https://ria.ru/20210312/vesna-1600999325.html

Синоптики рассказали, когда придет настоящая весна

Синоптики рассказали, когда придет настоящая весна

В выходные в большинстве регионов Европейской части России морозы сменятся оттепелью, пишут Метеовести. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T18:35

2021-03-12T18:35

2021-03-12T20:17

россия

москва

общество

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В выходные в большинстве регионов Европейской части России морозы сменятся оттепелью, пишут Метеовести. Синоптики объяснили погодные изменения приходом активного атлантического циклона. Помимо оттепели, под конец недели ожидаются плотные облака, мокрый снег с дождем и ночные заморозки. В столице, согласно прогнозу, в субботу выпадет снег, в воскресенье с дождем, ожидается порывистый ветер. В субботу температура составит от минус двух градусов до нуля, в воскресенье — от двух до четырех градусов тепла.

https://ria.ru/20210226/avto-1599025028.html

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2021

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россия, москва, общество