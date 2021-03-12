https://ria.ru/20210312/voditel-1600872737.html

В Крыму водитель специально сбил полицейского

В Крыму водитель специально сбил полицейского

Водитель намерено сбил сотрудника полиции в Симферополе, мужчина и его компаньон задержаны, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T08:57

2021-03-12T08:57

2021-03-12T10:19

bmw ag

майкоп

симферополь

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Водитель намерено сбил сотрудника полиции в Симферополе, мужчина и его компаньон задержаны, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.До этого водитель и его компаньон отдыхали в одном из кафе в центре Симферополя и пытались скрыться на автомобиле BMW, не расплатившись по счету на сумму более 20 тысяч рублей.Автомобиль, по данным МВД, был задержан в нескольких кварталах от места происшествия. В нем находились двое мужчин: 44-летний житель Ростова-на-Дону и 39-летний житель Майкопа. В крови у задержанных выявлено 0,65 и 0,73 промилле алкоголя. В отношении водителя составлен админпротокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Назначена служебная проверка. Материалы дела направлены в следственные органы.

https://ria.ru/20191118/1561067765.html

майкоп

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bmw ag, майкоп, симферополь, республика крым, происшествия