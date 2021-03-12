https://ria.ru/20210312/vzyatki-1600869677.html

Двух бизнесменов обвиняют в даче взяток главе алтайского Минздрава

Двух бизнесменов обвиняют в даче взяток главе алтайского Минздрава

Двум жителям Новосибирска, которые фактически руководили коммерческими организациями, предъявлено обвинение в даче взяток главе Минздрава Республики Алтай... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T07:54

2021-03-12T07:54

2021-03-12T07:54

новосибирск

республика алтай

происшествия

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БАРНАУЛ, 12 мар - РИА Новости. Двум жителям Новосибирска, которые фактически руководили коммерческими организациями, предъявлено обвинение в даче взяток главе Минздрава Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику на 13 миллионов рублей, одного из обвиняемых заключили под стражу, сообщают в региональном СУСК.По версии следствия, с июля 2020 по февраль 2021 года гражданин Казахстана, живущий в Новосибирской области, и жительница Новосибирска, фактически руководившие двумя коммерческими организациями, действуя группой лиц по предварительному сговору, передали в Горно-Алтайске министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику частями взятку в 13 миллионов рублей за заключение прямых государственных контрактов с подконтрольными им юридическими лицами на поставку средств индивидуальной защиты для нужд здравоохранения, обеспечение их беспрепятственного принятия и своевременной оплаты."При совершении указанного преступления 28-летний мужчина разработал сложную схему преступной деятельности, в том числе путем регистрации подконтрольных организаций на подставных физических лиц, а также введения их в заблуждение с целью сокрытия следов преступления и отведения от себя подозрения со стороны правоохранительных органов", - уточняют в СУСК.Как заявляет следствие, преступления пресечены благодаря совместной работе следователей регионального следственного управления и сотрудников УФСБ. "По уголовному делу следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, в офисах коммерческих организаций в Новосибирске проведены обыски, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову предъявили обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Речь шла об общей сумме 4,6 миллиона рублей, которую чиновники получили за заключение госконтрактов и общее покровительство, способствование победам в аукционах на поставку медоборудования и СИЗ, обеспечение беспрепятственного принятия медоборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты. Источник в силовых структурах региона говорил РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей. В четверг суд арестовал Коваленко и Туюнчекова на два месяца, обвиняемых доставили в следственный изолятор в Кызыл-Озеке Майминского района.

https://ria.ru/20210311/vzyatka-1600700162.html

https://ria.ru/20210309/vzyatka-1600393961.html

новосибирск

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, республика алтай, происшествия