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В московском детдоме воспитанница умерла, подавившись едой
В московском детдоме воспитанница умерла, подавившись едой
Воспитанница одного из московских центров содействия семейному воспитанию умерла, подавившись едой, спасти девочку не удалось, по факту произошедшего проводится РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:56
2021-03-12T15:56
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Воспитанница одного из московских центров содействия семейному воспитанию умерла, подавившись едой, спасти девочку не удалось, по факту произошедшего проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
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москва, происшествия

В московском детдоме воспитанница умерла, подавившись едой

15:56 12.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль "скорой помощи"
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Воспитанница одного из московских центров содействия семейному воспитанию умерла, подавившись едой, спасти девочку не удалось, по факту произошедшего проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
"Вечером, 11 марта, в Центре содействия семейному воспитанию произошел несчастный случай. Во время приема пищи девочка подавилась едой. Сотрудники центра незамедлительно начали оказывать ребенку первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. У девочки были серьезные ограничения по здоровью. К сожалению, спасти девочку не удалось. Для всех сотрудников центра произошедшее – трагедия. Девочка жила в учреждении давно и стала настоящим членом семьи. По факту произошедшего также проводится проверка правоохранительных органов", - сообщили в департаменте.
 
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