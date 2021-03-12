https://ria.ru/20210312/youtube-1600879065.html
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину"
YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24". Как считает его автор, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов,... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T09:55
2021-03-12T09:55
2021-03-12T11:16
вгтрк
андрей кондрашов
youtube
республика крым
в мире
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24". Как считает его автор, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, это связано с предстоящей годовщиной воссоединения Крыма с Россией.При попытке открыть видео появляется сообщение о том, что в нем есть материалы, которые, по мнению участников сообщества YouTube, "могут напугать или шокировать некоторых пользователей".Кондрашов в беседе с РИА Новости отметил, что его не предупредили о блокировке."Это не в правилах IT-гигантов — кого-то предупреждать или впоследствии объяснять, почему они блокируют какой-то ресурс или какой-то аккаунт. В частности, YouTube за последний год заблокировал 200 российских аккаунтов без всяких объяснений. Поэтому я совершенно не удивлен, что меня никто не предупредил, не известил, и совершенно не надеюсь ни на какие объяснения", — сказал он.По его мнению, объяснение тут только одно."И я надеюсь, оно верное. Связано это с тем, что нам скоро отмечать седьмую годовщину воссоединения России с Крымом, и в эту дату или вокруг нее, как правило, совпадает всплеск просмотров этого фильма. В частности, наверное, потому что ряд учебных заведений, школы на классных часах используют его для того, чтобы рассказать учащимся, что было <...> И наверное, кому-то не нравится эта правда, кто до сих пор воссоединение Крыма с Россией называет аннексией", — отметил собеседник агентства.Документальный фильм "Крым. Путь на Родину" впервые показали в марте 2015 года. В него, в частности, вошли два интервью Владимира Путина, который подробно рассказал о "крымской весне". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20210308/youtube-1600338483.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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вгтрк, андрей кондрашов, youtube, республика крым, в мире
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. YouTube
ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24". Как считает его автор, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов
, это связано с предстоящей годовщиной воссоединения Крыма с Россией.
При попытке открыть видео появляется сообщение о том, что в нем есть материалы, которые, по мнению участников сообщества YouTube, "могут напугать или шокировать некоторых пользователей".
Кондрашов в беседе с РИА Новости отметил, что его не предупредили о блокировке.
"Это не в правилах IT-гигантов — кого-то предупреждать или впоследствии объяснять, почему они блокируют какой-то ресурс или какой-то аккаунт. В частности, YouTube за последний год заблокировал 200 российских аккаунтов без всяких объяснений. Поэтому я совершенно не удивлен, что меня никто не предупредил, не известил, и совершенно не надеюсь ни на какие объяснения", — сказал он.
По его мнению, объяснение тут только одно.
"И я надеюсь, оно верное. Связано это с тем, что нам скоро отмечать седьмую годовщину воссоединения России с Крымом, и в эту дату или вокруг нее, как правило, совпадает всплеск просмотров этого фильма. В частности, наверное, потому что ряд учебных заведений, школы на классных часах используют его для того, чтобы рассказать учащимся, что было <...> И наверное, кому-то не нравится эта правда, кто до сих пор воссоединение Крыма с Россией называет аннексией", — отметил собеседник агентства.
Документальный фильм "Крым. Путь на Родину" впервые показали в марте 2015 года. В него, в частности, вошли два интервью Владимира Путина
, который подробно рассказал о "крымской весне".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине
. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым
и 95,6 процента жителей Севастополя
. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва
неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.