https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600867588.html

Экс-премьер Словакии объяснил доверие к "Спутнику V"

Экс-премьер Словакии объяснил доверие к "Спутнику V"

Премьер-министр Словакии Игорь Матович закупкой вакцины "Спутник V" надеется не только ускорить борьбу с коронавирусом, но и повысить свой рейтинг, используя... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T06:21

2021-03-12T06:21

2021-03-12T10:47

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

ян чарногурский

словакия

в мире

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ПРАГА, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Игорь Матович закупкой вакцины "Спутник V" надеется не только ускорить борьбу с коронавирусом, но и повысить свой рейтинг, используя высокий авторитет российской науки и пророссийские настроения значительной части населения страны, считает бывший словацкий премьер Ян Чарногурский."В последние недели одной из самых популярных тем для дебатов стали начавшиеся поставки в страну российской вакцины "Спутник V". Мнения о ней высказываются самые противоположные — от одобрения со стороны ведущих медицинских экспертов до обвинений в адрес России, которая, дескать, рассылает по миру сей "инструмент гибридной войны", чтобы поссорить страны и народы", так высказался глава словацкого МИД Ивана Корчок", — сказал Чарногурский РИА Новости.В центре дебатов оказался премьер Игорь Матович, ранее не замеченный в симпатиях к России, а ныне ставший чуть ли не главным сторонником ее научных достижений и конкретно "Спутника V".По его словам, главной причиной катастрофического падения авторитета Матовича и его партии стало импульсивное поведение премьера в борьбе с коронавирусом, первый бой с которым принял еще предыдущий кабмин социал-демократов. Новому главе правительства и его команде достались уже разработанные и частично реализованные предшественниками противоэпидемические меры, помог и общереспубликанский локдаун с остановкой промышленности, полагает Чарногурский.По мнению экс-премьера, разящим ударом по пандемии Матовичу показалось тотальное и регулярное тестирование населения антигенными тестами. В первой такой акции приняло участие более половины населения, во второй, спустя неделю — вдвое меньше, в третьей —совсем незначительное число. Изнуренные жесткими противоэпидемическими мерами люди увидели в этом скорее очередную пиар-акцию Матовича, нежели реальную помощь в борьбе с COVID-19, считает Чарногурский. Попутно хаотичные методы руководства кабмином со стороны премьера увеличили распри в правящей коалиции, добавил он."Тем временем эпидемиологическая ситуация в стране все более ухудшалась, и в результате в январе 2021 года пятимиллионная Словакия вышла в число европейских лидеров по приросту больных коронавирусной инфекцией (в пересчете на 100 тысяч человек), а в начале февраля стала единоличным мировым лидером по числу смертей от COVID-19 (в пересчете на миллион человек)", — говорит Чарногурский.Матовича и его правительство в этот момент уже критиковали не только оппозиция и многие медэксперты, но и члены входящих в правящую коалицию партий, руководители местных органов власти и рядовые граждане, отметил собеседник агентства.Как сообщил Матович, ведущие словацкие специалисты в середине февраля предложили правительству начать переговоры с Москвой о поставках "Спутника V" в связи с катастрофическим опозданием поставок со стороны Евросоюза зарегистрированных вакцин.В эти же дни популярное в стране издание Plus JEDEN DEŇ провело опрос среди читателей на тему вакцин, задав им один вопрос: "Если бы вы могли выбирать, какой вакциной вы бы сделали прививку от коронавируса?" Оказалось, что более других словацкие читатели доверяют российской вакцине, за "Спутник V" проголосовали 69%."Думаю, что популярность пока еще неизвестной на практике в Словакии вакцины "Спутник V" объясняется традиционными пророссийскими настроениями, исторически присутствующими среди населения республики, а также мнением о высоком уровне российской науки", — подчеркивает Чарногурский.Матович вынес 18 февраля вопрос о закупке российской вакцины на заседание кабинета, но потерпел неудачу: ее заблокировала вице-премьер Вероника Ремишова, аргументируя свои действия отсутствием регистрации "Спутника V" в ЕМА.Не нашедший поддержки в кабмине, премьер через Facebook напрямую обратился к соотечественникам. "Почему мы не позволяем людям свободно решить, могут ли они доверять вакцине, которую считают безопасной в Венгрии, Сан-Марино, Дубае, Бахрейне и так далее? Выходит, что кто-то хочет, чтобы мы мучились с локдауном и напрасно теряли в течение недель и месяцев человеческие жизни", — заявил он.Матович настойчиво призывал коллег отказаться от геополитического подхода при выборе вакцин, а думать прежде всего о здоровье сограждан. Однако новые попытки найти общий язык с партнерами из правых партий оказались неудачными, говорит Чарногурский.Как заявил спустя пару дней Матович, "вот уж было крика", когда в страну прибыл "Спутник V": "гибридная война", "геополитическое оружие России", "холуй Путина" и так далее."А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций вернуть (вакцины. — Прим. ред.) — сразу тишина. Гробовая", — сказал премьер.Тем временем глава Минздрава Марек Крайчи с подачи премьера выдал разрешение на использование "Спутника V" в стране. А противников российской вакцины, по словам Чарногурского, в значительной мере успокоило сообщение о том, что в ЕМА начался процесс экспертизы "Спутника V"."В то же время со стороны ЕМА уже заранее прозвучали сомнения в отношении "Спутника V", ее представитель назвала использование российской вакцины в европейских странах до решения регулятора "русской рулеткой". Матович и здесь нашел что ответить. Он предложил ЕМА продлить рабочее время до 24 часов в сутки и семь дней в неделю, чтобы регистрация продолжалась не три месяца, а три недели", — отметил Чарногурский.

россия

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ян чарногурский, словакия, в мире