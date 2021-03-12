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https://ria.ru/20210312/vystavka-1600992254.html
Руководство ВДНХ ответило на требование закрыть выставку "Мир тела"
Руководство ВДНХ ответило на требование закрыть выставку "Мир тела"
Анатомическая выставка "Мир тела" является частной и проходит в арендованном помещении, арендатор вправе использовать павильон ВДНХ под любые мероприятия,... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:03
2021-03-12T19:01
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вднх
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Анатомическая выставка "Мир тела" является частной и проходит в арендованном помещении, арендатор вправе использовать павильон ВДНХ под любые мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВДНХ, комментируя требования о запрете выставки.Ранее партия "Коммунисты России" обратилась в мэрию Москвы, прокуратуру и Минкультуры с просьбой запретить работу анатомической выставки "Мир тела" доктора Гюнтера фон Хагенса на ВДНХ, так как демонстрация человеческих тел и органов, по их мнению, могут пошатнуть психику человека. Как сообщил РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин, подобные экспозиции должны выставляться в узкоспециализированных учреждениях.Анатомическая выставка "Мир тела" (Body Worlds) открылась 12 марта на ВДНХ в павильоне №21. Экспозиция выставки состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного Хагенсом в 1977 году. Способ основан на замене всей жидкости организма на твердеющий пластик, что позволяет телу застывать в любой позе. Для пластинации используются только тела доноров.
https://ria.ru/20210312/vystavka-1600788478.html
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россия, максим сурайкин, коммунисты россии, вднх, москва

Руководство ВДНХ ответило на требование закрыть выставку "Мир тела"

18:03 12.03.2021 (обновлено: 19:01 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыставка "Body Worlds. Мир тела" в Москве
Выставка Body Worlds. Мир тела в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Анатомическая выставка "Мир тела" является частной и проходит в арендованном помещении, арендатор вправе использовать павильон ВДНХ под любые мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВДНХ, комментируя требования о запрете выставки.
Ранее партия "Коммунисты России" обратилась в мэрию Москвы, прокуратуру и Минкультуры с просьбой запретить работу анатомической выставки "Мир тела" доктора Гюнтера фон Хагенса на ВДНХ, так как демонстрация человеческих тел и органов, по их мнению, могут пошатнуть психику человека. Как сообщил РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин, подобные экспозиции должны выставляться в узкоспециализированных учреждениях.
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"Выставка Body Worlds ("Мир тела") является частной и проходит в павильоне, находящемся в аренде. Выставка полностью инициирована и организована арендатором павильона. Содержание выставки также определяет арендатор. В 2013 году павильон был передан в долгосрочную аренду и используется в соответствии с условиями договора. Согласно договору, арендатор вправе использовать здание под офисную, музейно-выставочную и иную деятельность, не противоречащую виду разрешенного использования земельного участка. Решения о проведении мероприятий внутри помещения принимаются арендатором без участия ВДНХ", - сообщили в пресс-службе парка.

Анатомическая выставка "Мир тела" (Body Worlds) открылась 12 марта на ВДНХ в павильоне №21. Экспозиция выставки состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного Хагенсом в 1977 году. Способ основан на замене всей жидкости организма на твердеющий пластик, что позволяет телу застывать в любой позе. Для пластинации используются только тела доноров.
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