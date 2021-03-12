На Поклонной горе открылась масштабная выставка "Триумф Победителей"
15:05 12.03.2021 (обновлено: 15:06 12.03.2021)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакет памятника "Воин-освободитель" работы Евгения Вучетича из собрания Российского государственного архива социально-политической истории на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. На Поклонной горе открылась выставка "Триумф Победителей", посвященная истории празднования окончания страшной войны. Хотя тех, кто участвовал в ВОВ, почти не осталось, нам об их подвиге забывать нельзя. О “празднике со слезами на глазах”, повод для которого есть в каждой семье, — в материале РИА Новости.
Бремя победы
Сложно поверить, но официально День Победы торжественно отмечали не всегда: Никита Хрущев вообще не хотел делать 9 мая выходным. Конечно, все равно собирались за столом, но семьями, в камерной обстановке. Часть привычных атрибутов этот день получил только при Леониде Брежневе: для него, фронтовика, это была личная история. После развала СССР о парадах снова забыли — на них просто не было средств. Так что парад 1995 года стал не просто большим событием, но и символом возрождения новой России.
“Наша выставка о том, как меняется отношение к победе, как исторический факт превращается в важный миф, без которого нет национального сознания и идентичности. И через тысячу лет о Дне победы будут помнить. И будут его праздновать. Я в этом уверен, потому что Дискурс победы очень важен для нас. По отношению к этому дню сейчас делят на “своих” и “чужих””, — указывает Дмитрий Ханкин, управляющий партнер галереи “Триумф”, участвующей в проекте в Музее Победы.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыставка "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве. Выставка посвящена последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
1 из 3
Выставка "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве. Выставка посвящена последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыставка "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве. Выставка посвящена последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
2 из 3
Выставка "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве. Выставка посвящена последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве. Выставка посвящена последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
3 из 3
Посетительница на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве. Выставка посвящена последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
1 из 3
Выставка "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве. Выставка посвящена последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
2 из 3
Выставка "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве. Выставка посвящена последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
3 из 3
Посетительница на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве. Выставка посвящена последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
Вместе с ней экспонаты предоставили 11 ведущих музеев, шесть крупнейших архивов, а также Гохран России, Центральный банк, Союз художников, Студия военных художников имени Грекова, частные коллекционеры.
Экспозиция (задумывалась к 75-летию Победы, но открылась только теперь), получилась масштабной. Около 600 раритетов — живопись, фотографии, скульптура, плакаты, награды, памятные монеты, кадры кинохроники, мундиры и оружие — распределили по 18 залам. Создатели выставки придерживались хронологического принципа, проследив восприятие победы с последних дней войны и заканчивая современностью.
Кадр за кадром
Главный экспонат, по мнению организаторов, — орден "Победа" из коллекции Гохрана России. Это настоящее произведение ювелирного искусства: 174 бриллианта, пять искусственных рубинов (в природе эти камни очень разные по цвету, так что пришлось инкрустировать награду синтетическими), а также платина, золото и серебро.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОрден "Победа" из коллекции Гохрана России среди экспонатов выставки "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве
Орден "Победа" из коллекции Гохрана России среди экспонатов выставки "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве
Всего им были награждены 16 человек, причем Жуков и Сталин — дважды. Брежнев получил орден в 1978 году — но после смерти генсека лишили статуса кавалера. На выставке можно увидеть “Победу”, принадлежавшую маршалу Семену Тимошенко.
По словам Литвина, особое место в экспозиции занимают редкие архивные кадры кинохроники, над реставрацией и монтажом которых основательно поработали.
Благодаря современным технологиям, длинные фильмы можно показывать сразу на нескольких экранах, дополняя изображение техники реалистичными 3D-моделями. “Полный эффект погружения, так что даже подрастающему поколению интересно,” — комментирует куратор Литвин.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОператор на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве
Оператор на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве
“Эта выставка рассчитана на нового зрителя. Она сухая, не давит на слезу, но при этом богатая в плане материала. Для специалистов масса фактов препарирована, а чтобы не заскучали и обычные посетители, много движущихся изображений. В общем, это проект “слоеный”, где каждый останавливается на своем уровне”, — объясняет Дмитрий Ханкин.
К документальным съемкам уже тогда относились очень ответственно. Перед наступлением на Берлин была создана Центральная киногруппа, которая распределяла 38 операторов по решающим участкам битв. В их объективах — взятие немецкой столицы, а также радостные шествия после вестей о победе на улицах Москвы, Киева, Тбилиси и других городов.
В форме
Центральная тема “Триумфа победителей” — конечно, парады, включая самый главный: на Красной площади 24 июня 1945 года. Оказывается, фильмов про него было два, причем, один сделан на цветной пленке.
Специально для этого события на фабрике “Большевичка” и в других московских ателье день и ночь работали, чтобы успеть сшить более 250 генеральских парадных форм, а также более десяти тысяч комплектов различного обмундирования.
В итоге войска выглядели безупречно. Правда, шаг по брусчатке разрешили чеканить только тем, кто не старше 30 лет и не ниже 176 сантиметров (впрочем, для особо отличившихся все же сделали исключение).
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве
Экспонаты выставки "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве
Не обошлось без курьеза: шел дождь, и мундир Константина Рокоссовского, командовавшего парадом, так промок, что сел на несколько размеров. Чтобы снять с маршала тесную форму, ее пришлось распарывать.
Параду 1945 года посвящено множество полотен, которые занимают целый зал выставки. “Рефлексия на тему войны особенно заметна в живописи. Чем дальше, тем больше задается вопрос о цене победы”, — считает куратор Алексей Литвин. Сначала, сразу после победы, — яркие краски, героика, парадность, как на портрете Георгия Жукова кисти Василия Яковлева из собрания государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетители у картины художника Василия Яковлева "Портрет маршала СССР Г. К. Жукова" из собрания государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы
Посетители у картины художника Василия Яковлева "Портрет маршала СССР Г. К. Жукова" из собрания государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы
Чем больше времени проходило, тем заметнее художникам становились полутона, тем острее они чувствовали горький привкус победы.
Одни, как Сергей Шерстюк, переживали, что их ровесники уже не чета героическому поколению, прошедшему через войну (“Отец и я”, 1984, ГТГ). Другие показывали трагизм пережитого через лаконичные детали — например, "Натюрморт моего детства" Макаренко, где вместо привычной роскоши фруктов — одна печеная картошка, да и та плохая.
В каждом сердце
Война коснулась каждой советской семьи, каждого дома. На выставке есть две инсталляции: это комнаты в московских квартирах на Тверской улице.
В одной время застыло в июне 1945 года: под потолком висит уютный абажур, стоит патефон, а из “окон” эркера видно идущие к Красной площади боевые машины. В другой — уже наши дни: современный интерьер, забытый кем-то на столе ноутбук, но на улице — по-прежнему парад.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОператор на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве. Выставка посвящена последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
1 из 3
Оператор на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве. Выставка посвящена последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМонтаж выставки "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве. Выставка посвящена последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
2 из 3
Монтаж выставки "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве. Выставка посвящена последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКоридор Музея Победы в Москве. В музее проходит выставка "Триумф победителей", посвященная последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
3 из 3
Коридор Музея Победы в Москве. В музее проходит выставка "Триумф победителей", посвященная последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
1 из 3
Оператор на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве. Выставка посвящена последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
2 из 3
Монтаж выставки "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве. Выставка посвящена последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
3 из 3
Коридор Музея Победы в Москве. В музее проходит выставка "Триумф победителей", посвященная последним двум неделям военных действий в период Великой Отечественной войны и истории празднования Дня Победы.
А будет ли проводиться на Красной площади парад Победы лет, скажем, через 900? Да, считает современный художник Алексей Беляев-Гинтовт. Серия его красно-золотых полотен так и называется: "Парад Победы 2937", и на выставке ей посвящен отдельный зал.
Москву здесь можно узнать только по Кремлевской стене, мавзолею и Собору Василия Блаженного. На месте ГУМа — космодром, принимающий звездолеты, вокруг — множество небоскребов, а по площади маршируют странные инопланетные существа.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетительница у картины художника Алексея Беляева-Гинтовта "Парад Победы 2937 (VIII)" на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве
Посетительница у картины художника Алексея Беляева-Гинтовта "Парад Победы 2937 (VIII)" на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве
Заканчивается экспозиция серией блиц-интервью. О том, что же такое победа в ВОВ, рассуждают наши современники — от волонтеров и пенсионеров до знаменитых актеров и общественных деятелей.
“9 мая вместе с Новым годом — праздники, которые всегда отмечали сердцем. Потому что мы все, живущие сейчас, бесконечно обязаны тем, кто тогда за нас воевал на фронте”, — говорит директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
“Это была не просто победа. Это был триумф гуманизма над звериным оскалом, человека над адом”, — уверен ректор Щукинского училища Евгений Князев.
Отвечая на вопрос, в чем цель проекта, Дмитрий Ханкин подчеркивает: “Я — последнее поколение, которое помнит воевавших бабушек и дедушек, наши родители — дети войны. Но вот моим детям это уже надо объяснять. И им все равно, 34-й полк прорвал оборону или 154-й. Им важно знать правильный ответ на вопрос. Нужно создать для них импульс, который и они подхватят и сохранят для своих потомков”.
Да, мы — те поколения, что уже не жили в войне. Но ее отголоски до сих пор звучат в наших сердцах: вечная слава им, смертью поправшим смерть.
Выставка "Триумф Победителей" открыта с 11 марта по 31 мая в Музее Победы.