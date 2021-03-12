https://ria.ru/20210312/voditel-1600996513.html

В Москве задержали водителя с долгом в четыре миллиона рублей по штрафам

В Москве задержали водителя с долгом в четыре миллиона рублей по штрафам

Столичные полицейские поймали водителя с общей суммой штрафов более 3 миллионов рублей и более 1 миллиона пени, причем для его задержания полицейским... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T18:22

2021-03-12T18:22

2021-03-12T18:22

владимир васенин

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Столичные полицейские поймали водителя с общей суммой штрафов более 3 миллионов рублей и более 1 миллиона пени, причем для его задержания полицейским потребовалось разбить окно передней двери авто, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.На юго-востоке Москвы был остановлен автомобиль Toyota под управлением 35-летнего мужчины.На место прибыли сотрудники ФССП для задержания иномарки и помещения ее на специализированную стоянку."Общение сотрудниками ДПС с водителем происходило через приоткрытое окно, так как выходить из своего автомобиля гражданин категорически отказался и заблокировал двери. После неоднократных законных требований сотрудников полиции покинуть салон автомобиля, было принято решение разбить стекло передней двери, разблокировать замки и задержать агрессивно настроенного нарушителя", - добавил представитель московской полиции.Позднее мужчина был доставлен в отдел полиции, в отношении него составили административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством") и 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"). Суд постановил отправить нарушителя под административный арест на 10 суток, транспортное средство было арестовано и помещено на спецстоянку.

https://ria.ru/20210312/avtomobil-1600864540.html

https://ria.ru/20210312/arest-1600994848.html

москва

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владимир васенин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва, происшествия