https://ria.ru/20210312/whatsapp-1600949575.html
WhatsApp готовит модернизацию голосовых сообщений
WhatsApp готовит модернизацию голосовых сообщений
Мессенджер WhatsApp позволит ускорять воспроизведение голосовых сообщений. О тестировании опции сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:25
2021-03-12T15:25
2021-03-12T15:25
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp позволит ускорять воспроизведение голосовых сообщений. О тестировании опции сообщает портал WABetaInfo.WhatsApp работает над внедрением опции, которая даст возможность ускорять голосовые сообщения. Речь идет о двукратном ускорении, которое пригодиться, например, при прослушивании продолжительных записей.О том, как будет реализована опция не сообщается — инсайдеры замечают, что функция находится на стадии разработки. До ее внедрения в версии для Android и iOS может пройти несколько месяцев.Подобная функция для voice-сообщений уже несколько лет работает в Telegram. Конкурирующее приложение позволяет ускорять запись до двух раз, что значительно экономит время при прослушивании.
https://ria.ru/20210312/telegram-1600904313.html
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