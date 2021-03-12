https://ria.ru/20210312/vzryv-1600866579.html

Жительницу Приморья осудили за взрыв бойлера в ее квартире

Жительницу Приморья осудили за взрыв бойлера в ее квартире

Жительница Приморья осуждена на 1 год и 3 месяца исправительных работ за то, что при взрыве ее неисправного водонагревателя погибла ее соседка, а 18 квартир... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T05:36

2021-03-12T05:36

2021-03-12T05:36

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Жительница Приморья осуждена на 1 год и 3 месяца исправительных работ за то, что при взрыве ее неисправного водонагревателя погибла ее соседка, а 18 квартир были повреждены, сообщает прокуратура региона.Общая сумма ущерба составила более 25,5 миллиона рублей.Жительница Новонежино признана виновной по статьям "причинение смерти по неосторожности", "уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источниками повышенной опасности"."Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей наказание в виде 1 года 3 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка осужденной в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу", - сообщает прокуратура.Ее пострадавшим соседям выплачены компенсации из бюджетных средств. Трем семьям, квартиры которых восстановлению не подлежат, выданы сертификаты на приобретение жилья, еще одной семье предоставлена муниципальная квартира.

https://realty.ria.ru/20201119/vzryv-1585312801.html

https://realty.ria.ru/20200930/dengi-1578007715.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия