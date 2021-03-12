https://ria.ru/20210312/vaktsina-1601023710.html

Франция одобрила использование вакцины Johnson & Johnson от COVID-19

Франция одобрила использование вакцины Johnson & Johnson от COVID-19

Высший совет здравоохранения Франции разрешил использование в стране четвертой вакцины от COVID-19 – фармацевтического подразделения Johnson & Johnson, компании РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T20:50

2021-03-12T20:50

2021-03-12T20:50

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

astrazeneca

евросоюз

johnson & johnson

франция

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567683282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48f730772f8a8180b97bf6b1bce0f8bf.jpg

ПАРИЖ, 12 мар – РИА Новости. Высший совет здравоохранения Франции разрешил использование в стране четвертой вакцины от COVID-19 – фармацевтического подразделения Johnson & Johnson, компании Janssen-Cilag, сообщает радиостанция France Info.Французский регулятор уточняет, что вакцинацию препаратом этой компании могут проходить люди от 18 лет и старше, в том числе люди от 65 лет и/или с риском развития тяжелых форм заболевания COVID-19.При этом отмечается, что первые прививки в Европе этой вакциной могут быть сделаны не раньше апреля.В четверг вакцину одобрил для использования европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (160 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson & Johnson. Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Sanofi-GSK и CureVac. До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС. CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы.

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , евросоюз, johnson & johnson, франция, европа, в мире