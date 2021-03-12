Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600947705.html
Эрдоган рассказал о переговорах с Россией по "Спутнику V"
Эрдоган рассказал о переговорах с Россией по "Спутнику V"
Минздрав Турции продолжает переговоры с российской стороной по вакцине от коронавируса, заявил президент республики Тайип Эрдоган в пятницу. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:13
2021-03-12T15:13
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
китай
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_33aeac439cb546ce002effc3d2005b05.jpg
АНКАРА, 12 мар – РИА Новости. Минздрав Турции продолжает переговоры с российской стороной по вакцине от коронавируса, заявил президент республики Тайип Эрдоган в пятницу."Есть договоренность по вакцине с Россией, переговоры сейчас ведет наш минздрав. С Китаем ведем переговоры о возможной поставке еще 50 миллионов доз. Также мы продолжаем переговоры с Германией", - сказал Эрдоган журналистам.Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция может как закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", так и наладить ее производство.Российская вакцина одобрена более чем в 40 странах. В Турции в январе началась вакцинация от коронавируса китайской вакциной СoronaVac.
китай
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_75096c82bde9671a4f4424e65774c6dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, китай, турция, в мире

Эрдоган рассказал о переговорах с Россией по "Спутнику V"

15:13 12.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 мар – РИА Новости. Минздрав Турции продолжает переговоры с российской стороной по вакцине от коронавируса, заявил президент республики Тайип Эрдоган в пятницу.
"Есть договоренность по вакцине с Россией, переговоры сейчас ведет наш минздрав. С Китаем ведем переговоры о возможной поставке еще 50 миллионов доз. Также мы продолжаем переговоры с Германией", - сказал Эрдоган журналистам.
Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция может как закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", так и наладить ее производство.
Российская вакцина одобрена более чем в 40 странах. В Турции в январе началась вакцинация от коронавируса китайской вакциной СoronaVac.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКитайТурцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
04:45Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
04:32Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
03:48Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
03:09Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
02:29Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
02:26Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
02:14Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
02:11Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
01:53В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
01:42Китаец назвал самые вкусные российские сладости
01:35В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
01:21В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
01:13Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
01:13Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
01:02Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
00:35СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
23:56Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
23:49Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
23:49В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
Лента новостейМолния