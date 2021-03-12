https://ria.ru/20210312/zakaev-1601034491.html

В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами

В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами

Власти Чечни считают, что европейские страны ведут политику двойных стандартов в отношении России, не реагируя на поведение эмиссара чеченских сепаратистов... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T23:40

2021-03-12T23:40

2021-03-12T23:40

россия

ахмед дудаев

обсе

ахмед закаев

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

рамзан кадыров

великобритания

лондон

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ГРОЗНЫЙ, 12 мар – РИА Новости. Власти Чечни считают, что европейские страны ведут политику двойных стандартов в отношении России, не реагируя на поведение эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, против которого следствие возбудило уголовное дело за призывы к терроризму, заявил РИА Новости министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.В пятницу региональное управление СК сообщило, что против Закаева, укрывающегося в Лондоне, возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму. По данным следствия, в январе 2021 года подозреваемый разместил в YouTube обращение, где он, по заключению эксперта, допустил высказывания, выражающие побуждения к совершению действий, связанных с насилием.Он считает, что вину Закаева в поддержке терроризма "несложно доказать".Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 января рассказал об уничтожении бандгруппы во главе с Асланом Бютукаевым, после чего он объявил, что "с бандподпольем в республике полностью покончено". Национальный антитеррористический комитет отмечал, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, а их главарь Бютукаев был причастен к теракту в аэропортк "Домодедово" в 2011 году. На следующий день Кадыров призвал ООН, ОБСЕ и другие международные организации выдать проживающего в Европе Закаева, чтобы предать правосудию, назвав его "террористом номер один".Предполагается, что Закаев с 1995 по 2000 год принимал активное участие в организации на территории РФ вооруженных групп, одну из которых, численностью до 1,5 тысячи человек, возглавлял лично. В 2003 году британский суд после многомесячного рассмотрения запроса Генпрокуратуры РФ отказал в экстрадиции Закаева, а вскоре ему был предоставлен статус беженца и вид на жительство в Великобритании. * Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210121/zakaev-1594077515.html

https://ria.ru/20210225/putin-1599008618.html

https://ria.ru/20210311/bandit-1600739617.html

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россия, ахмед дудаев, обсе, ахмед закаев, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, рамзан кадыров, великобритания, лондон, европа, в мире