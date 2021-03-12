Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210312/whatsapp-1600949575.html
WhatsApp готовит модернизацию голосовых сообщений
WhatsApp готовит модернизацию голосовых сообщений
Мессенджер WhatsApp позволит ускорять воспроизведение голосовых сообщений. О тестировании опции сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:25
2021-03-12T15:25
наука
telegram (приложение)
whatsapp inc.
google android
apple ios
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881274_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c0b8047015917301d0c954e3a47f035.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp позволит ускорять воспроизведение голосовых сообщений. О тестировании опции сообщает портал WABetaInfo.WhatsApp работает над внедрением опции, которая даст возможность ускорять голосовые сообщения. Речь идет о двукратном ускорении, которое пригодиться, например, при прослушивании продолжительных записей.О том, как будет реализована опция не сообщается — инсайдеры замечают, что функция находится на стадии разработки. До ее внедрения в версии для Android и iOS может пройти несколько месяцев.Подобная функция для voice-сообщений уже несколько лет работает в Telegram. Конкурирующее приложение позволяет ускорять запись до двух раз, что значительно экономит время при прослушивании.
https://ria.ru/20210312/telegram-1600904313.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597881274_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74532a7e861756398b0852a9d7f2959d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram (приложение), whatsapp inc., google android, apple ios, технологии

WhatsApp готовит модернизацию голосовых сообщений

15:25 12.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковWhatsApp
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp позволит ускорять воспроизведение голосовых сообщений. О тестировании опции сообщает портал WABetaInfo.
WhatsApp работает над внедрением опции, которая даст возможность ускорять голосовые сообщения. Речь идет о двукратном ускорении, которое пригодиться, например, при прослушивании продолжительных записей.
О том, как будет реализована опция не сообщается — инсайдеры замечают, что функция находится на стадии разработки. До ее внедрения в версии для Android и iOS может пройти несколько месяцев.
Подобная функция для voice-сообщений уже несколько лет работает в Telegram. Конкурирующее приложение позволяет ускорять запись до двух раз, что значительно экономит время при прослушивании.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Вчера, 11:51Наука
В Telegram появится новая возможность для голосового общения
 
НаукаTelegram (приложение)WhatsApp Inc.Google AndroidApple iOSТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
04:45Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
04:32Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
03:48Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
03:09Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
02:29Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
02:26Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
02:14Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
02:11Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
01:53В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
01:42Китаец назвал самые вкусные российские сладости
01:35В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
01:21В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
01:13Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
01:13Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
01:02Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
00:35СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
23:56Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
23:49Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
23:49В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
Лента новостейМолния