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В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами
Власти Чечни считают, что европейские страны ведут политику двойных стандартов в отношении России, не реагируя на поведение эмиссара чеченских сепаратистов... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T23:40
2021-03-12T23:40
россия
ахмед дудаев
обсе
ахмед закаев
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
рамзан кадыров
великобритания
лондон
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ГРОЗНЫЙ, 12 мар – РИА Новости. Власти Чечни считают, что европейские страны ведут политику двойных стандартов в отношении России, не реагируя на поведение эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, против которого следствие возбудило уголовное дело за призывы к терроризму, заявил РИА Новости министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.В пятницу региональное управление СК сообщило, что против Закаева, укрывающегося в Лондоне, возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму. По данным следствия, в январе 2021 года подозреваемый разместил в YouTube обращение, где он, по заключению эксперта, допустил высказывания, выражающие побуждения к совершению действий, связанных с насилием.Он считает, что вину Закаева в поддержке терроризма "несложно доказать".Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 января рассказал об уничтожении бандгруппы во главе с Асланом Бютукаевым, после чего он объявил, что "с бандподпольем в республике полностью покончено". Национальный антитеррористический комитет отмечал, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, а их главарь Бютукаев был причастен к теракту в аэропортк "Домодедово" в 2011 году. На следующий день Кадыров призвал ООН, ОБСЕ и другие международные организации выдать проживающего в Европе Закаева, чтобы предать правосудию, назвав его "террористом номер один".Предполагается, что Закаев с 1995 по 2000 год принимал активное участие в организации на территории РФ вооруженных групп, одну из которых, численностью до 1,5 тысячи человек, возглавлял лично. В 2003 году британский суд после многомесячного рассмотрения запроса Генпрокуратуры РФ отказал в экстрадиции Закаева, а вскоре ему был предоставлен статус беженца и вид на жительство в Великобритании. * Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210121/zakaev-1594077515.html
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россия, ахмед дудаев, обсе, ахмед закаев, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, рамзан кадыров, великобритания, лондон, европа, в мире

В Чечне назвали отношение Запада к Закаеву двойными стандартами

23:40 12.03.2021
 
© РИА Новости / Александр СмотровАхмед Закаев
Ахмед Закаев - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Александр Смотров
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ГРОЗНЫЙ, 12 мар – РИА Новости. Власти Чечни считают, что европейские страны ведут политику двойных стандартов в отношении России, не реагируя на поведение эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, против которого следствие возбудило уголовное дело за призывы к терроризму, заявил РИА Новости министр печати и информации республики Ахмед Дудаев.
В пятницу региональное управление СК сообщило, что против Закаева, укрывающегося в Лондоне, возбуждено уголовное дело за публичные призывы к терроризму. По данным следствия, в январе 2021 года подозреваемый разместил в YouTube обращение, где он, по заключению эксперта, допустил высказывания, выражающие побуждения к совершению действий, связанных с насилием.
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"Закаев занимается героизацией террористов и пропагандой их ценностей, живя в полной безопасности в Лондоне. Отсюда возникает резонный вопрос: почему правительства европейских стран и многочисленные правозащитные организации, которые учат весь мир демократии и верховенству закона, никак не реагируют на такое поведение этого артиста? Очевидно, что это очередное проявление политики двойных стандартов в отношении нашей страны", - сказал Дудаев.

Он считает, что вину Закаева в поддержке терроризма "несложно доказать".
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"В сети интернет находится обращение Закаева, в котором он открыто называет уничтоженных в январе этого года террористов героями. Обращаю ваше внимание, что речь здесь идет о членах запрещенной террористической организации "Имарат Кавказ"*, на счету которой крупные теракты и громкие убийства", - отметил министр.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 января рассказал об уничтожении бандгруппы во главе с Асланом Бютукаевым, после чего он объявил, что "с бандподпольем в республике полностью покончено". Национальный антитеррористический комитет отмечал, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, а их главарь Бютукаев был причастен к теракту в аэропортк "Домодедово" в 2011 году. На следующий день Кадыров призвал ООН, ОБСЕ и другие международные организации выдать проживающего в Европе Закаева, чтобы предать правосудию, назвав его "террористом номер один".
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Предполагается, что Закаев с 1995 по 2000 год принимал активное участие в организации на территории РФ вооруженных групп, одну из которых, численностью до 1,5 тысячи человек, возглавлял лично. В 2003 году британский суд после многомесячного рассмотрения запроса Генпрокуратуры РФ отказал в экстрадиции Закаева, а вскоре ему был предоставлен статус беженца и вид на жительство в Великобритании.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
РоссияАхмед ДудаевОБСЕАхмед ЗакаевСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФРамзан КадыровВеликобританияЛондонЕвропаВ мире
 
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