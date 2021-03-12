https://ria.ru/20210312/zakulise-1601023258.html

Братья Запашные показали закулисье цирка детям и подросткам из интернатов

Братья Запашные показали закулисье цирка детям и подросткам из интернатов

"Мы вместе: цирк и дети"… Братья Запашные провели в пятницу открытую репетицию с хищниками для детей и подростков – воспитанников социально-реабилитационных... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T20:47

2021-03-12T20:47

2021-03-12T20:47

цирки

аскольд запашный

большой московский государственный цирк

эдгард запашный

москва

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости, Карина Ивашко. "Мы вместе: цирк и дети"… Братья Запашные провели в пятницу открытую репетицию с хищниками для детей и подростков – воспитанников социально-реабилитационных центров Москвы. На арене Большого Московского цирка – два льва и семь тигров, всемирно известные дрессировщики братья Запашные и их помощники. В зале – ребята с особенностями развития и те, кто, как принято говорить, находится в трудной жизненной ситуации. Им выпала редкая удача: увидеть закулисье цирка - "кухню" блистательных номеров знаменитых укротителей и специфику их общения с небезопасным "актерским составом".Эдгард Запашный назвал это обыкновенной классической репетицией: от выхода зверей на манеж до финального кормления и команды "домой". С одной оговоркой: всё происходящее на арене дрессировщики комментировали и поясняли. Так, в числе первых на арену выпустили годовалых белых тигриц, которые лишь постигают правила общения с "коллективом" и тонкости циркового ремесла, а на публике и вовсе впервые. Задиристая Ая, к примеру, тут же полезла в драку со взрослым белым тигром Дитером. И так – каждый шаг: у кого какой характер, кто и почему нервничает, кто лентяй по жизни, а кто сегодня без настроения, наконец, кто чей любимчик и кто настоящий профессионал. И как управляться со всей этой разношерстной компанией. А в процессе – весьма впечатляющие трюки, в том числе катание сразу двух львов на качелях (на приличной высоте) и прыжок на льве Аскольда Запашного, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса.И вот – полноценная кормежка на глазах у зрителей. На публичном представлении такого не увидеть. Пока хищники насыщаются, дрессировщики отвечают на вопросы: как они различают зверей, почему они их слушаются, и сколько времени нужно на то, чтобы сделать из них артистов. Любопытство вызывают и экзотические имена тигров и львов. Оказывается, они названы в честь музыкантов – как зарубежных звезд, так и отечественных. Например, тигры Томас и Дитер – в честь участников "Modern Talking", а Ия и Лола – в честь солистки группы "Город 312" и Лолиты Милявской.Вопросы касались и взаимоотношений внутри звериного коллектива, социальной иерархии и конфликтов."А бывало ли, что кто-то из ваших животных становился для других изгоем?" - прозвучал вопрос."Есть такое понятие. Был у нас тигр Оззи, который теперь живет в липецком зоопарке, - самый большой, очень крупный, но невероятно трусливый, не боец. И когда тигры попробовали выяснить отношения, и он дал заднюю, они его раскусили и начали на него охотиться. Мы очень хотели, чтобы он хоть раз постоял за себя, но этого не произошло. Нам приходилось его охранять, а это мешает работе, в итоге вынуждены были отдать Оззи в зоопарк", - пояснил Эдгард.В финале встречи он посоветовал ребятам не бояться ставить себе цели и упорно им следовать.

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/simvol-1599048369.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/tsirk-1577500174.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/zapashnyy-1594116558.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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