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В Москве задержали водителя с долгом в четыре миллиона рублей по штрафам
В Москве задержали водителя с долгом в четыре миллиона рублей по штрафам
Столичные полицейские поймали водителя с общей суммой штрафов более 3 миллионов рублей и более 1 миллиона пени, причем для его задержания полицейским... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:22
2021-03-12T18:22
владимир васенин
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Столичные полицейские поймали водителя с общей суммой штрафов более 3 миллионов рублей и более 1 миллиона пени, причем для его задержания полицейским потребовалось разбить окно передней двери авто, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.На юго-востоке Москвы был остановлен автомобиль Toyota под управлением 35-летнего мужчины.На место прибыли сотрудники ФССП для задержания иномарки и помещения ее на специализированную стоянку."Общение сотрудниками ДПС с водителем происходило через приоткрытое окно, так как выходить из своего автомобиля гражданин категорически отказался и заблокировал двери. После неоднократных законных требований сотрудников полиции покинуть салон автомобиля, было принято решение разбить стекло передней двери, разблокировать замки и задержать агрессивно настроенного нарушителя", - добавил представитель московской полиции.Позднее мужчина был доставлен в отдел полиции, в отношении него составили административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством") и 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"). Суд постановил отправить нарушителя под административный арест на 10 суток, транспортное средство было арестовано и помещено на спецстоянку.
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владимир васенин, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва, происшествия

В Москве задержали водителя с долгом в четыре миллиона рублей по штрафам

18:22 12.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Столичные полицейские поймали водителя с общей суммой штрафов более 3 миллионов рублей и более 1 миллиона пени, причем для его задержания полицейским потребовалось разбить окно передней двери авто, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
На юго-востоке Москвы был остановлен автомобиль Toyota под управлением 35-летнего мужчины.

"При проверке гражданина по базам данных установлено, что на автомобиль наложен арест, в связи с неуплатой собственником штрафов на общую сумму около 3 миллионов рублей и более 1 миллиона пени. Также установлено, что мужчина не сдал экзамен на знания ПДД и не восстановил свое специальное право на управление транспортными средствами по истечении срока лишения", - сказал Васенин.

На место прибыли сотрудники ФССП для задержания иномарки и помещения ее на специализированную стоянку.
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"Общение сотрудниками ДПС с водителем происходило через приоткрытое окно, так как выходить из своего автомобиля гражданин категорически отказался и заблокировал двери. После неоднократных законных требований сотрудников полиции покинуть салон автомобиля, было принято решение разбить стекло передней двери, разблокировать замки и задержать агрессивно настроенного нарушителя", - добавил представитель московской полиции.
Позднее мужчина был доставлен в отдел полиции, в отношении него составили административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством") и 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции"). Суд постановил отправить нарушителя под административный арест на 10 суток, транспортное средство было арестовано и помещено на спецстоянку.
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Владимир ВасенинФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)МоскваПроисшествия
 
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