https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600947705.html

Эрдоган рассказал о переговорах с Россией по "Спутнику V"

Эрдоган рассказал о переговорах с Россией по "Спутнику V"

Минздрав Турции продолжает переговоры с российской стороной по вакцине от коронавируса, заявил президент республики Тайип Эрдоган в пятницу. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:13

2021-03-12T15:13

2021-03-12T15:13

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

китай

турция

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АНКАРА, 12 мар – РИА Новости. Минздрав Турции продолжает переговоры с российской стороной по вакцине от коронавируса, заявил президент республики Тайип Эрдоган в пятницу."Есть договоренность по вакцине с Россией, переговоры сейчас ведет наш минздрав. С Китаем ведем переговоры о возможной поставке еще 50 миллионов доз. Также мы продолжаем переговоры с Германией", - сказал Эрдоган журналистам.Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция может как закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", так и наладить ее производство.Российская вакцина одобрена более чем в 40 странах. В Турции в январе началась вакцинация от коронавируса китайской вакциной СoronaVac.

китай

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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