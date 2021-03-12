Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/zakulise-1601023258.html
Братья Запашные показали закулисье цирка детям и подросткам из интернатов
Братья Запашные показали закулисье цирка детям и подросткам из интернатов
"Мы вместе: цирк и дети"… Братья Запашные провели в пятницу открытую репетицию с хищниками для детей и подростков – воспитанников социально-реабилитационных... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T20:47
2021-03-12T20:47
цирки
аскольд запашный
большой московский государственный цирк
эдгард запашный
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601022135_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_9e51d76abeb02f041d74a359bc1e55f3.jpg
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости, Карина Ивашко. "Мы вместе: цирк и дети"… Братья Запашные провели в пятницу открытую репетицию с хищниками для детей и подростков – воспитанников социально-реабилитационных центров Москвы. На арене Большого Московского цирка – два льва и семь тигров, всемирно известные дрессировщики братья Запашные и их помощники. В зале – ребята с особенностями развития и те, кто, как принято говорить, находится в трудной жизненной ситуации. Им выпала редкая удача: увидеть закулисье цирка - "кухню" блистательных номеров знаменитых укротителей и специфику их общения с небезопасным "актерским составом".Эдгард Запашный назвал это обыкновенной классической репетицией: от выхода зверей на манеж до финального кормления и команды "домой". С одной оговоркой: всё происходящее на арене дрессировщики комментировали и поясняли. Так, в числе первых на арену выпустили годовалых белых тигриц, которые лишь постигают правила общения с "коллективом" и тонкости циркового ремесла, а на публике и вовсе впервые. Задиристая Ая, к примеру, тут же полезла в драку со взрослым белым тигром Дитером. И так – каждый шаг: у кого какой характер, кто и почему нервничает, кто лентяй по жизни, а кто сегодня без настроения, наконец, кто чей любимчик и кто настоящий профессионал. И как управляться со всей этой разношерстной компанией. А в процессе – весьма впечатляющие трюки, в том числе катание сразу двух львов на качелях (на приличной высоте) и прыжок на льве Аскольда Запашного, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса.И вот – полноценная кормежка на глазах у зрителей. На публичном представлении такого не увидеть. Пока хищники насыщаются, дрессировщики отвечают на вопросы: как они различают зверей, почему они их слушаются, и сколько времени нужно на то, чтобы сделать из них артистов. Любопытство вызывают и экзотические имена тигров и львов. Оказывается, они названы в честь музыкантов – как зарубежных звезд, так и отечественных. Например, тигры Томас и Дитер – в честь участников "Modern Talking", а Ия и Лола – в честь солистки группы "Город 312" и Лолиты Милявской.Вопросы касались и взаимоотношений внутри звериного коллектива, социальной иерархии и конфликтов."А бывало ли, что кто-то из ваших животных становился для других изгоем?" - прозвучал вопрос."Есть такое понятие. Был у нас тигр Оззи, который теперь живет в липецком зоопарке, - самый большой, очень крупный, но невероятно трусливый, не боец. И когда тигры попробовали выяснить отношения, и он дал заднюю, они его раскусили и начали на него охотиться. Мы очень хотели, чтобы он хоть раз постоял за себя, но этого не произошло. Нам приходилось его охранять, а это мешает работе, в итоге вынуждены были отдать Оззи в зоопарк", - пояснил Эдгард.В финале встречи он посоветовал ребятам не бояться ставить себе цели и упорно им следовать.
https://radiosputnik.ria.ru/20210226/simvol-1599048369.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/tsirk-1577500174.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/zapashnyy-1594116558.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601022135_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_0e6eee7ff180d8d4fa4a4cc92466cd2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цирки, аскольд запашный, большой московский государственный цирк, эдгард запашный, москва

Братья Запашные показали закулисье цирка детям и подросткам из интернатов

20:47 12.03.2021
 
© Фото : пресс-служба Большого Московского государственного цирка на проспекте ВернадскогоБратья Запашные показали закулисье цирка детям и подросткам из интернатов
Братья Запашные показали закулисье цирка детям и подросткам из интернатов - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : пресс-служба Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости, Карина Ивашко. "Мы вместе: цирк и дети"… Братья Запашные провели в пятницу открытую репетицию с хищниками для детей и подростков – воспитанников социально-реабилитационных центров Москвы.
На арене Большого Московского цирка – два льва и семь тигров, всемирно известные дрессировщики братья Запашные и их помощники. В зале – ребята с особенностями развития и те, кто, как принято говорить, находится в трудной жизненной ситуации. Им выпала редкая удача: увидеть закулисье цирка - "кухню" блистательных номеров знаменитых укротителей и специфику их общения с небезопасным "актерским составом".
Эдгар Запашный - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 10:44Сказано в эфире
Запашный рассказал, какое животное он выбрал бы символом России
Эдгард Запашный назвал это обыкновенной классической репетицией: от выхода зверей на манеж до финального кормления и команды "домой". С одной оговоркой: всё происходящее на арене дрессировщики комментировали и поясняли. Так, в числе первых на арену выпустили годовалых белых тигриц, которые лишь постигают правила общения с "коллективом" и тонкости циркового ремесла, а на публике и вовсе впервые. Задиристая Ая, к примеру, тут же полезла в драку со взрослым белым тигром Дитером.
"Вот это называется юношеский максимализм. Девочка Ая вбила себе в голову, что может подраться на полном серьезе с крупным тигром, а он к ней относится еще как к ребенку. Между тем, это опасный тигр, и он легко с ней расправится. А она верит в то, что сильная. Видите, какое у нее желание подраться", - пояснил Эдгард.
И так – каждый шаг: у кого какой характер, кто и почему нервничает, кто лентяй по жизни, а кто сегодня без настроения, наконец, кто чей любимчик и кто настоящий профессионал. И как управляться со всей этой разношерстной компанией. А в процессе – весьма впечатляющие трюки, в том числе катание сразу двух львов на качелях (на приличной высоте) и прыжок на льве Аскольда Запашного, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса.
Шоу Раз, два, …, четыре, пять в Большом московском цирке на проспекте Вернадского - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября 2020, 09:04
Об истории и будущем. В Большом Московском цирке состоялась премьера
И вот – полноценная кормежка на глазах у зрителей. На публичном представлении такого не увидеть. Пока хищники насыщаются, дрессировщики отвечают на вопросы: как они различают зверей, почему они их слушаются, и сколько времени нужно на то, чтобы сделать из них артистов. Любопытство вызывают и экзотические имена тигров и львов. Оказывается, они названы в честь музыкантов – как зарубежных звезд, так и отечественных. Например, тигры Томас и Дитер – в честь участников "Modern Talking", а Ия и Лола – в честь солистки группы "Город 312" и Лолиты Милявской.
Вопросы касались и взаимоотношений внутри звериного коллектива, социальной иерархии и конфликтов.
"Если мы с братом будем разрешать животным драться, они будут это делать каждый день. Конечно, есть животные, которые хорошо уживаются друг с другом, как, например, Ая и Лола, Эрик и Курт… Рикки у нас со львами находит общий язык, а есть индивидуалы, как Дитер, который ни с кем не уживается. В общем, драк допускать нельзя, но иногда они случаются", - рассказали братья Запашные.
"А бывало ли, что кто-то из ваших животных становился для других изгоем?" - прозвучал вопрос.
"Есть такое понятие. Был у нас тигр Оззи, который теперь живет в липецком зоопарке, - самый большой, очень крупный, но невероятно трусливый, не боец. И когда тигры попробовали выяснить отношения, и он дал заднюю, они его раскусили и начали на него охотиться. Мы очень хотели, чтобы он хоть раз постоял за себя, но этого не произошло. Нам приходилось его охранять, а это мешает работе, в итоге вынуждены были отдать Оззи в зоопарк", - пояснил Эдгард.
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 10:33Сказано в эфире
Запашный: штрафы в 150 тысяч рублей не напугают мучителей животных
В финале встречи он посоветовал ребятам не бояться ставить себе цели и упорно им следовать.
"Жизнь коротка, и чтобы ни о чем не жалеть в финале, надо пахать для достижения своих целей. Неудачники зачастую рассуждают так: мне не повезло, я не там родился, мне никто не помогал. Но такие люди как Майк Тайсон, например, который родился в бедной семье, во времена расизма, добился величия еще при жизни. Потому что всю жизнь пахал. Это важно – ориентироваться на такие примеры. Важно, чтобы мы сделали что-то хорошее не только для себя, но и для других. Чтобы в конце жизни хоть кто-то нас уважал, а после - вспоминал о том, что мы жили на этой планете. Для этого надо ставить перед собой цели, работать, мечтать и стремиться стать лучше. Я желаю вам в этом удачи", - подытожил встречу директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
 
ЦиркиАскольд ЗапашныйБольшой Московский Государственный циркЭдгард ЗапашныйМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
04:45Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
04:32Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
03:48Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
03:09Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
02:29Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
02:26Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
02:14Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
02:11Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
01:53В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
01:42Китаец назвал самые вкусные российские сладости
01:35В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
01:21В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
01:13Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
01:13Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
01:02Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
00:35СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
23:56Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
23:49Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
23:49В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
Лента новостейМолния