https://ria.ru/20210312/yandeks-1601027249.html
The Bell: "Яндекс" планирует купить банк "Акрополь"
The Bell: "Яндекс" планирует купить банк "Акрополь"
Российская IT-компания "Яндекс" ведет переговоры о приобретении банка "Акрополь", владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы "Связной" Евгений... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T21:37
2021-03-12T21:37
2021-03-12T21:37
яндекс
евгений давыдович
связной
экономика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российская IT-компания "Яндекс" ведет переговоры о приобретении банка "Акрополь", владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы "Связной" Евгений Давыдович, пишет The Bell со ссылкой на источники.О том, что "Яндекс" готовится к покупке банка, изданию рассказали четыре источника на платежном и банковском рынке. Двое из них говорят, что компания рассматривала разные варианты, но остановилась на банке "Акрополь".Сейчас сделка находится на этапе due diligence (комплексная проверка сделки), и в ближайшие дни компания и банк готовятся подписать договор купли-продажи, говорят два источника The Bell.Как пишет издание, сумму возможной сделки стороны не раскрывают. По словам одного из собеседников издания, фактически "Яндекс" покупает не полноценный банк, а банковскую лицензию, а планов открывать отделения или выдавать кредиты у компании нет."Акрополь" является универсальным кредитно-финансовым учреждением, предоставляющим весь спектр банковских услуг. Банк основан в 1994 году.
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яндекс, евгений давыдович, связной, экономика
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Российская IT-компания "Яндекс" ведет переговоры о приобретении банка "Акрополь", владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы "Связной" Евгений Давыдович
, пишет The Bell
со ссылкой на источники.
О том, что "Яндекс" готовится к покупке банка, изданию рассказали четыре источника на платежном и банковском рынке. Двое из них говорят, что компания рассматривала разные варианты, но остановилась на банке "Акрополь".
Сейчас сделка находится на этапе due diligence (комплексная проверка сделки), и в ближайшие дни компания и банк готовятся подписать договор купли-продажи, говорят два источника The Bell.
"Нам интересно получение банковской лицензии. Мы рассматриваем все доступные варианты", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
Как пишет издание, сумму возможной сделки стороны не раскрывают. По словам одного из собеседников издания, фактически "Яндекс" покупает не полноценный банк, а банковскую лицензию, а планов открывать отделения или выдавать кредиты у компании нет.
"Акрополь" является универсальным кредитно-финансовым учреждением, предоставляющим весь спектр банковских услуг. Банк основан в 1994 году.