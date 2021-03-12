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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600943017.html
В Италии расследуют смерти нескольких человек после прививки АstraZeneca
В Италии расследуют смерти нескольких человек после прививки АstraZeneca
Следственные органы Италии ведут всестороннее изучение обстоятельств, связанных со смертью нескольких граждан, которым ранее были сделаны прививки от... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:47
2021-03-12T14:47
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сицилия
astrazeneca
италия
в мире
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РИМ, 12 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Следственные органы Италии ведут всестороннее изучение обстоятельств, связанных со смертью нескольких граждан, которым ранее были сделаны прививки от коронавирусной инфекции препаратом британо-шведской компании АstraZeneca, сообщают сицилийские СМИ.Три летальных исхода вскоре после вакцинации были на днях зафиксированы на Сицилии. Первый из них касается смерти 43-летнего военного моряка Стефано Патерно, который скончался в результате остановки сердца, происшедшей на следующий день после прививки. Прокуратура города Сиракузы открыла следственное дело по факту смерти мужчины, в рамках которого в качестве подследственных фигурируют около десяти человек, в том числе представители компании АstraZeneca и медработники военного госпиталя, где Патерно был сделан укол.Расследованием второго случая занимается прокуратура Катании. Речь идет о смерти 50-летнего полицейского Давиде Виллы. Он скончался 13 дней назад после первой дозы вакцины от COVID-19. По информации журналистов, в этом следственном деле пока нет подозреваемых.В свою очередь прокуратура Трапани занимается изучением обстоятельств кончины 54-летнего карабинера Джузеппе Манискалко, который умер от инфаркта спустя двое суток после инъекции противовирусного препарата. При вскрытии эксперты исключили какую-либо связь между двумя этими событиями, однако следователи уже назначили дополнительные гистологические исследования.Все три итальянца скончались вскоре после того, как им были сделаны уколы так называемой оксфордской вакцины из партии ABV2856, поступившей на Апеннины от АstraZeneca, сообщают СМИ.В четверг Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) сообщило, что оно запретило использование в стране доз из данной партии вакцины "в качестве меры предосторожности" до выяснения всех обстоятельств. При этом итальянский регулятор указал, что запрет введен после "сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, совпадающих по времени с введением доз препарата из партии ABV2856".Местным СМИ стало также известно о смерти 58-летнего школьного работника из Неаполя, который был вакцинирован, однако введенная ему доза препарата не происходила из вышеуказанной партии. Прокуратура города Нола, которая занимается этим делом, приняла решение конфисковать медицинские документы умершего и пока не хоронить его.Aifa ведет собственное расследование по данному поводу. Представители агентства, в частности, сообщили, что дозы из партии ABV2856 будут направлены для исследования в Высший институт здравоохранения Италии.Ранее Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что ведет расследование инцидентов с пациентами, которые получили вакцину AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. По словам представителя ЕМА, пока нет никаких указаний на то, что именно данная вакцина могла вызвать такие состояния. По данным европейского регулятора, соотношение тромбоэмболии у вакцинированных AstraZeneca не превышает этот показатель среди остального населения.Недавно страны ЕС получили очередные крупные партии оксфордской вакцины от AstraZeneca, в частности, партия ABV5300 была отправлена в 17 стран. Власти Австрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Люксембурга в качестве меры предосторожности решили приостановить использование доз из этой партии. Аналогичное решение в отношении доз из партии ABV2856 приняли власти Италии и Румынии.Вакцина AstraZeneca активно используется в Италии с февраля. Прежде всего такие прививки делаются учителям и обслуживающему персоналу школ, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, а также работникам пенитенциарных учреждений и заключенным.Власти Италии поставили задачу вакцинировать не менее 70% населения и добиться образования коллективного иммунитета к осени. По данным минздрава, по состоянию на пятницу в стране распределены более 6,2 миллиона доз вакцин от COVID-19. Почти 1,5 миллиона из них составляют дозы препарата AstraZeneca.
https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600925015.html
https://ria.ru/20210312/astrazeneca-1600874320.html
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коронавирус covid-19, сицилия, astrazeneca , италия, в мире

В Италии расследуют смерти нескольких человек после прививки АstraZeneca

14:47 12.03.2021
 
© REUTERS / Sergio PerezФлаконы с вакциной AstraZeneca COVID-19
Флаконы с вакциной AstraZeneca COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© REUTERS / Sergio Perez
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РИМ, 12 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Следственные органы Италии ведут всестороннее изучение обстоятельств, связанных со смертью нескольких граждан, которым ранее были сделаны прививки от коронавирусной инфекции препаратом британо-шведской компании АstraZeneca, сообщают сицилийские СМИ.
Три летальных исхода вскоре после вакцинации были на днях зафиксированы на Сицилии. Первый из них касается смерти 43-летнего военного моряка Стефано Патерно, который скончался в результате остановки сердца, происшедшей на следующий день после прививки. Прокуратура города Сиракузы открыла следственное дело по факту смерти мужчины, в рамках которого в качестве подследственных фигурируют около десяти человек, в том числе представители компании АstraZeneca и медработники военного госпиталя, где Патерно был сделан укол.
Расследованием второго случая занимается прокуратура Катании. Речь идет о смерти 50-летнего полицейского Давиде Виллы. Он скончался 13 дней назад после первой дозы вакцины от COVID-19. По информации журналистов, в этом следственном деле пока нет подозреваемых.
В свою очередь прокуратура Трапани занимается изучением обстоятельств кончины 54-летнего карабинера Джузеппе Манискалко, который умер от инфаркта спустя двое суток после инъекции противовирусного препарата. При вскрытии эксперты исключили какую-либо связь между двумя этими событиями, однако следователи уже назначили дополнительные гистологические исследования.
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Вчера, 13:25Распространение коронавируса
В ВОЗ озвучили позицию по вакцине AstraZeneca
Все три итальянца скончались вскоре после того, как им были сделаны уколы так называемой оксфордской вакцины из партии ABV2856, поступившей на Апеннины от АstraZeneca, сообщают СМИ.
В четверг Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) сообщило, что оно запретило использование в стране доз из данной партии вакцины "в качестве меры предосторожности" до выяснения всех обстоятельств. При этом итальянский регулятор указал, что запрет введен после "сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, совпадающих по времени с введением доз препарата из партии ABV2856".
Местным СМИ стало также известно о смерти 58-летнего школьного работника из Неаполя, который был вакцинирован, однако введенная ему доза препарата не происходила из вышеуказанной партии. Прокуратура города Нола, которая занимается этим делом, приняла решение конфисковать медицинские документы умершего и пока не хоронить его.
Aifa ведет собственное расследование по данному поводу. Представители агентства, в частности, сообщили, что дозы из партии ABV2856 будут направлены для исследования в Высший институт здравоохранения Италии.
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Вчера, 09:12Распространение коронавируса
Reuters: AstraZeneca на четверть снизит поставки вакцины в страны ЕС
Ранее Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что ведет расследование инцидентов с пациентами, которые получили вакцину AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. По словам представителя ЕМА, пока нет никаких указаний на то, что именно данная вакцина могла вызвать такие состояния. По данным европейского регулятора, соотношение тромбоэмболии у вакцинированных AstraZeneca не превышает этот показатель среди остального населения.
Недавно страны ЕС получили очередные крупные партии оксфордской вакцины от AstraZeneca, в частности, партия ABV5300 была отправлена в 17 стран. Власти Австрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Люксембурга в качестве меры предосторожности решили приостановить использование доз из этой партии. Аналогичное решение в отношении доз из партии ABV2856 приняли власти Италии и Румынии.
Вакцина AstraZeneca активно используется в Италии с февраля. Прежде всего такие прививки делаются учителям и обслуживающему персоналу школ, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, а также работникам пенитенциарных учреждений и заключенным.
Власти Италии поставили задачу вакцинировать не менее 70% населения и добиться образования коллективного иммунитета к осени. По данным минздрава, по состоянию на пятницу в стране распределены более 6,2 миллиона доз вакцин от COVID-19. Почти 1,5 миллиона из них составляют дозы препарата AstraZeneca.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19СицилияAstraZenecaИталияВ мире
 
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