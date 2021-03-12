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В Госдуме оценили новые критерии для назначения выплат на детей
В Госдуме оценили новые критерии для назначения выплат на детей
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что намерение Минтруда обновить критерии для назначения выплат на... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:47
2021-03-12T16:47
ярослав нилов
госдума рф
общество
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МОСКВА,12 мар – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что намерение Минтруда обновить критерии для назначения выплат на детей от 3 до 7 лет правильно, однако окончательно говорить про эти критерии пока рано.Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что при назначении выплаты детям от трех до семи лет будут учитывать недвижимость, движимое имущество, а также проценты по вкладам в банке граждан как критерии нуждаемости. При этом семьи с новыми автомобилями не смогут получить соответствующую выплату."Очевидно, что Минтруд предлагает установить дополнительные критерии нуждаемости, чтобы деньги получали те, кто действительно нуждается, имея детей… Усиливать адресность – это правильно", - сказал РИА Новости Нилов.При этом он отметил, что пока критерии нуждаемости находятся в стадии обсуждения и соответствующий документ не подписан, какие-либо окончательные выводы "делать рано".Глава комитета подчеркнул, что при обновлении подхода "не должны быть созданы такие условия, чтобы те, кто действительно нуждается, из-за того, что введены какие-то дополнительные требования, выпали из этого списка нуждаемости не по объективным причинам, а по формальным".Нилов рассказал, что, например, есть семьи, которые живут в коттедже с нулевым доходом, потому что деньги получают "в конверте", сдавая в аренду дорогую недвижимость. "При этом они имеют право получать пособие и даже получают его. Я не говорю, что это носит массовый характер, но такие проявления, конечно, есть", - заметил он. Другие же, по его словам, "получают копейки, маленькую заработную плату и не являются нуждающейся в поддержке семьей". "Видно, что в первом случае – это условно нуждающиеся", - заключил Нилов.Он также напомнил, что в социальной политике адресность – это один из "ключевых постулатов, на которых она строится".Как ранее сообщали журналистам в пресс-службе Минтруда России, правительству в ближайшее время предстоит утвердить правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет включительно для малообеспеченных семей. При разработке правил 2021 года будут учтены обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в Минтруд РФ в прошлом году и в первые месяцы 2021 года.Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. В соответствии с указом президента, с 2021 года размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.
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ярослав нилов, госдума рф, общество

В Госдуме оценили новые критерии для назначения выплат на детей

16:47 12.03.2021
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА,12 мар – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что намерение Минтруда обновить критерии для назначения выплат на детей от 3 до 7 лет правильно, однако окончательно говорить про эти критерии пока рано.
Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что при назначении выплаты детям от трех до семи лет будут учитывать недвижимость, движимое имущество, а также проценты по вкладам в банке граждан как критерии нуждаемости. При этом семьи с новыми автомобилями не смогут получить соответствующую выплату.
"Очевидно, что Минтруд предлагает установить дополнительные критерии нуждаемости, чтобы деньги получали те, кто действительно нуждается, имея детей… Усиливать адресность – это правильно", - сказал РИА Новости Нилов.
При этом он отметил, что пока критерии нуждаемости находятся в стадии обсуждения и соответствующий документ не подписан, какие-либо окончательные выводы "делать рано".
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Глава комитета подчеркнул, что при обновлении подхода "не должны быть созданы такие условия, чтобы те, кто действительно нуждается, из-за того, что введены какие-то дополнительные требования, выпали из этого списка нуждаемости не по объективным причинам, а по формальным".
Нилов рассказал, что, например, есть семьи, которые живут в коттедже с нулевым доходом, потому что деньги получают "в конверте", сдавая в аренду дорогую недвижимость. "При этом они имеют право получать пособие и даже получают его. Я не говорю, что это носит массовый характер, но такие проявления, конечно, есть", - заметил он. Другие же, по его словам, "получают копейки, маленькую заработную плату и не являются нуждающейся в поддержке семьей". "Видно, что в первом случае – это условно нуждающиеся", - заключил Нилов.
Он также напомнил, что в социальной политике адресность – это один из "ключевых постулатов, на которых она строится".
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Как ранее сообщали журналистам в пресс-службе Минтруда России, правительству в ближайшее время предстоит утвердить правила предоставления выплаты на детей от трех до семи лет включительно для малообеспеченных семей. При разработке правил 2021 года будут учтены обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в Минтруд РФ в прошлом году и в первые месяцы 2021 года.
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. В соответствии с указом президента, с 2021 года размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.
 
Ярослав НиловГосдума РФОбщество
 
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