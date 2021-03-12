https://ria.ru/20210312/voditel-1600905522.html

В Белгородской области водитель спас пассажиров из горящей маршрутки

В Белгородской области водитель спас пассажиров из горящей маршрутки

Водитель микроавтобуса, направлявшегося из Старого Оскола в Губкин, сумел вывести из салона всех пассажиров, когда машина внезапно загорелась, сообщила РИА... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:57

2021-03-12T11:57

2021-03-12T13:21

хорошие новости

старый оскол

белгородская область

губкин

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Водитель микроавтобуса, направлявшегося из Старого Оскола в Губкин, сумел вывести из салона всех пассажиров, когда машина внезапно загорелась, сообщила РИА Новости представитель главка МЧС по Белгородской области.Инцидент в Старом Осколе произошел примерно в восемь утра. Пожарные прибыли на место спустя несколько минут, но микроавтобус Peugeot уже полыхал. Пожар ликвидировали в 8:20, причину возгорания пока устанавливают.На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что после пожара от маршрутки остался лишь металлический каркас.

старый оскол

белгородская область

губкин

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Горящая маршрутка на белгородской трассе На белгородской трассе внезапно загорелась маршрутка - водитель вывел 18 пассажиров, прежде чем она сгорела дотла, сообщили РИА Новости в МЧС 2021-03-12T11:57 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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