В Тюмени водитель сбил детей на пешеходном переходе и скрылся
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Водитель в Тюмени сбил двух мальчиков семи лет на пешеходном переходе и скрылся, сообщает в пятницу госавтоинспекция Тюменской области.
"Двое детей сбиты автомобилем в третьем часу дня на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ялуторовской. Водитель скрылся с места ДТП. Его разыскивают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, двое мальчиков семи лет шли по пешеходному переходу, позади них шла женщина с другими детьми. По свидетельству родительницы, мальчиков сбил автомобиль Volkswagen Tiguan, женщина успела сделать фото автомобиля и водителя в нем. После этого машина уехала", - говорится в сообщении.
Сейчас дети находятся в лечебном учреждении на обследовании, предварительно, тяжелых травм они не получили, обстоятельства ДТП выясняются.
"ГИБДД рекомендует водителю "Фольксвагена" самому явиться в ГИБДД на улицу Одесскую, 16", - отмечается в сообщении.