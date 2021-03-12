https://ria.ru/20210312/voditel-1600944906.html

В Тюмени водитель сбил детей на пешеходном переходе и скрылся

В Тюмени водитель сбил детей на пешеходном переходе и скрылся

Водитель в Тюмени сбил двух мальчиков семи лет на пешеходном переходе и скрылся, сообщает в пятницу госавтоинспекция Тюменской области. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:01

2021-03-12T15:01

2021-03-12T15:01

тюменская область

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Водитель в Тюмени сбил двух мальчиков семи лет на пешеходном переходе и скрылся, сообщает в пятницу госавтоинспекция Тюменской области.Сейчас дети находятся в лечебном учреждении на обследовании, предварительно, тяжелых травм они не получили, обстоятельства ДТП выясняются.

https://ria.ru/20210312/voditel-1600881733.html

тюменская область

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, тюмень, происшествия