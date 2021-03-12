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Жительницу Приморья осудили за взрыв бойлера в ее квартире
Жительницу Приморья осудили за взрыв бойлера в ее квартире
Жительница Приморья осуждена на 1 год и 3 месяца исправительных работ за то, что при взрыве ее неисправного водонагревателя погибла ее соседка, а 18 квартир... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T05:36
2021-03-12T05:36
2021-03-12T05:36
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Жительница Приморья осуждена на 1 год и 3 месяца исправительных работ за то, что при взрыве ее неисправного водонагревателя погибла ее соседка, а 18 квартир были повреждены, сообщает прокуратура региона.Общая сумма ущерба составила более 25,5 миллиона рублей.Жительница Новонежино признана виновной по статьям "причинение смерти по неосторожности", "уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источниками повышенной опасности"."Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей наказание в виде 1 года 3 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка осужденной в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу", - сообщает прокуратура.Ее пострадавшим соседям выплачены компенсации из бюджетных средств. Трем семьям, квартиры которых восстановлению не подлежат, выданы сертификаты на приобретение жилья, еще одной семье предоставлена муниципальная квартира.
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приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости.
Жительница Приморья
осуждена на 1 год и 3 месяца исправительных работ за то, что при взрыве ее неисправного водонагревателя погибла ее соседка, а 18 квартир были повреждены, сообщает прокуратура региона.
"Судом установлено, что фигурантка пользовалась электрическим водонагревателем, установленным в ванной комнате, зная о том, что он неисправен и требует ремонта квалифицированным специалистом. В октябре 2019 года она на несколько дней уехала в Большой Камень. В связи с имеющимися дефектами водонагреватель взорвался, в результате чего погибла соседка женщины, а также повреждены квартиры и уничтожено имущество 18 жителей дома", - говорится в сообщении.
Общая сумма ущерба составила более 25,5 миллиона рублей.
Жительница Новонежино признана виновной по статьям "причинение смерти по неосторожности", "уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источниками повышенной опасности".
"Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей наказание в виде 1 года 3 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка осужденной в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу", - сообщает прокуратура.
Ее пострадавшим соседям выплачены компенсации из бюджетных средств. Трем семьям, квартиры которых восстановлению не подлежат, выданы сертификаты на приобретение жилья, еще одной семье предоставлена муниципальная квартира.