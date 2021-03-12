https://ria.ru/20210312/videokarty-1600744562.html

Золотые видеокарты. Как геймеры стали заложниками жадных спекулянтов

Золотые видеокарты. Как геймеры стали заложниками жадных спекулянтов

Видеокарты практически исчезли из магазинов электроники, а цены даже на виртуальные выросли в несколько раз. Например, недавно представленная GeForce RTX 3060... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T08:00

2021-03-12T08:00

2021-03-12T10:32

наука

криптовалюта

геймеры

биткойн

nvidia corporation

amd, inc.

технологии

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Кирилл Каримов. Видеокарты практически исчезли из магазинов электроники, а цены даже на виртуальные выросли в несколько раз. Например, недавно представленная GeForce RTX 3060 при рекомендованной цене в 32 000 рублей предлагается за 80 тысяч, но и за эти деньги купить ее проблематично. В чем причина дефицита и когда он закончится, разбиралось РИА Новости.Карты новые, проблемы старыеВ сентябре компания Nvidia представила очередное поколение видеоускорителей, основанных на архитектуре нового поколения Ampere. Геймеры, которым не по духу консоли, заинтересовались серией RTX 30 — много быстрой видеопамяти GDDR6X и другие нововведения выглядели заманчиво для тех, кто хотел проапгрейдить ПК. Правда, цена за топовую RTX 3090 в 137 000 рублей казалась несколько завышенной.Октябрь заполнили анонсами "красных" — AMD представила линейку видеокарт на архитектуре RDNA 2, применяемой в некстген-приставках. Памяти поменьше, но для рачительного геймера или профессионала, скажем, видеомонтажа, приемлемо. За топовую RX 6900 XT просили 75 тысяч. Но видеокарта сразу стала дефицитом и до России так и не доехала.Одна из причин — карантины и локдауны из-за коронавируса, повлиявшие на полупроводниковую индустрию. Производители по всему миру столкнулись с нехваткой комплектующих, особенно ABF-подложек для печати чипов.Ситуацию внезапно осложнил еще один фактор — биткоин. И на рынке возник идеальный шторм.Жажда EthereumПик интереса к криптовалютам пришелся на 2017 год, когда цена биткоина взлетела в 16 раз и едва не пробила отметку в 20 000 долларов. После этого "биток" серьезно подешевел, а вместе с ним — и другие криптовалюты. В 2020-м биткоин стоил в среднем около 10 000 долларов. Но в конце осени начал дорожать, причем фантастическими темпами. Сейчас он котируется на уровне 55 тысяч. И это не предел, считают майнеры."Количество биткоинов ограничено — 21 миллион. И добывать их с каждым днем сложнее. Естественно, цена растет. Мы предполагаем 100 тысяч к концу года и полмиллиона к 2024-му. Это подталкивает вверх и другие криптовалюты", — говорит Иван Митров, владелец нескольких майнинг-ферм.Майнить биткоин с помощью обыкновенных видеокарт уже нерентабельно. Другое дело — Ethereum, он же "эфир", — криптовалюта номер два. Монета, стоившая в начале 2020-го 130 долларов, сейчас оценивается более чем в 1800 долларов. Ее и принялись добывать "шахтеры" всех мастей, используя очень вовремя подоспевшие новые видеокарты."Nvidia реализовали в стандартном форм-факторе большую вычислительную мощность и относительно низкое энергопотребление. Лучше всего RTX 3090 подходит для майнинга Ethereum: мощность в этой сети достигает 125 мегахешей в секунду (MH/s) при 300-350 Вт энергопотребления, а срок окупаемости при начальной цене в 1500 долларов — три-четыре месяца. За год эта малышка приносит чистыми более 200 000 рублей. Такая математика не оставила майнеров равнодушными: на рынке вновь возник дефицит видеокарт. Удивительно, но даже при текущей стоимости RTX 3090 в 300 тысяч, что в 2,4 раза выше рекомендованной цены, она по-прежнему актуальна для майнинга. Окупаемость — в пределах года, что для традиционного бизнеса хороший показатель", — объясняет Мартин Петков, аналитик StormGain, платформы для торговли, обмена и хранения криптовалюты.Но майнеры не ограничиваются новинками — в погоне за прибылью они скупают и карточки прошлых поколений. Вдвое подорожала популярная Nvidia RTX 2060 (вышла в начале 2019-го), а потом и вовсе исчезла из продажи. Карта, за которую сейчас просят более 60 000 рублей, в день, с учетом затрат на электроэнергию, приносит три-четыре доллара.В ожидании картПроизводители пытаются ограничить майнинг, но пока это не очень получается. Так, Nvidia перед стартом продаж GeForce RTX 3060 заявила о внедрении механизма отслеживания попыток майнинга Ethereum с помощью GPU, что снижает производительность добычи монеты вдвое. Но замеры показали: 3060-я все равно способна приносить по шесть долларов в день на эфире, другие криптовалюты дают еще больше."Рост котировок криптовалюты значительно превышает темпы повышения цен на видеокарты, поэтому даже подорожавшие модели выгодны для майнинга. Но надо считать всю экономику фермы, почем электричество, видеокарты, какой курс добываемой криптовалюты и так далее. Новые GPU обычно мощнее, чем предыдущие версии. То есть при том же расходе электроэнергии они добывают больше криптовалюты", — говорит эксперт в сфере криптоэкономики Владислав Утушкин, CEO TTM bank.Есть и другой сценарий — повторение обвала криптовалют, случившегося несколько лет назад."В таком случае многие майнинговые фермы потеряют рентабельность и их владельцы, пытаясь вернуть хотя бы часть инвестиций, выпустят на рынок огромное количество подержанных видеокарт. Причем, как правило, в плачевном состоянии после экстремальных условий майнинга", — замечает Александр Волков, управляющий директор гипермолла "Горбушкин двор".Лидеры рынка наращивают производство, чтобы смягчить ситуацию. Так, Nvidia в первом квартале увеличила выпуск на 40 процентов, сообщают СМИ со ссылкой на финансового директора Колетт Кресс. Правда, за счет устройств прошлого поколения, основанных на архитектуре Turing. Но и их раскупают майнеры. Так или иначе, доступность видеокарт напрямую коррелирует со стоимостью криптовалют. А биткоин пока не собирается дешеветь. Значит, новые видеоускорители останутся дорогим дефицитом, практически недоступным обычному потребителю.

https://ria.ru/20201006/defitsit-nvidia-1578376862.html

https://ria.ru/20210226/bitkoin-1599024660.html

https://ria.ru/20210303/bitkoin-1599700004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, геймеры, биткойн, nvidia corporation, amd, inc., технологии