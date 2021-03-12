https://ria.ru/20210312/vesna-1600999325.html
Синоптики рассказали, когда придет настоящая весна
Синоптики рассказали, когда придет настоящая весна
В выходные в большинстве регионов Европейской части России морозы сменятся оттепелью, пишут Метеовести. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:35
2021-03-12T18:35
2021-03-12T20:17
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В выходные в большинстве регионов Европейской части России морозы сменятся оттепелью, пишут Метеовести. Синоптики объяснили погодные изменения приходом активного атлантического циклона. Помимо оттепели, под конец недели ожидаются плотные облака, мокрый снег с дождем и ночные заморозки. В столице, согласно прогнозу, в субботу выпадет снег, в воскресенье с дождем, ожидается порывистый ветер. В субботу температура составит от минус двух градусов до нуля, в воскресенье — от двух до четырех градусов тепла.
https://ria.ru/20210226/avto-1599025028.html
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