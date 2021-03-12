https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600883230.html

Мурашко: "Спутник V" эффективен против британского штамма коронавируса

Мурашко: "Спутник V" эффективен против британского штамма коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина "Спутник V" защищает от британского штамма COVID-19 не менее эффективно, чем от исходного. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:18

2021-03-12T10:18

2021-03-12T12:53

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина "Спутник V" защищает от британского штамма COVID-19 не менее эффективно, чем от исходного.По его словам, специалисты исследовали нейтрализующую активность сыворотки крови добровольцев, вакцинированных "Спутником V", против британского штамма SARS-CoV-2.Вакцину "Спутник V" создал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Она стала первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19. Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований, его эффективность составила 91,6 процента, при этом вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19."Спутник V" зарегистрировали уже в 50 странах с общим населением 1,3 миллиарда человек.Вариант коронавируса, получивший название B.1.1.7, обнаружили в Англии осенью. Он быстро распространился по всей Великобритании и за ее пределами, а во многих странах Европы стал доминирующим штаммом. По мнению ученых, он более заразен: легче передается и намного быстрее распространяется, чем исходный вариант вируса.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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