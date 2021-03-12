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Франция одобрила использование вакцины Johnson & Johnson от COVID-19
Франция одобрила использование вакцины Johnson & Johnson от COVID-19
Высший совет здравоохранения Франции разрешил использование в стране четвертой вакцины от COVID-19 – фармацевтического подразделения Johnson & Johnson, компании РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T20:50
2021-03-12T20:50
2021-03-12T20:50
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ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Высший совет здравоохранения Франции разрешил использование в стране четвертой вакцины от COVID-19 – фармацевтического подразделения Johnson & Johnson, компании Janssen-Cilag, сообщает радиостанция France Info.Французский регулятор уточняет, что вакцинацию препаратом этой компании могут проходить люди от 18 лет и старше, в том числе люди от 65 лет и/или с риском развития тяжелых форм заболевания COVID-19.При этом отмечается, что первые прививки в Европе этой вакциной могут быть сделаны не раньше апреля.В четверг вакцину одобрил для использования европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson & Johnson. Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Sanofi-GSK и CureVac. До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС. CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , евросоюз, johnson & johnson, франция, европа, в мире