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Депутат оценила идею Минтруда о новых критериях для выплат на детей
Депутат оценила идею Минтруда о новых критериях для выплат на детей
Зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина считает предложение Минтруда по обновлению критериев для назначения выплат на детей от 3... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T17:29
2021-03-12T17:29
2021-03-12T17:29
россия
елена вторыгина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина считает предложение Минтруда по обновлению критериев для назначения выплат на детей от 3 до 7 лет "логичным и своевременным", однако она предостерегла ведомство от доведения идеи до абсурда – важно, чтобы предлагаемые "высокие требования" не превратились "в издевательство над людьми".Минтруд обновляет подход к выплатам на детей от 3 до 7 лет: теперь будут учитываться не только доходы семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах. Ранее председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая рассказала РИА Новости, что в 2020 году немало обеспеченных семей такие выплаты получить смогли, а малообеспеченные получали не всегда."Важно, чтобы предлагаемые высокие требования к оказанию адресной помощи гражданам не превратились в издевательство над людьми. Необходимо сохранить позитивный эффект от введенных президентом мер, не растерять доверие людей к государству, не заставлять граждан стоять часами в очередях, не требовать от них избыточных справок и документов. Ведь, как известно, даже самую благую идею при желании можно довести до абсурда", - сообщила Вторыгина РИА Новости в пятницу.При этом она отметила, что предложение министерства труда – "довольно новаторское, но вполне логичное и своевременное".По ее словам, такой ситуации быть не должно, так как "у нас в стране много честных, добросовестных и трудолюбивых людей, исправно платящих налоги, но при этом едва сводящих концы с концами".По ее словам, злоупотребления, с которыми столкнулись органы соцзащиты в ряде регионов страны, "во многом обусловлены отсутствием на практике ответственности за сознательную манипуляцию сведениями при получении государственных пособий".
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россия, елена вторыгина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости.
Зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина
считает предложение Минтруда по обновлению критериев для назначения выплат на детей от 3 до 7 лет "логичным и своевременным", однако она предостерегла ведомство от доведения идеи до абсурда – важно, чтобы предлагаемые "высокие требования" не превратились "в издевательство над людьми".
Минтруд обновляет подход к выплатам на детей от 3 до 7 лет: теперь будут учитываться не только доходы семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах. Ранее председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая рассказала РИА Новости, что в 2020 году немало обеспеченных семей такие выплаты получить смогли, а малообеспеченные получали не всегда.
"Важно, чтобы предлагаемые высокие требования к оказанию адресной помощи гражданам не превратились в издевательство над людьми. Необходимо сохранить позитивный эффект от введенных президентом мер, не растерять доверие людей к государству, не заставлять граждан стоять часами в очередях, не требовать от них избыточных справок и документов. Ведь, как известно, даже самую благую идею при желании можно довести до абсурда", - сообщила Вторыгина РИА Новости в пятницу.
При этом она отметила, что предложение министерства труда – "довольно новаторское, но вполне логичное и своевременное".
"Президентский указ от 20 марта 2020 года имел своей целью оказать поддержку семьям с детьми, имеющим реальные, а не номинальные низкие доходы. Однако на практике, некоторые россияне решили воспользоваться пробелами в законодательстве и получить не полагающуюся им от государства помощь", - заметила парламентарий.
По ее словам, такой ситуации быть не должно, так как "у нас в стране много честных, добросовестных и трудолюбивых людей, исправно платящих налоги, но при этом едва сводящих концы с концами".
"Именно эти люди нуждаются в дополнительном внимании со стороны государства, именно до них должна доходить поддержка", - сказала парламентарий.
По ее словам, злоупотребления, с которыми столкнулись органы соцзащиты в ряде регионов страны, "во многом обусловлены отсутствием на практике ответственности за сознательную манипуляцию сведениями при получении государственных пособий".
"Истец рискует получить отказ в предоставлении соцпособия и потерять время. Больше ничем. Поэтому подобных случаев так много", - заметила Вторыгина.