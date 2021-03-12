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В Крыму водитель специально сбил полицейского
В Крыму водитель специально сбил полицейского
Водитель намерено сбил сотрудника полиции в Симферополе, мужчина и его компаньон задержаны, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T08:57
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bmw ag
майкоп
симферополь
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Водитель намерено сбил сотрудника полиции в Симферополе, мужчина и его компаньон задержаны, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.До этого водитель и его компаньон отдыхали в одном из кафе в центре Симферополя и пытались скрыться на автомобиле BMW, не расплатившись по счету на сумму более 20 тысяч рублей.Автомобиль, по данным МВД, был задержан в нескольких кварталах от места происшествия. В нем находились двое мужчин: 44-летний житель Ростова-на-Дону и 39-летний житель Майкопа. В крови у задержанных выявлено 0,65 и 0,73 промилле алкоголя. В отношении водителя составлен админпротокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Назначена служебная проверка. Материалы дела направлены в следственные органы.
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майкоп
симферополь
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bmw ag, майкоп, симферополь, республика крым, происшествия

В Крыму водитель специально сбил полицейского

08:57 12.03.2021 (обновлено: 10:19 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Водитель намерено сбил сотрудника полиции в Симферополе, мужчина и его компаньон задержаны, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"Оперуполномоченный уголовного розыска подошел к автомобилю, представился водителю и попытался его остановить, перегородив собой дорогу. Водитель начал движение, зацепив правоохранителя на капот иномарки, провез полицейского несколько метров, после чего скрылся", - говорится в сообщении.
До этого водитель и его компаньон отдыхали в одном из кафе в центре Симферополя и пытались скрыться на автомобиле BMW, не расплатившись по счету на сумму более 20 тысяч рублей.
Автомобиль, по данным МВД, был задержан в нескольких кварталах от места происшествия. В нем находились двое мужчин: 44-летний житель Ростова-на-Дону и 39-летний житель Майкопа. В крови у задержанных выявлено 0,65 и 0,73 промилле алкоголя. В отношении водителя составлен админпротокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Назначена служебная проверка. Материалы дела направлены в следственные органы.
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BMW AGМайкопСимферопольРеспублика КрымПроисшествия
 
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