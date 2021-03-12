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В Тюмени водитель сбил детей на пешеходном переходе и скрылся
В Тюмени водитель сбил детей на пешеходном переходе и скрылся
Водитель в Тюмени сбил двух мальчиков семи лет на пешеходном переходе и скрылся, сообщает в пятницу госавтоинспекция Тюменской области. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:01
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тюменская область
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Водитель в Тюмени сбил двух мальчиков семи лет на пешеходном переходе и скрылся, сообщает в пятницу госавтоинспекция Тюменской области.Сейчас дети находятся в лечебном учреждении на обследовании, предварительно, тяжелых травм они не получили, обстоятельства ДТП выясняются.
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тюменская область
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тюменская область, тюмень, происшествия

В Тюмени водитель сбил детей на пешеходном переходе и скрылся

15:01 12.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль "скорой помощи"
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Водитель в Тюмени сбил двух мальчиков семи лет на пешеходном переходе и скрылся, сообщает в пятницу госавтоинспекция Тюменской области.
"Двое детей сбиты автомобилем в третьем часу дня на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ялуторовской. Водитель скрылся с места ДТП. Его разыскивают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, двое мальчиков семи лет шли по пешеходному переходу, позади них шла женщина с другими детьми. По свидетельству родительницы, мальчиков сбил автомобиль Volkswagen Tiguan, женщина успела сделать фото автомобиля и водителя в нем. После этого машина уехала", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Вчера, 10:08
В Приморье водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
Сейчас дети находятся в лечебном учреждении на обследовании, предварительно, тяжелых травм они не получили, обстоятельства ДТП выясняются.
"ГИБДД рекомендует водителю "Фольксвагена" самому явиться в ГИБДД на улицу Одесскую, 16", - отмечается в сообщении.
 
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