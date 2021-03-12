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Двух бизнесменов обвиняют в даче взяток главе алтайского Минздрава
Двух бизнесменов обвиняют в даче взяток главе алтайского Минздрава
Двум жителям Новосибирска, которые фактически руководили коммерческими организациями, предъявлено обвинение в даче взяток главе Минздрава Республики Алтай... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T07:54
2021-03-12T07:54
новосибирск
республика алтай
происшествия
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БАРНАУЛ, 12 мар - РИА Новости. Двум жителям Новосибирска, которые фактически руководили коммерческими организациями, предъявлено обвинение в даче взяток главе Минздрава Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику на 13 миллионов рублей, одного из обвиняемых заключили под стражу, сообщают в региональном СУСК.По версии следствия, с июля 2020 по февраль 2021 года гражданин Казахстана, живущий в Новосибирской области, и жительница Новосибирска, фактически руководившие двумя коммерческими организациями, действуя группой лиц по предварительному сговору, передали в Горно-Алтайске министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику частями взятку в 13 миллионов рублей за заключение прямых государственных контрактов с подконтрольными им юридическими лицами на поставку средств индивидуальной защиты для нужд здравоохранения, обеспечение их беспрепятственного принятия и своевременной оплаты."При совершении указанного преступления 28-летний мужчина разработал сложную схему преступной деятельности, в том числе путем регистрации подконтрольных организаций на подставных физических лиц, а также введения их в заблуждение с целью сокрытия следов преступления и отведения от себя подозрения со стороны правоохранительных органов", - уточняют в СУСК.Как заявляет следствие, преступления пресечены благодаря совместной работе следователей регионального следственного управления и сотрудников УФСБ. "По уголовному делу следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, в офисах коммерческих организаций в Новосибирске проведены обыски, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову предъявили обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Речь шла об общей сумме 4,6 миллиона рублей, которую чиновники получили за заключение госконтрактов и общее покровительство, способствование победам в аукционах на поставку медоборудования и СИЗ, обеспечение беспрепятственного принятия медоборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты. Источник в силовых структурах региона говорил РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей. В четверг суд арестовал Коваленко и Туюнчекова на два месяца, обвиняемых доставили в следственный изолятор в Кызыл-Озеке Майминского района.
https://ria.ru/20210311/vzyatka-1600700162.html
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новосибирск, республика алтай, происшествия

Двух бизнесменов обвиняют в даче взяток главе алтайского Минздрава

07:54 12.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БАРНАУЛ, 12 мар - РИА Новости. Двум жителям Новосибирска, которые фактически руководили коммерческими организациями, предъявлено обвинение в даче взяток главе Минздрава Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику на 13 миллионов рублей, одного из обвиняемых заключили под стражу, сообщают в региональном СУСК.
"Следственными органами …28-летнему гражданину Республики Казахстан и 32-летней жительнице Новосибирска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет). На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второй обвиняемой органом предварительного следствия избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с июля 2020 по февраль 2021 года гражданин Казахстана, живущий в Новосибирской области, и жительница Новосибирска, фактически руководившие двумя коммерческими организациями, действуя группой лиц по предварительному сговору, передали в Горно-Алтайске министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику частями взятку в 13 миллионов рублей за заключение прямых государственных контрактов с подконтрольными им юридическими лицами на поставку средств индивидуальной защиты для нужд здравоохранения, обеспечение их беспрепятственного принятия и своевременной оплаты.
"При совершении указанного преступления 28-летний мужчина разработал сложную схему преступной деятельности, в том числе путем регистрации подконтрольных организаций на подставных физических лиц, а также введения их в заблуждение с целью сокрытия следов преступления и отведения от себя подозрения со стороны правоохранительных органов", - уточняют в СУСК.
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Как заявляет следствие, преступления пресечены благодаря совместной работе следователей регионального следственного управления и сотрудников УФСБ. "По уголовному делу следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, в офисах коммерческих организаций в Новосибирске проведены обыски, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову предъявили обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Речь шла об общей сумме 4,6 миллиона рублей, которую чиновники получили за заключение госконтрактов и общее покровительство, способствование победам в аукционах на поставку медоборудования и СИЗ, обеспечение беспрепятственного принятия медоборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты. Источник в силовых структурах региона говорил РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей. В четверг суд арестовал Коваленко и Туюнчекова на два месяца, обвиняемых доставили в следственный изолятор в Кызыл-Озеке Майминского района.
 
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