 312" и Лолиты Милявской.
Вопросы касались и взаимоотношений внутри звериного коллектива, социальной иерархии и конфликтов.
"Если мы с братом будем разрешать животным драться, они будут это делать каждый день. Конечно, есть животные, которые хорошо уживаются друг с другом, как, например, Ая и Лола, Эрик и Курт… Рикки у нас со львами находит общий язык, а есть индивидуалы, как Дитер, который ни с кем не уживается. В общем, драк допускать нельзя, но иногда они случаются", - рассказали братья Запашные.
"А бывало ли, что кто-то из ваших животных становился для других изгоем?" - прозвучал вопрос.
"Есть такое понятие. Был у нас тигр Оззи, который теперь живет в липецком зоопарке, - самый большой, очень крупный, но невероятно трусливый, не боец. И когда тигры попробовали выяснить отношения, и он дал заднюю, они его раскусили и начали на него охотиться. Мы очень хотели, чтобы он хоть раз постоял за себя, но этого не произошло. Нам приходилось его охранять, а это мешает работе, в итоге вынуждены были отдать Оззи в зоопарк", - пояснил Эдгард.
В финале встречи он посоветовал ребятам не бояться ставить себе цели и упорно им следовать.
"Жизнь коротка, и чтобы ни о чем не жалеть в финале, надо пахать для достижения своих целей. Неудачники зачастую рассуждают так: мне не повезло, я не там родился, мне никто не помогал. Но такие люди как Майк Тайсон, например, который родился в бедной семье, во времена расизма, добился величия еще при жизни. Потому что всю жизнь пахал. Это важно – ориентироваться на такие примеры. Важно, чтобы мы сделали что-то хорошее не только для себя, но и для других. Чтобы в конце жизни хоть кто-то нас уважал, а после - вспоминал о том, что мы жили на этой планете. Для этого надо ставить перед собой цели, работать, мечтать и стремиться стать лучше. Я желаю вам в этом удачи", - подытожил встречу директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.