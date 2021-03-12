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https://ria.ru/20210312/voditel-1600905522.html
В Белгородской области водитель спас пассажиров из горящей маршрутки
В Белгородской области водитель спас пассажиров из горящей маршрутки
Водитель микроавтобуса, направлявшегося из Старого Оскола в Губкин, сумел вывести из салона всех пассажиров, когда машина внезапно загорелась, сообщила РИА... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:57
2021-03-12T13:21
хорошие новости
старый оскол
белгородская область
губкин
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Водитель микроавтобуса, направлявшегося из Старого Оскола в Губкин, сумел вывести из салона всех пассажиров, когда машина внезапно загорелась, сообщила РИА Новости представитель главка МЧС по Белгородской области.Инцидент в Старом Осколе произошел примерно в восемь утра. Пожарные прибыли на место спустя несколько минут, но микроавтобус Peugeot уже полыхал. Пожар ликвидировали в 8:20, причину возгорания пока устанавливают.На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что после пожара от маршрутки остался лишь металлический каркас.
старый оскол
белгородская область
губкин
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Горящая маршрутка на белгородской трассе
На белгородской трассе внезапно загорелась маршрутка - водитель вывел 18 пассажиров, прежде чем она сгорела дотла, сообщили РИА Новости в МЧС
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видео, старый оскол, белгородская область, губкин, происшествия
В Белгородской области водитель спас пассажиров из горящей маршрутки
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Водитель микроавтобуса, направлявшегося из Старого Оскола в Губкин, сумел вывести из салона всех пассажиров, когда машина внезапно загорелась, сообщила РИА Новости представитель главка МЧС по Белгородской области.
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В Белгородской области водитель спас пассажиров из горящей маршрутки

11:57 12.03.2021 (обновлено: 13:21 12.03.2021)
 
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Водитель микроавтобуса, направлявшегося из Старого Оскола в Губкин, сумел вывести из салона всех пассажиров, когда машина внезапно загорелась, сообщила РИА Новости представитель главка МЧС по Белгородской области.
Инцидент в Старом Осколе произошел примерно в восемь утра. Пожарные прибыли на место спустя несколько минут, но микроавтобус Peugeot уже полыхал. Пожар ликвидировали в 8:20, причину возгорания пока устанавливают.

"Водитель этого автобуса до приезда пожарных подразделений и возникновения сильного пламени успел эвакуировать 18 пассажиров, которые находились в этой маршрутке. Поэтому погибших и пострадавших нет", — сказала собеседница агентства.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что после пожара от маршрутки остался лишь металлический каркас.
 
Хорошие новостиСтарый ОсколБелгородская областьГубкинПроисшествия
 
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