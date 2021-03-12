https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600867588.html
Экс-премьер Словакии объяснил доверие к "Спутнику V"
Экс-премьер Словакии объяснил доверие к "Спутнику V"
Премьер-министр Словакии Игорь Матович закупкой вакцины "Спутник V" надеется не только ускорить борьбу с коронавирусом, но и повысить свой рейтинг, используя... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T06:21
2021-03-12T06:21
2021-03-12T10:47
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
ян чарногурский
словакия
в мире
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ПРАГА, 12 мар — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Игорь Матович закупкой вакцины "Спутник V" надеется не только ускорить борьбу с коронавирусом, но и повысить свой рейтинг, используя высокий авторитет российской науки и пророссийские настроения значительной части населения страны, считает бывший словацкий премьер Ян Чарногурский."В последние недели одной из самых популярных тем для дебатов стали начавшиеся поставки в страну российской вакцины "Спутник V". Мнения о ней высказываются самые противоположные — от одобрения со стороны ведущих медицинских экспертов до обвинений в адрес России, которая, дескать, рассылает по миру сей "инструмент гибридной войны", чтобы поссорить страны и народы", так высказался глава словацкого МИД Ивана Корчок", — сказал Чарногурский РИА Новости.В центре дебатов оказался премьер Игорь Матович, ранее не замеченный в симпатиях к России, а ныне ставший чуть ли не главным сторонником ее научных достижений и конкретно "Спутника V".По его словам, главной причиной катастрофического падения авторитета Матовича и его партии стало импульсивное поведение премьера в борьбе с коронавирусом, первый бой с которым принял еще предыдущий кабмин социал-демократов. Новому главе правительства и его команде достались уже разработанные и частично реализованные предшественниками противоэпидемические меры, помог и общереспубликанский локдаун с остановкой промышленности, полагает Чарногурский.По мнению экс-премьера, разящим ударом по пандемии Матовичу показалось тотальное и регулярное тестирование населения антигенными тестами. В первой такой акции приняло участие более половины населения, во второй, спустя неделю — вдвое меньше, в третьей —совсем незначительное число. Изнуренные жесткими противоэпидемическими мерами люди увидели в этом скорее очередную пиар-акцию Матовича, нежели реальную помощь в борьбе с COVID-19, считает Чарногурский. Попутно хаотичные методы руководства кабмином со стороны премьера увеличили распри в правящей коалиции, добавил он."Тем временем эпидемиологическая ситуация в стране все более ухудшалась, и в результате в январе 2021 года пятимиллионная Словакия вышла в число европейских лидеров по приросту больных коронавирусной инфекцией (в пересчете на 100 тысяч человек), а в начале февраля стала единоличным мировым лидером по числу смертей от COVID-19 (в пересчете на миллион человек)", — говорит Чарногурский.Матовича и его правительство в этот момент уже критиковали не только оппозиция и многие медэксперты, но и члены входящих в правящую коалицию партий, руководители местных органов власти и рядовые граждане, отметил собеседник агентства.Как сообщил Матович, ведущие словацкие специалисты в середине февраля предложили правительству начать переговоры с Москвой о поставках "Спутника V" в связи с катастрофическим опозданием поставок со стороны Евросоюза зарегистрированных вакцин.В эти же дни популярное в стране издание Plus JEDEN DEŇ провело опрос среди читателей на тему вакцин, задав им один вопрос: "Если бы вы могли выбирать, какой вакциной вы бы сделали прививку от коронавируса?" Оказалось, что более других словацкие читатели доверяют российской вакцине, за "Спутник V" проголосовали 69%."Думаю, что популярность пока еще неизвестной на практике в Словакии вакцины "Спутник V" объясняется традиционными пророссийскими настроениями, исторически присутствующими среди населения республики, а также мнением о высоком уровне российской науки", — подчеркивает Чарногурский.Матович вынес 18 февраля вопрос о закупке российской вакцины на заседание кабинета, но потерпел неудачу: ее заблокировала вице-премьер Вероника Ремишова, аргументируя свои действия отсутствием регистрации "Спутника V" в ЕМА.Не нашедший поддержки в кабмине, премьер через Facebook напрямую обратился к соотечественникам. "Почему мы не позволяем людям свободно решить, могут ли они доверять вакцине, которую считают безопасной в Венгрии, Сан-Марино, Дубае, Бахрейне и так далее? Выходит, что кто-то хочет, чтобы мы мучились с локдауном и напрасно теряли в течение недель и месяцев человеческие жизни", — заявил он.Матович настойчиво призывал коллег отказаться от геополитического подхода при выборе вакцин, а думать прежде всего о здоровье сограждан. Однако новые попытки найти общий язык с партнерами из правых партий оказались неудачными, говорит Чарногурский.Как заявил спустя пару дней Матович, "вот уж было крика", когда в страну прибыл "Спутник V": "гибридная война", "геополитическое оружие России", "холуй Путина" и так далее."А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций вернуть (вакцины. — Прим. ред.) — сразу тишина. Гробовая", — сказал премьер.Тем временем глава Минздрава Марек Крайчи с подачи премьера выдал разрешение на использование "Спутника V" в стране. А противников российской вакцины, по словам Чарногурского, в значительной мере успокоило сообщение о том, что в ЕМА начался процесс экспертизы "Спутника V"."В то же время со стороны ЕМА уже заранее прозвучали сомнения в отношении "Спутника V", ее представитель назвала использование российской вакцины в европейских странах до решения регулятора "русской рулеткой". Матович и здесь нашел что ответить. Он предложил ЕМА продлить рабочее время до 24 часов в сутки и семь дней в неделю, чтобы регистрация продолжалась не три месяца, а три недели", — отметил Чарногурский.
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ян чарногурский, словакия, в мире
ПРАГА, 12 мар — РИА Новости.
Премьер-министр Словакии Игорь Матович
закупкой вакцины "Спутник V
" надеется не только ускорить борьбу с коронавирусом
, но и повысить свой рейтинг, используя высокий авторитет российской науки и пророссийские настроения значительной части населения страны, считает бывший словацкий премьер Ян Чарногурский
.
"В последние недели одной из самых популярных тем для дебатов стали начавшиеся поставки в страну российской вакцины "Спутник V". Мнения о ней высказываются самые противоположные — от одобрения со стороны ведущих медицинских экспертов до обвинений в адрес России, которая, дескать, рассылает по миру сей "инструмент гибридной войны", чтобы поссорить страны и народы", так высказался глава словацкого МИД Ивана Корчок", — сказал Чарногурский РИА Новости.
В центре дебатов оказался премьер Игорь Матович, ранее не замеченный в симпатиях к России, а ныне ставший чуть ли не главным сторонником ее научных достижений и конкретно "Спутника V".
"Ровно год назад возглавляемая Матовичем партия "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), набрав более 25% голосов, уверенно выиграла парламентские выборы, а сам он осуществил свою давнюю мечту — возглавил правительство. Правящую коалицию вместе с ОЛНЛ составили три небольшие правоцентристские партии, собравшие в сумме лишь около 20%. Сейчас, год спустя, эти партии, согласно опросам, набирают вдвое больше голосов, чем ОЛНЛ, а личная популярность премьера свалилась на дно рейтингов", — сказал Чарногурский.
По его словам, главной причиной катастрофического падения авторитета Матовича и его партии стало импульсивное поведение премьера в борьбе с коронавирусом, первый бой с которым принял еще предыдущий кабмин социал-демократов. Новому главе правительства и его команде достались уже разработанные и частично реализованные предшественниками противоэпидемические меры, помог и общереспубликанский локдаун с остановкой промышленности, полагает Чарногурский.
"Осенью подобный локдаун экономика страны уже не могла себе позволить. Необходимо было искать иные меры, не торопясь и тщательно продумывая каждый новый шаг. Импульсивный и скорый на решения Матович к такому не был готов", — отметил он.
По мнению экс-премьера, разящим ударом по пандемии Матовичу показалось тотальное и регулярное тестирование населения антигенными тестами. В первой такой акции приняло участие более половины населения, во второй, спустя неделю — вдвое меньше, в третьей —совсем незначительное число. Изнуренные жесткими противоэпидемическими мерами люди увидели в этом скорее очередную пиар-акцию Матовича, нежели реальную помощь в борьбе с COVID-19, считает Чарногурский. Попутно хаотичные методы руководства кабмином со стороны премьера увеличили распри в правящей коалиции, добавил он.
"Тем временем эпидемиологическая ситуация в стране все более ухудшалась, и в результате в январе 2021 года пятимиллионная Словакия вышла в число европейских лидеров по приросту больных коронавирусной инфекцией (в пересчете на 100 тысяч человек), а в начале февраля стала единоличным мировым лидером по числу смертей от COVID-19 (в пересчете на миллион человек)", — говорит Чарногурский.
Матовича и его правительство в этот момент уже критиковали не только оппозиция и многие медэксперты, но и члены входящих в правящую коалицию партий, руководители местных органов власти и рядовые граждане, отметил собеседник агентства.
"И тут Матович, ранее никоим образом не заподозренный в симпатиях к России, вдруг начинает расхваливать российскую вакцину "Спутник V", ее эффективность и высокое качество производства, а потом заявляет и о необходимости ее закупки, несмотря на отсутствие регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА)", — сказал Чарногурский.
Как сообщил Матович, ведущие словацкие специалисты в середине февраля предложили правительству начать переговоры с Москвой о поставках "Спутника V" в связи с катастрофическим опозданием поставок со стороны Евросоюза
зарегистрированных вакцин.
В эти же дни популярное в стране издание Plus JEDEN DEŇ провело опрос среди читателей на тему вакцин, задав им один вопрос: "Если бы вы могли выбирать, какой вакциной вы бы сделали прививку от коронавируса?" Оказалось, что более других словацкие читатели доверяют российской вакцине, за "Спутник V" проголосовали 69%.
"Думаю, что популярность пока еще неизвестной на практике в Словакии
вакцины "Спутник V" объясняется традиционными пророссийскими настроениями, исторически присутствующими среди населения республики, а также мнением о высоком уровне российской науки", — подчеркивает Чарногурский.
Матович вынес 18 февраля вопрос о закупке российской вакцины на заседание кабинета, но потерпел неудачу: ее заблокировала вице-премьер Вероника Ремишова, аргументируя свои действия отсутствием регистрации "Спутника V" в ЕМА.
Не нашедший поддержки в кабмине, премьер через Facebook напрямую обратился к соотечественникам. "Почему мы не позволяем людям свободно решить, могут ли они доверять вакцине, которую считают безопасной в Венгрии, Сан-Марино, Дубае, Бахрейне и так далее? Выходит, что кто-то хочет, чтобы мы мучились с локдауном и напрасно теряли в течение недель и месяцев человеческие жизни", — заявил он.
Матович настойчиво призывал коллег отказаться от геополитического подхода при выборе вакцин, а думать прежде всего о здоровье сограждан. Однако новые попытки найти общий язык с партнерами из правых партий оказались неудачными, говорит Чарногурский.
"И тогда Матович идет ва-банк. Не предупредив никого из членов кабмина, премьер проводит успешные и фактически тайные переговоры с российскими представителями, ответственными за поставки "Спутника V", и направляет самолет в Москву за первой партией вакцины", — отметил собеседник агентства.
Как заявил спустя пару дней Матович, "вот уж было крика", когда в страну прибыл "Спутник V": "гибридная война", "геополитическое оружие России", "холуй Путина" и так далее.
"А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций вернуть (вакцины. — Прим. ред.) — сразу тишина. Гробовая", — сказал премьер.
"Главу МИД Корчока сильно задело то, что премьер проигнорировал его при доставке вакцины. В свою очередь, вице-премьеры Ремишова и Сулик сразу поставили вопрос о реорганизации правительства. Они запросили аудиенцию у президента республики Зузаны Чапутовой, надеясь, возможно, на ее поддержку в вопросе об отставке Матовича. Однако, хотя Чапутова и назвала закупку российской вакцины отказом от принятых в медицине правил, поскольку "Спутник V" не зарегистрирован в ЕМА, тем не менее не стала спешить с оргвыводами в отношении премьера", — сказал Чарногурский.
Тем временем глава Минздрава Марек Крайчи с подачи премьера выдал разрешение на использование "Спутника V" в стране. А противников российской вакцины, по словам Чарногурского, в значительной мере успокоило сообщение о том, что в ЕМА начался процесс экспертизы "Спутника V".
"В то же время со стороны ЕМА уже заранее прозвучали сомнения в отношении "Спутника V", ее представитель назвала использование российской вакцины в европейских странах до решения регулятора "русской рулеткой". Матович и здесь нашел что ответить. Он предложил ЕМА продлить рабочее время до 24 часов в сутки и семь дней в неделю, чтобы регистрация продолжалась не три месяца, а три недели", — отметил Чарногурский.