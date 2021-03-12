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Сотрудника крупного рязанского завода задержали при получении взятки
Сотрудника крупного рязанского завода задержали при получении взятки
Начальника отдела крупного рязанского завода задержали при получении взятки за покровительство саратовскому предприятию, поставляющему комплектующие, сообщило в РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:13
2021-03-12T15:13
2021-03-12T19:04
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Начальника отдела крупного рязанского завода задержали при получении взятки за покровительство саратовскому предприятию, поставляющему комплектующие, сообщило в пятницу УМВД Рязанской области.По версии следствия, рязанское предприятие получает от саратовского комплектующие. "С 2017 года по настоящее время 58-летний сотрудник рязанского предприятия, который также является заместителем председателя закупочной комиссии своего завода, за общее покровительство, ускорение оплаты счетов и беспрепятственную приемку продукции саратовского предприятия получил от 57-летнего директора этой организации более 9 миллионов 300 тысяч рублей", - уточняет управления.Обыски прошли на предприятиях, а также в местах жительства фигурантов, изъяты документы и электронные носители. СУСК по Рязанской области возбудило в отношении рязанца уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде ареста.По данным рязанских СМИ, речь идет о Рязанском заводе металлокерамических приборов, который входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех". По данным сайта предприятия, это единственный в стране производитель герметизированных магнитоуправляемых контактов (герконов), использующихся в космической, авиационной, вычислительной, автомобильной технике, охранной сигнализации.Как сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлектроника", "в настоящее время на Рязанском заводе металлокерамических приборов проводится служебное расследование, назначена внеплановая инвентаризация, проводится проверка договорной работы отдела снабжения".
https://ria.ru/20210311/obvinenie-1600739700.html
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рязанская область, происшествия
РЯЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости.
Начальника отдела крупного рязанского завода задержали при получении взятки за покровительство саратовскому предприятию, поставляющему комплектующие, сообщило в пятницу УМВД Рязанской области
.
"В ходе реализации оперативно-розыскных материалов сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области при содействии сотрудников регионального УФСБ, при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Рязанской области при получении от посредника денежных средств задержали 58-летнего жителя Рязанского района – начальника отдела одного из крупных предприятий, расположенного в городе Рязани", - говорится в сообщении.
По версии следствия, рязанское предприятие получает от саратовского комплектующие. "С 2017 года по настоящее время 58-летний сотрудник рязанского предприятия, который также является заместителем председателя закупочной комиссии своего завода, за общее покровительство, ускорение оплаты счетов и беспрепятственную приемку продукции саратовского предприятия получил от 57-летнего директора этой организации более 9 миллионов 300 тысяч рублей", - уточняет управления.
Обыски прошли на предприятиях, а также в местах жительства фигурантов, изъяты документы и электронные носители. СУСК по Рязанской области возбудило в отношении рязанца уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде ареста.
По данным рязанских СМИ, речь идет о Рязанском заводе металлокерамических приборов, который входит в холдинг "Росэлектроника
" госкорпорации "Ростех
". По данным сайта предприятия, это единственный в стране производитель герметизированных магнитоуправляемых контактов (герконов), использующихся в космической, авиационной, вычислительной, автомобильной технике, охранной сигнализации.
Как сообщили РИА Новости в холдинге "Росэлектроника", "в настоящее время на Рязанском заводе металлокерамических приборов проводится служебное расследование, назначена внеплановая инвентаризация, проводится проверка договорной работы отдела снабжения".