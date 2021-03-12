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Мурашко: "Спутник V" эффективен против британского штамма коронавируса
Мурашко: "Спутник V" эффективен против британского штамма коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина "Спутник V" защищает от британского штамма COVID-19 не менее эффективно, чем от исходного. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:18
2021-03-12T12:53
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина "Спутник V" защищает от британского штамма COVID-19 не менее эффективно, чем от исходного.По его словам, специалисты исследовали нейтрализующую активность сыворотки крови добровольцев, вакцинированных "Спутником V", против британского штамма SARS-CoV-2.Вакцину "Спутник V" создал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Она стала первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19. Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований, его эффективность составила 91,6 процента, при этом вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19."Спутник V" зарегистрировали уже в 50 странах с общим населением 1,3 миллиарда человек.Вариант коронавируса, получивший название B.1.1.7, обнаружили в Англии осенью. Он быстро распространился по всей Великобритании и за ее пределами, а во многих странах Европы стал доминирующим штаммом. По мнению ученых, он более заразен: легче передается и намного быстрее распространяется, чем исходный вариант вируса.
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новый штамм коронавируса в британии, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко: "Спутник V" эффективен против британского штамма коронавируса

10:18 12.03.2021 (обновлено: 12:53 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина "Спутник V" защищает от британского штамма COVID-19 не менее эффективно, чем от исходного.
По его словам, специалисты исследовали нейтрализующую активность сыворотки крови добровольцев, вакцинированных "Спутником V", против британского штамма SARS-CoV-2.

"По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2", — сказал министр журналистам.

Вакцину "Спутник V" создал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Она стала первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19.
Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований, его эффективность составила 91,6 процента, при этом вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
"Спутник V" зарегистрировали уже в 50 странах с общим населением 1,3 миллиарда человек.
Вариант коронавируса, получивший название B.1.1.7, обнаружили в Англии осенью. Он быстро распространился по всей Великобритании и за ее пределами, а во многих странах Европы стал доминирующим штаммом. По мнению ученых, он более заразен: легче передается и намного быстрее распространяется, чем исходный вариант вируса.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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