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Синоптики рассказали, когда придет настоящая весна
Синоптики рассказали, когда придет настоящая весна
В выходные в большинстве регионов Европейской части России морозы сменятся оттепелью, пишут Метеовести. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:35
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россия
москва
общество
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В выходные в большинстве регионов Европейской части России морозы сменятся оттепелью, пишут Метеовести. Синоптики объяснили погодные изменения приходом активного атлантического циклона. Помимо оттепели, под конец недели ожидаются плотные облака, мокрый снег с дождем и ночные заморозки. В столице, согласно прогнозу, в субботу выпадет снег, в воскресенье с дождем, ожидается порывистый ветер. В субботу температура составит от минус двух градусов до нуля, в воскресенье — от двух до четырех градусов тепла.
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россия, москва, общество

Синоптики рассказали, когда придет настоящая весна

18:35 12.03.2021 (обновлено: 20:17 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве
Люди переходят дорогу у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В выходные в большинстве регионов Европейской части России морозы сменятся оттепелью, пишут Метеовести.
Синоптики объяснили погодные изменения приходом активного атлантического циклона. Помимо оттепели, под конец недели ожидаются плотные облака, мокрый снег с дождем и ночные заморозки.
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В столице, согласно прогнозу, в субботу выпадет снег, в воскресенье с дождем, ожидается порывистый ветер. В субботу температура составит от минус двух градусов до нуля, в воскресенье — от двух до четырех градусов тепла.
 
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