https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600915959.html

Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа

Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа

Вакцину от птичьего гриппа в случае передачи вируса от человека к человеку могут создать в России в течение 5-6 месяцев, сообщил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:41

2021-03-12T12:41

2021-03-12T12:41

сергей вознесенский

здоровье - общество

рудн

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вакцину от птичьего гриппа в случае передачи вируса от человека к человеку могут создать в России в течение 5-6 месяцев, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский."Если вдруг такая изменчивость произойдет, у нас уже существует четко разработанный алгоритм, как эту вакцину в течение буквально 5-6 месяцев довести до потребителя. Потому что вакцину от гриппа мы каждый год переделываем заново", - сказал Вознесенский.На уточнение, смогут ли россияне в случае распространения птичьего гриппа получить защиту в течение полугода, инфекционист сказал: "С огромной долей вероятности это так и будет. Причем, вакцина, скорее всего, будет зарегистрирована не по упрощенному сценарию, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а вполне штатно, потому что вакцина от гриппа нам давно известна, и мы ее переделываем ежегодно".

https://ria.ru/20210312/gripp-1600906639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вознесенский, здоровье - общество, рудн, общество