https://ria.ru/20210312/yakutiya-1601008044.html

В "Роскосмосе" объяснили происхождение пролетевшего над Якутией объекта

В "Роскосмосе" объяснили происхождение пролетевшего над Якутией объекта

Ярким объектом в небе над Якутией, который очевидцы сняли на видео, мог быть отработавший разгонный блок "Фрегат", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T19:15

2021-03-12T19:15

2021-03-12T21:56

республика саха (якутия)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ярким объектом в небе над Якутией, который очевидцы сняли на видео, мог быть отработавший разгонный блок "Фрегат", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".Видео пролета яркого объекта над поселком Усть-Нера опубликовал один из российских интернет-проектов. Эксперт по космонавтике Игорь Лисов на основе открытых данных ВВС США также подтвердил РИА Новости, что это мог быть "Фрегат".В сентябре 2009 года его использовали в качестве верхней ступени ракеты "Союз-2.1б" для вывода на орбиту шести спутников — российских аппаратов "Метеор-М", "Стерх", "Татьяна", "УГАТУсат" и "Блиц", а также южноафриканского Sumbandila.

https://ria.ru/20210227/smerch-1599256705.html

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Неизвестный горящий объект в небе над Якутией В небе над якутским поселком Усть-Нера в пятницу был замечен неизвестный горящий объект. Светящееся тело запечатлели на камеру около 20:00 по местному времени. Оно пролетело над жилыми домами, оставляя за собой яркий след. Как рассказал СМИ специалист по челябинскому метеориту Виктор Гроховский, на кадрах может быть зафиксирован процесс сгорания космического мусора, который сбросили с МКС. 2021-03-12T19:15 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), космос - риа наука, роскосмос, общество