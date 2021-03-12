https://ria.ru/20210312/whatsapp-1600949575.html

WhatsApp готовит модернизацию голосовых сообщений

WhatsApp готовит модернизацию голосовых сообщений

Мессенджер WhatsApp позволит ускорять воспроизведение голосовых сообщений. О тестировании опции сообщает портал WABetaInfo. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:25

2021-03-12T15:25

2021-03-12T15:25

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp позволит ускорять воспроизведение голосовых сообщений. О тестировании опции сообщает портал WABetaInfo.WhatsApp работает над внедрением опции, которая даст возможность ускорять голосовые сообщения. Речь идет о двукратном ускорении, которое пригодиться, например, при прослушивании продолжительных записей.О том, как будет реализована опция не сообщается — инсайдеры замечают, что функция находится на стадии разработки. До ее внедрения в версии для Android и iOS может пройти несколько месяцев.Подобная функция для voice-сообщений уже несколько лет работает в Telegram. Конкурирующее приложение позволяет ускорять запись до двух раз, что значительно экономит время при прослушивании.

https://ria.ru/20210312/telegram-1600904313.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), whatsapp inc., google android, apple ios, технологии