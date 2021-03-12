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The Bell: "Яндекс" планирует купить банк "Акрополь"
The Bell: "Яндекс" планирует купить банк "Акрополь"
Российская IT-компания "Яндекс" ведет переговоры о приобретении банка "Акрополь", владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы "Связной" Евгений... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T21:37
2021-03-12T21:37
яндекс
евгений давыдович
связной
экономика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российская IT-компания "Яндекс" ведет переговоры о приобретении банка "Акрополь", владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы "Связной" Евгений Давыдович, пишет The Bell со ссылкой на источники.О том, что "Яндекс" готовится к покупке банка, изданию рассказали четыре источника на платежном и банковском рынке. Двое из них говорят, что компания рассматривала разные варианты, но остановилась на банке "Акрополь".Сейчас сделка находится на этапе due diligence (комплексная проверка сделки), и в ближайшие дни компания и банк готовятся подписать договор купли-продажи, говорят два источника The Bell.Как пишет издание, сумму возможной сделки стороны не раскрывают. По словам одного из собеседников издания, фактически "Яндекс" покупает не полноценный банк, а банковскую лицензию, а планов открывать отделения или выдавать кредиты у компании нет."Акрополь" является универсальным кредитно-финансовым учреждением, предоставляющим весь спектр банковских услуг. Банк основан в 1994 году.
https://ria.ru/20210310/servis-1600644351.html
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яндекс, евгений давыдович, связной, экономика

The Bell: "Яндекс" планирует купить банк "Акрополь"

21:37 12.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российская IT-компания "Яндекс" ведет переговоры о приобретении банка "Акрополь", владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы "Связной" Евгений Давыдович, пишет The Bell со ссылкой на источники.
О том, что "Яндекс" готовится к покупке банка, изданию рассказали четыре источника на платежном и банковском рынке. Двое из них говорят, что компания рассматривала разные варианты, но остановилась на банке "Акрополь".
Сейчас сделка находится на этапе due diligence (комплексная проверка сделки), и в ближайшие дни компания и банк готовятся подписать договор купли-продажи, говорят два источника The Bell.

"Нам интересно получение банковской лицензии. Мы рассматриваем все доступные варианты", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

Как пишет издание, сумму возможной сделки стороны не раскрывают. По словам одного из собеседников издания, фактически "Яндекс" покупает не полноценный банк, а банковскую лицензию, а планов открывать отделения или выдавать кредиты у компании нет.
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"Акрополь" является универсальным кредитно-финансовым учреждением, предоставляющим весь спектр банковских услуг. Банк основан в 1994 году.
 
ЯндексЕвгений ДавыдовичСвязнойЭкономика
 
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