https://ria.ru/20210312/voditel-1600905522.html
В Белгородской области водитель спас пассажиров из горящей маршрутки
В Белгородской области водитель спас пассажиров из горящей маршрутки
Водитель микроавтобуса, направлявшегося из Старого Оскола в Губкин, сумел вывести из салона всех пассажиров, когда машина внезапно загорелась, сообщила РИА... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:57
2021-03-12T11:57
2021-03-12T13:21
хорошие новости
старый оскол
белгородская область
губкин
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Водитель микроавтобуса, направлявшегося из Старого Оскола в Губкин, сумел вывести из салона всех пассажиров, когда машина внезапно загорелась, сообщила РИА Новости представитель главка МЧС по Белгородской области.Инцидент в Старом Осколе произошел примерно в восемь утра. Пожарные прибыли на место спустя несколько минут, но микроавтобус Peugeot уже полыхал. Пожар ликвидировали в 8:20, причину возгорания пока устанавливают.На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что после пожара от маршрутки остался лишь металлический каркас.
старый оскол
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Горящая маршрутка на белгородской трассе
На белгородской трассе внезапно загорелась маршрутка - водитель вывел 18 пассажиров, прежде чем она сгорела дотла, сообщили РИА Новости в МЧС
2021-03-12T11:57
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, старый оскол, белгородская область, губкин, происшествия