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Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа
Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа
Вакцину от птичьего гриппа в случае передачи вируса от человека к человеку могут создать в России в течение 5-6 месяцев, сообщил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:41
2021-03-12T12:41
сергей вознесенский
здоровье - общество
рудн
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вакцину от птичьего гриппа в случае передачи вируса от человека к человеку могут создать в России в течение 5-6 месяцев, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский."Если вдруг такая изменчивость произойдет, у нас уже существует четко разработанный алгоритм, как эту вакцину в течение буквально 5-6 месяцев довести до потребителя. Потому что вакцину от гриппа мы каждый год переделываем заново", - сказал Вознесенский.На уточнение, смогут ли россияне в случае распространения птичьего гриппа получить защиту в течение полугода, инфекционист сказал: "С огромной долей вероятности это так и будет. Причем, вакцина, скорее всего, будет зарегистрирована не по упрощенному сценарию, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а вполне штатно, потому что вакцина от гриппа нам давно известна, и мы ее переделываем ежегодно".
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сергей вознесенский, здоровье - общество, рудн, общество

Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа

12:41 12.03.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКуры на птицефабрике
Куры на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вакцину от птичьего гриппа в случае передачи вируса от человека к человеку могут создать в России в течение 5-6 месяцев, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
"Если вдруг такая изменчивость произойдет, у нас уже существует четко разработанный алгоритм, как эту вакцину в течение буквально 5-6 месяцев довести до потребителя. Потому что вакцину от гриппа мы каждый год переделываем заново", - сказал Вознесенский.
На уточнение, смогут ли россияне в случае распространения птичьего гриппа получить защиту в течение полугода, инфекционист сказал: "С огромной долей вероятности это так и будет. Причем, вакцина, скорее всего, будет зарегистрирована не по упрощенному сценарию, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а вполне штатно, потому что вакцина от гриппа нам давно известна, и мы ее переделываем ежегодно".
Птицефабрика - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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Врач дала главный совет по лечению нового типа птичьего гриппа
 
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