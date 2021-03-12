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В "Роскосмосе" объяснили происхождение пролетевшего над Якутией объекта
В "Роскосмосе" объяснили происхождение пролетевшего над Якутией объекта
Ярким объектом в небе над Якутией, который очевидцы сняли на видео, мог быть отработавший разгонный блок "Фрегат", сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T19:15
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ярким объектом в небе над Якутией, который очевидцы сняли на видео, мог быть отработавший разгонный блок "Фрегат", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".Видео пролета яркого объекта над поселком Усть-Нера опубликовал один из российских интернет-проектов. Эксперт по космонавтике Игорь Лисов на основе открытых данных ВВС США также подтвердил РИА Новости, что это мог быть "Фрегат".В сентябре 2009 года его использовали в качестве верхней ступени ракеты "Союз-2.1б" для вывода на орбиту шести спутников — российских аппаратов "Метеор-М", "Стерх", "Татьяна", "УГАТУсат" и "Блиц", а также южноафриканского Sumbandila.
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Неизвестный горящий объект в небе над Якутией
В небе над якутским поселком Усть-Нера в пятницу был замечен неизвестный горящий объект. Светящееся тело запечатлели на камеру около 20:00 по местному времени. Оно пролетело над жилыми домами, оставляя за собой яркий след. Как рассказал СМИ специалист по челябинскому метеориту Виктор Гроховский, на кадрах может быть зафиксирован процесс сгорания космического мусора, который сбросили с МКС.
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республика саха (якутия), космос - риа наука, роскосмос, общество

В "Роскосмосе" объяснили происхождение пролетевшего над Якутией объекта

19:15 12.03.2021 (обновлено: 21:56 12.03.2021)
 
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ярким объектом в небе над Якутией, который очевидцы сняли на видео, мог быть отработавший разгонный блок "Фрегат", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".

"По информации главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок "Фрегат", запущенный в составе ракеты-носителя "Союз-2.1б" в 2009 году с группой космических аппаратов разных государств", — сказал собеседник агентства.

Видео пролета яркого объекта над поселком Усть-Нера опубликовал один из российских интернет-проектов. Эксперт по космонавтике Игорь Лисов на основе открытых данных ВВС США также подтвердил РИА Новости, что это мог быть "Фрегат".
В сентябре 2009 года его использовали в качестве верхней ступени ракеты "Союз-2.1б" для вывода на орбиту шести спутников — российских аппаратов "Метеор-М", "Стерх", "Татьяна", "УГАТУсат" и "Блиц", а также южноафриканского Sumbandila.
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