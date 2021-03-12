https://ria.ru/20210312/vystavka-1600992254.html

Руководство ВДНХ ответило на требование закрыть выставку "Мир тела"

Руководство ВДНХ ответило на требование закрыть выставку "Мир тела"

Анатомическая выставка "Мир тела" является частной и проходит в арендованном помещении, арендатор вправе использовать павильон ВДНХ под любые мероприятия,... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T18:03

2021-03-12T18:03

2021-03-12T19:01

культура

россия

максим сурайкин

коммунисты россии

вднх

москва

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Анатомическая выставка "Мир тела" является частной и проходит в арендованном помещении, арендатор вправе использовать павильон ВДНХ под любые мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВДНХ, комментируя требования о запрете выставки.Ранее партия "Коммунисты России" обратилась в мэрию Москвы, прокуратуру и Минкультуры с просьбой запретить работу анатомической выставки "Мир тела" доктора Гюнтера фон Хагенса на ВДНХ, так как демонстрация человеческих тел и органов, по их мнению, могут пошатнуть психику человека. Как сообщил РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин, подобные экспозиции должны выставляться в узкоспециализированных учреждениях.Анатомическая выставка "Мир тела" (Body Worlds) открылась 12 марта на ВДНХ в павильоне №21. Экспозиция выставки состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного Хагенсом в 1977 году. Способ основан на замене всей жидкости организма на твердеющий пластик, что позволяет телу застывать в любой позе. Для пластинации используются только тела доноров.

https://ria.ru/20210312/vystavka-1600788478.html

https://ria.ru/20210312/voyna-1600794444.html

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россия, максим сурайкин, коммунисты россии, вднх, москва