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Эрдоган рассказал о переговорах с Россией по "Спутнику V"
Эрдоган рассказал о переговорах с Россией по "Спутнику V"
Минздрав Турции продолжает переговоры с российской стороной по вакцине от коронавируса, заявил президент республики Тайип Эрдоган в пятницу. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:13
2021-03-12T15:13
2021-03-12T15:13
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АНКАРА, 12 мар – РИА Новости. Минздрав Турции продолжает переговоры с российской стороной по вакцине от коронавируса, заявил президент республики Тайип Эрдоган в пятницу."Есть договоренность по вакцине с Россией, переговоры сейчас ведет наш минздрав. С Китаем ведем переговоры о возможной поставке еще 50 миллионов доз. Также мы продолжаем переговоры с Германией", - сказал Эрдоган журналистам.Как ранее заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, Турция может как закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", так и наладить ее производство.Российская вакцина одобрена более чем в 40 странах. В Турции в январе началась вакцинация от коронавируса китайской вакциной СoronaVac.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, китай, турция, в мире