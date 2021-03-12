https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600915959.html
Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа
Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа
Вакцину от птичьего гриппа в случае передачи вируса от человека к человеку могут создать в России в течение 5-6 месяцев, сообщил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:41
2021-03-12T12:41
2021-03-12T12:41
сергей вознесенский
здоровье - общество
рудн
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вакцину от птичьего гриппа в случае передачи вируса от человека к человеку могут создать в России в течение 5-6 месяцев, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский."Если вдруг такая изменчивость произойдет, у нас уже существует четко разработанный алгоритм, как эту вакцину в течение буквально 5-6 месяцев довести до потребителя. Потому что вакцину от гриппа мы каждый год переделываем заново", - сказал Вознесенский.На уточнение, смогут ли россияне в случае распространения птичьего гриппа получить защиту в течение полугода, инфекционист сказал: "С огромной долей вероятности это так и будет. Причем, вакцина, скорее всего, будет зарегистрирована не по упрощенному сценарию, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а вполне штатно, потому что вакцина от гриппа нам давно известна, и мы ее переделываем ежегодно".
https://ria.ru/20210312/gripp-1600906639.html
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сергей вознесенский, здоровье - общество, рудн, общество
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Вакцину от птичьего гриппа в случае передачи вируса от человека к человеку могут создать в России в течение 5-6 месяцев, сообщил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский
.
"Если вдруг такая изменчивость произойдет, у нас уже существует четко разработанный алгоритм, как эту вакцину в течение буквально 5-6 месяцев довести до потребителя. Потому что вакцину от гриппа мы каждый год переделываем заново", - сказал Вознесенский.
На уточнение, смогут ли россияне в случае распространения птичьего гриппа получить защиту в течение полугода, инфекционист сказал: "С огромной долей вероятности это так и будет. Причем, вакцина, скорее всего, будет зарегистрирована не по упрощенному сценарию, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а вполне штатно, потому что вакцина от гриппа нам давно известна, и мы ее переделываем ежегодно".